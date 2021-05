Hier geht es um Ihre Gesundheit

Hervorragende Medizin, fürsorgliche, professionelle Pflege und familiäre Atmosphäre in idyllischer Umgebung.

Rund um die Uhr und ganz in Ihrer Nähe, sind wir in der Rotkreuzklinik Lindenberg die Experten für Ihre Gesundheit. Jährlich vertrauen rund 7.400 vollstationäre sowie nahezu 20.000 ambulante Patienten darauf, von uns in familiärer Atmosphäre, auf dem neuesten Stand der Forschung behandelt und betreut zu werden. „Als Klinik der Schwesternschaft München vom BRK e. V. hat für uns, neben der medizinischen Betreuung, die fürsorgliche Pflege jedes Patienten einen zentralen Stellenwert“, betont Krankenhausdirektorin Caroline Vogt.

Onkologisches Zentrum

In unseren Medizinischen Kompetenzzentren arbeiten erfahrene Spezialisten fachübergreifend zusammen, um das beste Behandlungsergebnis für jede Problemstellung zu erreichen. Das Onkologische Zentrum bietet ganzheitliche Diagnostik, Therapie und Nachsorge für das gesamte Spektrum onkologischer sowie hämato-onkologischer Erkrankungen. Gerade bei einer Krebserkrankung ist es wichtig, sich gut aufgehoben und umsorgt zu fühlen. Fürsorgliche Pflege, maßgeschneiderte Therapien und eine Versorgung nach neuesten medizinischen Erkenntnissen in jeder Erkrankungsphase sind für uns selbstverständlich. Dazu profitieren unsere Patienten von den engen Kooperationen mit den umliegenden Strahlentherapiepraxen und besonders mit der hämato-onkologischen Abteilung sowie dem Brustzentrum am Rotkreuzklinikum München.

Gelenk- und Wirbelsäulenzentrum

Unser Gelenk- und Wirbelsäulenzentrum ist eine der ersten Adressen im Westallgäu für die Behandlung von Gelenkerkrankungen, Wirbelsäulenproblemen, Sportverletzungen und Unfallfolgen aller Art. Für die Auswahl des besten Therapieverfahrens nehmen wir uns gemeinsam mit unseren Patienten ausreichend Zeit. Von konservativen Behandlungen, minimalinvasiven und operativen Eingriffe mit und ohne Gelenkersatz, bis hin zu Rehabilitation und Physiotherapie reicht unser Leistungsspektrum, um sie wieder schmerzfrei und beweglich zu machen.

Zentrum für Musikermedizin

Im neu gegründeten Zentrum für Musikermedizin bietet ein interdisziplinäres Expertenteam Profimusikern und engagierten Amateuren Hilfe und Beratung bei musikertypischen Beschwerden.

Die Abteilung für Innere Medizin ist neben Herz-Kreislauf-Problemen auf die Gastroenterologie spezialisiert. Bei Erkrankungen der Verdauungsorgane zählt zu den wichtigsten modernen Untersuchungsmethoden die Endoskopie mit der Spiegelung des Magen-Darm-Trakts. Die Endosonographie, eine relativ neue Ultraschalldarstellung der inneren Organe mittels Endoskop, liefert zudem wertvolle Informationen. Für eine optimale, ganzheitliche Versorgung der Patienten kooperieren die Fachärzte eng mit allen Abteilungen der Rotkreuzklinik sowie mit dem MVZ Allgäu-Bodensee. Von dieser interdisziplinären Zusammenarbeit profitieren auch Patienten mit bösartigen Tumoren des Verdauungstrakts.

Unsere Fachbereiche für Anästhesie, Radiologie, Palliativmedizin, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Urologie ergänzen unser Versorgungsangebot. Allen Fachbereichen und Kompetenzzentren liegt die Zusammenarbeit mit den Hausärzten und niedergelassenen Fachärzten zum Wohle unserer Patienten besonders am Herzen. Bei uns sind Sie und Ihre Gesundheit rundum in guten, kompetenten Händen.

