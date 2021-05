Medizinische Versorgung für Menschen mit Behinderungen

Arztpraxen in Baden-Württemberg müssen sich ab heute (17. Mai) bei der Corona-Impfung an keine Priorisierung mehr halten. Sie können selbst entscheiden, welche Patienten sie zuerst drannehmen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Das gelte für alle Impfstoffe. Anders die Regelung in den Impfzentren: Dort sind ab Montag Menschen aus der dritten Priorität an der Reihe — darunter etwa Verkäuferinnen und Busfahrer.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) wies allerdings auf die Knappheit der verfügbaren ...