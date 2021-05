Das Darmkrebsrisiko minimieren

Prof. Dr. med. Hans Christian Spangenberg vom Schwarzwald-Baar Klinikum erklärt, wie Polypen entfernt werden

In der Klinik für Innere Medizin I am Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen werden Patienten mit Erkrankungen aus dem Bereich der allgemeinen Inneren Medizin, der Gastroenterologie (Verdauungstrakt), Diabetologie (Zuckerkrankheit), Endokrinologie (Hormone) und Rheumatologie (Rheumatische Erkrankungen und Autoimmun-Erkrankungen) betreut und behandelt. „Einer der Schwerpunkte in unserem Leistungsspektrum sind hochmoderne endoskopische Therapieformen“, erläutert Prof. Dr. med. Hans Christian Spangenberg, Direktor der Klinik für Innere Medizin I. „Das heißt, dass Behandlungen beispielweise direkt während einer Magen- oder Darmspiegelung erfolgen können.“





Polypen frühzeitig entdecken und entfernen

Größere Wucherungen der Schleimhäute im Darm, sogenannte „Polypen“, die sich zu bösartigen Krebsgeschwülsten entwickeln können, sollten frühzeitig entfernt werden. „Oftmals entdecken wir diese im Zuge einer Darmspiegelung. Wir legen dann eine Schlinge um den Polypen, ähnlich wie ein Lasso, welche dann zugezogen wird und die Wucherung abtrennt. Die betreffende Stelle veröden wir mit Strom“, schildert der Direktor der Inneren Medizin I. Komplikationen könne es dann geben, wenn ein Polyp bei einer vorherigen Behandlung nicht komplett entfernt wurde oder wenn in dessen Narbenbereich eine neue Wucherung entsteht. Doch auch in diesen Fällen ist nicht gleich ein chirurgischer Eingriff notwendig. Eine Therapiemöglichkeit ist die endoskopische Vollwandresektion: „Im Rahmen einer Darmspiegelung kann der Polyp samt der sich um ihn herum befindlichen Darmwand abgetragen werden. Das erspart dem Patienten eine offene Operation“, erklärt Prof. Spangenberg.





Vorsorge ist entscheidend

Die vorsorgenden Darmspiegelungen werden von den niedergelassenen Ärzten vorgenommen. Sie entfernen auch kleinere Polypen am Darm. Handelt es sich um größere Exemplare, werden die Patienten an das Klinikum überwiesen. Eine stationäre Aufnahme ist in der Regel nicht nötig. Der Chefarzt weiß: „Seitdem die Krankenkasse Darmspiegelungen zur Darmkrebsvorsorge unterstützt, ist die Zahl der Erkrankungen deutlich zurückgegangen.“ Laut des Ärzteblatts 2021 hat sich das Risiko an Darmkrebs zu erkranken dadurch um 24,5 Prozent bei Männern und 25,9 Prozent bei Frauen verringert.





