Ausgezeichnete Kompetenz rund um Gesundheit und Rehabilitation

Die städtischen Rehakliniken Bad Waldsee

An der eigenen Gesundheit arbeiten, hat in Bad Waldsee einen hohen Stellenwert. In ruhiger Umgebung direkt am Kurgebiet Urbachtal, nicht weit zur Altstadt mit idyllischem Stadtsee, liegen die Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee. Die Häuser Maximilianbad und Rehazentrum bei der Therme (Haus Mayenbad und Elisabethenbad) stehen unter ärztlicher Leitung von Frau Dr. med. M. Elisabeth Rabanus und Herrn Prof. Dr. med. Klaus Huch und umfassen knapp 500 Betten. Als eines der größten Reha-Zentren Süddeutschlands bieten sie ein umfassendes Reha- und AHB-Angebot rund um die Indikationen Frauenheilkunde, Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie.

Multiprofessionelles Therapieteam

Zum Team gehören Physiotherapeuten, Diplom-Sportlehrer, Ergotherapeuten, Di­plom-Psychologen, Ernährungsberater und Sozialarbeiter.

Ein abwechslungsreicher Therapieplan mit den ortgebundenen Heilmitteln Moor und Thermalwasser, mit passiven Behandlungen wie Bädern und Packungen sowie aktiven Bewegungstherapien soll helfen, den Patienten schnellstmöglich wieder für seinen Alltag fit zu machen. Auch ambulante Rezepte können im Gesundheitszentrum eingelöst und die Programme IRENA und TRENA durchgeführt werden.

Baden, entspannen, aktiv sein…

Ein Highlight ist die schöne Waldsee-Therme, die baulich direkt an das Rehazentrum angeschlossen ist. Das fluorid- und schwefelhaltige Thermalwasser ist reich an Mineralien. Verschiedene Becken innen und außen mit Sprudelliegen, Wasserpilz, Strömungskanal, kaltem Wassertretbecken mit Wasserfall und eine Aromadampfgrotte ermöglichen den Gästen ein entspanntes Badeerlebnis.

Sauna- und Wellnesslandschaft

Die großzügige Saunalandschaft bietet mit Thermium (Infrarotsauna), Dampf- und Rhassoulbad, Soft-Sauna, finnische-Sauna, Urbachsauna (finnische Außensauna), großzügigen Ruheräumen und einem großen Saunagarten mit Thermalwasserbecken, altem Baumbestand und idyllischem Bachlauf, alle Möglichkeiten für Entspannung und Erholung.

Medical Wellness

Im Medical Wellness-Bereich werden Gesundheit und Wohlbefinden groß geschrieben. Das Angebot reicht von ayurvedischen Massagen, Lomi-Lomi, Hot Stone, Hand- und Fußmassagen bis hin zu Shiatsu. Gut für eine Auszeit, ob bei Day Spa oder Wohlfühlangeboten mit Übernachtung. Allgemeiner Hinweis: Pandemie bedingt sind leider Einschränkungen im Angebot möglich.

(Foto: Rolf Schultes)