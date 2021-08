So modern werden Knie und Hüfte heute ersetzt

Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung in Donaueschingen

Wenn es um Sicherheit und Qualität bei Hüft- und Kniegelenkersatz geht, bietet das Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung am Schwarzwald-Baar Klinikum in Donaueschingen höchste Expertise. Rund 800 Mal im Jahr setzen die Spezialisten hier Knie- oder Hüftprothesen ein.

Dr. med. Ladislav Plesak ist Leitender Arzt in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Abteilung Orthopädie sowie Senior Operateur am zertifizierten Endoprothetikzentrum. Er sagt: „Wir arbeiten mit modernster Technik und innovativen Verfahren, um für die Patienten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Zertifizierung bedeutet, dass wir sehr hohe Anforderungen erfüllen. Dazu zählen modernste Qualitätssicherung, jährliche Audits und unabhängige Prüfer. Es operieren nur Ärzte mit entsprechender Qualifikation und Erfahrung.“

AMIS-Methode: Schlüsselloch-Chirurgie in der Hüftendoprothetik

„Wir operieren bei etwa 95 Prozent der Hüftprothesen minimalinvasiv, das schont die Muskulatur und trägt zur schnelleren Erholung der Patienten bei“, erläutert der Senior Operateur. Dabei wird die sogenannte AMIS-Methode („Anterior Minimally Invasive Surgery“) routinemäßig angewandt: Der Zugang erfolgt über die Vorderseite des Oberschenkels. Anstatt die Muskulatur zu durchtrennen, wird sie nur gedehnt. Somit können die Patienten schon 24 Stunden nach dem Einsetzen eines neuen Hüftgelenks das Bein wieder normal belasten.

Pionierarbeit in der Knieendoprothetik

Eine besonders sorgfältige Planung ist beim Ersatz des Kniegelenks nötig. Darüber hinaus werden individuell angepasste Prothesen eingesetzt. „Im Gegensatz zum Hüftgelenk ist das Knie kein einfaches Kugelgelenk. Wir arbeiten mit Knieprothesen – sogenannten ‚Medial Hinges‘ – welcher der Anatomie und den Bewegungsmechanismen des Kniegelenks nachempfunden sind. Außerdem stellen wir individuelle Schnittschablonen für den Patienten her, nach deren Vorgaben das Knie operiert wird. Die postoperativen Beschwerden fallen so geringer aus“, erklärt Dr. Plesak.

Schwarzwald-Baar Klinikum

Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung

Sonnhaldenstraße 2

78166 Donaueschingen

Telefon: 0771 88-5331

E-Mail: ort@sbk-vs.de

Internet: www.sbk-vs.de

Kabelloser Herzschrittmacher

Neue Ära in der Herzschrittmacher-Technologie

Das Schwarzwald-Baar Klinikum zählt zu den Vorreitern, wenn es um Herzschrittmacher der neuesten Generation geht. Diese kommen ohne lange Kabel, den sogenannten Elektroden, aus. Prof. Dr. med. Werner Jung, Direktor der Klinik für Innere Medizin III, Kardiologie und Intensivmedizin, betont: „Ich arbeite seit Jahrzehnten als Kardiologe und das ist für mich eine der größten Revolutionen in meiner Laufbahn.“ Der kabellose Herzschrittmacher bringt dank seiner neuen Batterietechnologie einige Vorteile mit. „Das Gerät ist nur 25 Millimeter groß und zwei Gramm schwer. Daher kann es über die Leistenvene eingeführt und mit Hilfe eines lenkbaren Katheters bis zum Herzen vorgeschoben werden, um es dort zu implantieren“, schildert Prof. Jung. Etwa 20 Minuten dauert der Eingriff, der mit nur einem Stich genäht werden muss. „Es bleibt nicht mal eine Narbe zurück“, so der Chefarzt.

Batterietechnologie: Lebensdauer verlängern

Die Batterien der neuen Herzschrittmacher-Generation halten momentan durchschnittlich zehn Jahre. Danach wird ein neuer Impulsgeber benötigt. „Ein zweiter kabelloser Schrittmacher kann dann direkt daneben implantiert werden. Da der Platz begrenzt ist, ist diese Methode natürlich nicht unendlich oft wiederholbar. Wir setzen den kabellosen Herzschrittmacher daher in der Regel nur bei Patienten im Alter von über 65 Jahren ein“, sagt Prof. Jung. „Damit auch jüngere Patienten von der neuen Technologie profitieren können, müsste die Lebensdauer der Batterie höher sein. Daran muss die Forschung noch arbeiten.“

Kabellose Zweikammersystem-Herzschrittmacher in Entwicklung

Zum Einsatz kommen die kapselartigen Herzschrittmacher, wenn ein sogenanntes Einkammersystem benötigt wird. Also, wenn nur die Herzkammer stimuliert werden muss. Das sind etwa 20 Prozent der Schrittmacher-Patienten. In den meisten Fällen müssen allerdings aufgrund der Herzerkrankung zwei Elektroden eingesetzt werden: Eine in den Vorhof und eine in die Herzkammer. Diese sogenannten Zweikammersysteme gibt es bislang nur in Form des herkömmlichen Herzschrittmachers. Dieser gilt nicht ohne Grund als Goldstandard, birgt aber auch gewisse Komplikationen. Prof. Jung erklärt: „Das Leben der Elektroden währt nicht ewig, diese können brechen oder verrutschen. Eine weitere Schwachstelle ist die Schrittmachertasche am Schlüsselbein. Bei einer Infektion muss womöglich das ganze System wieder aufwändig herausoperiert werden.“ Erste Studien belegen, dass es bei der neuen Herzschrittmacher-Variante ohne Elektroden weniger Probleme dieser Art gibt. Aktuell forschen Entwickler daher an einem kabellosen System, das auch für Menschen angewandt werden kann, die ein Zweikammersystem benötigen. Das, so hofft der Klinikdirektor, könne schon in wenigen Jahren Wirklichkeit werden.

Schwarzwald-Baar Klinikum

Klinik für Innere Medizin III Kardiologie, Angiologie,

Internistische Intensivmedizin

Prof. Dr. med. Werner Jung

Klinikstraße 11

78052 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 93-3001

E-Mail: imk@sbk-vs.de

Internet: www.sbk-vs.de