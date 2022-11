Mit Leidenschaft und Kompetenz für Ihre Gesundheit. Gesund werden – Gesund bleiben.

Ganz nah bei unseren Patienten sein, mit einem medizinischen und pflegerischen Leistungsspektrum auf sehr hohem Qualitätsniveau, das ist unsere Mission. Jährlich schenken uns bereits rund 85.000 ambulante und stationäre Patienten in unseren Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) ihr Vertrauen. Mit unseren fachlich und menschlich hochqualifizierten Beschäftigten gewährleisten wir Ihre individuelle Behandlung und Betreuung. Ihre Gesundheit ist unsere Leidenschaft.

Gesundheit in vertrauensvollen Händen

Mit dreizehn medizinischen Fachbereichen bieten wir Ihnen am Standort Sigmaringen eine breitgefächerte Gesundheitsversorgung mit hohem Qualitätsniveau. Für komplexe Erkrankungen gibt es spezielle Expertenzentren, die von unabhängigen Einrichtungen regelmäßig auf ihren Qualitätsstandard geprüft werden. Hier erwartet Sie eine umfassende Versorgung von der Erstdiagnose über die sich anschließende Therapie bis zur Beratung nach einer Operation. Wir setzen auf eine etablierte interdisziplinare Zusammenarbeit unserer Ärzte und auf ein Netzwerk mit bewährten Kooperationspartnern. Als einer der onkologischen Schwerpunkte des Landes Baden-Württemberg (OSP) stehen wir für eine flächendeckende Versorgung bei Krebserkrankungen mit Qualitätssiegel. Eine Strahlentherapiepraxis befindet sich direkt am Krankenhaus. Die fachliche Breite und die enge klinikübergreifende Zusammenarbeit sind unsere Stärke.

Bündelung der stationären somatischen Patientenversorgung. Für eine aktive Zukunft. Und das aus Leidenschaft.

Im März 2022 haben die Gesellschafter der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH auf der Grundlage von zwei medizinischen Gutachten ein neues Medizinisches Konzept für die stationäre Patientenversorgung im Landkreis beschlossen. Es sieht die Bündelung der stationären somatischen Patientenversorgung am Standort Sigmaringen und damit die Schließung der beiden Kliniken in Bad Saulgau und Pfullendorf vor und stellt somit sicher, dass der Bevölkerung im Landkreis weiterhin eine qualitativ hochwertige Medizin und Pflege zur Verfügung steht.

Im Zuge dieser Neuorganisation der Patientenversorgung im Landkreis werden die derzeitig 90 psychiatrischen Behandlungsplätze vom SRH Krankenhaus Sigmaringen an den Standort Pfullendorf verlagert.

Die Fachbereiche in Pfullendorf wurden bis Ende Oktober 2022 ins SRH Krankenhaus Sigmaringen integriert und die stationäre Patientenversorgung eingestellt. Das Schlaflabor für die ambulante Behandlung von Schlafstörungen und neurologisch-schlafmedizinischen Erkrankungen wird bis spätestens April 2023 geschlossen.

Bis Ende November gibt es neben dem leistungsstarken medizinischen Angebot am Standort Sigmaringen noch ein Basisversorgungsangebot für die stationäre Patientenversorgung in Bad Saulgau mit den Fachbereichen Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie/ Orthopädie. Diese werden im Zuge einer Neuorganisation der gesamten stationären Gesundheitsversorgung im Landkreis Sigmaringen dann in das SRH Krankenhaus Sigmaringen integriert. Die Gemeinschaftspraxis und Belegabteilung Innere Medizin verbleibt am Standort Bad Saulgau.

Zur weiteren Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Sigmaringen werden alternativ zum stationären Betrieb ambulante Leistungsangebote im Medizinischen Versorgungszentrum Bad Saulgau ausgebaut und in Pfullendorf durch eine neues MVZ etabliert.

Das Ziel des neuen Medizinkonzepts ist es, Sie auch in Zukunft bestmöglich mit einer innovativen Medizin und fürsorglichen Pflege zu unterstützen. Dafür zeigen wir nicht nur den vollen Einsatz, sondern auch besonders viel Leidenschaft.

Dr. med. Matthias BaumannChefarzt Unfallchirurgie, Orthopädie, Sporttraumatologie, Leiter Endoprothetikzentrum Dr. med. Frank-Thomas BoppChefarzt Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik Prof. Dr. med. Georg von BoyenChefarzt Medizinische Klinik, Leiter Chest Pain Unit Rüdiger HennigLtd. Arzt Sportmedizin Dr. med. Marco HuthChefarzt Allgemein-, Viszeralchirurgie, Leiter Darmkrebszentrum Dr. med. Gabriele Käfer Sprecherin Onkologisches Zentrum Prof. Dr. med. Werner Klingler Chefarzt Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie, Leiter AOZ Dr. med. Natasha Kostadinovska Klinik für Geriatrie (im Aufbau) PD Dr. med. Oliver NeuhausChefarzt Neurologie, Leiter Regionale Stroke Unit Dr. med. Dolores de Mattia Chefärztin Gefäß- und Endovaskulärchirurgie Dr. med. Sebastian Osvath Komm. Ltg. Diagnostische, interventionelle Radiologie Dr. med. Dirk Schneider Komm. Ltg. Diagnostische, interventionelle Radiologie Dr. med. Edgar Schelble Chefarzt Gynäkologie/Geburtshilfe, Leiter Brustzentrum Dr. med. Zoltan Varga Chefarzt Urologie, Kinderurologie, Uroonkologie, Leiter Uroonkologisches Zentrum 1 von 1

Kliniken

Allgemein- und Viszeralchirurgie

Ambulantes OP-Zentrum (AOZ)

Anästhesie, Intensivmedizin,

Schmerztherapie

Diagnostische und interventionelle

Radiologie

Gefäß- und Endovaskularchirurgie

Geriatrie (im Aufbau)

Gynäkologie und Geburtshilfe

HNO- Belegabteilung

Medizinische Klinik

Neurologie

Psychiatrie | Psychotherapie |

Psychosomatische Medizin

Sportmedizin

Unfallchirurgie, Orthopädie,

Sporttraumatologie

Urologie, Kinderurologie, Uroonkologie

Qualitätsgeprüfte Zentren

Brustzentrum

Chest Pain Unit

Darmzentrum

Endoprothesenzentrum

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum

Lungenkrebszertnentrum

(Kooperationspar des Lungenkrebszentrums Wangen, Allgau/Oberschwaben)

Onkologisches Zentrum

Regionales Schmerzzentrum

Regionale Stroke Unit

Regionales Traumazentrum

Uroonkologisches Zentrum

Prostatakarzinomzentrum



Harnblasenkarzinomzentrum



Nierenkarzinomzentrum

Onkologischer Schwerpunkt

Sigmaringen (OSP)

Wir sind für Sie da, an 365 Tagen, 24/7. Auf unseren Social Media-Seiten finden Sie viele interessante Informationen und Videos aus unseren Kliniken.