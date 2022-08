Strahlentherapie hilft bei Rheuma, Arthrose und Sehnenschmerzen

Eine Beratung in der Strahlentherapie der Oberschwabenklinik ist mit einer Überweisung vom Haus- oder Facharzt nach Terminvereinbarung möglich

St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg setzt Photonenstrahlung gegen die Dauerleiden ein.

Bei hartnäckigen orthopädischen Beschwerden kann eine Strahlentherapie die ersehnte Schmerzlinderung bringen. Häufig kommt die Bestrahlung bei Rheuma oder Arthrose, Sehnenansatzschmerzen wie den Fersensporn oder den sogenannten Tennisarm, Schleimbeutelentzündungen oder Schultersteife zum Einsatz. Dabei ist die Photonenstrahlung im Vergleich zur Bestrahlung bei Krebs um ein vielfaches niedriger dosiert und wirkt anti-entzündlich, ohne dass klinische Nebenwirkungen auftreten.

„Die Strahlentherapie wirkt gegen die Ursache und nicht nur gegen die Symptome der Entzündung“, erklärt Privatdozent Dr. med. Bernhard Berger, Chefarzt der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Der Effekt ist vergleichbar mit einer Kortisonspritze, aber in aller Regel deutlich nachhaltiger. Die Bestrahlung sollte immer dann geprüft werden, wenn orthopädische und physiotherapeutische Behandlungen nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt haben.

Die nicht-invasive Bestrahlung ist schmerzfrei und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. In fünf bis zehn ambulanten Terminen, zwei bis drei Mal pro Woche, wird die entzündete Stelle bestrahlt. Erzeugt wird die Strahlung mit dem sog. Linearbeschleuniger, der sich um die zu behandelnde Körperstelle dreht (z.B. um die Ferse). Die Therapieräume sind angenehm groß, harmonisch beleuchtet und mit entspannender Musik unterlegt. Sowohl die nötige Strahlenmenge als auch die exakte Position, die der Strahl treffen soll, werden vorher mittels Computer berechnet. Die eigentliche Bestrahlung dauert dann nur wenige Sekunden.