Hochspezialisiert und überregional vernetzt Leukämien und Lymphdrüsenkrebs behandeln

Das Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen ist von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) als Zentrum für Hämatologische Neoplasien zertifiziert. Dabei geht es um die Behandlung von Leukämien, Lymphomen („Lymphdrüsenkrebs“) und Knochenmarkerkrankungen. Dazu gehört auch die so genannte autologe Zelltherapie beziehungsweise Stammzelltransplantation, also mit patienteneigenen Stammzellen. Dieses Therapieverfahren erhalten Patienten mit der Knochenmarkerkrankung Multiples Myelom, mit ausgewählten Non-Hodgkin-Lymphomen und Leukämien.

Hochspezialisierte Behandlungen

„Wir behandeln Patienten in unserem Zentrum mit modernsten Zelltherapien“, erklärt Professor Dr. med. Paul Graf La Rosée, Direktor der Klinik für Innere Medizin II, Onkologie, Hämatologie, Immunologie, Infektiologie und Palliativmedizin im Schwarzwald-Baar Klinikum. Dazu gehören die Hochdosistherapie und die Transplantation patienteneigener Stammzellen. „Wir verfügen über alle erforderlichen Diagnosemöglichkeiten und bieten hochspezialisierte Behandlungen an“, so der Chefarzt. „Gerade, was die Transplantation von patienteneigenen Stammzellen betrifft, können die Betroffenen von der wohnortnahen Versorgung in unserer Region profitieren.“





Luftgefilterte Räume

„Bei der so genannten autologen Stammzelltransplantation werden selbstgespendete Zellen verwendet, bei der allogenen Stammzelltransplantation fremdgespendete Zellen. In beiden Fällen werden die Stammzellen meist über eine Entnahme aus dem zirkulierenden Blut gewonnen“, berichtet Professor La Rosée. „Es erfolgt eine sehr hoch dosierte Chemotherapie, gegebenenfalls in Kombination mit einer Bestrahlung.“ Ziel der Hochdosistherapie ist es, alle erkrankten Zellen zu zerstören. Als Ersatz werden dem Patienten anschließend gesunde Stammzellen zugeführt. „Während der Therapie wird das Immunsystem der Patienten außer Kraft gesetzt, weshalb sie besonders geschützt werden müssen. Bei uns werden sie deshalb in speziellen luftgefilterten Räumen untergebracht“, erklärt der Mediziner.





Klinische Studien

Leukämien seien eher selten, gerade deswegen brauche es Erfahrung mit diesen Erkrankungen, meint Professor La Rosée. Im Hämatologischen Zentrum des Schwarzwald-Baar Klinikums werden jährlich etwa 400 bis 450 Patienten mit Blut- und Lymphkrebserkrankungen behandelt, davon werden circa 140 Fälle im Jahr neu diagnostiziert. „Wichtig ist zudem, dass wir mit ausgewiesenen Studiengruppen der Universitäten vernetzt sind und die Behandlungen, wenn möglich, systematisch im Rahmen klinischer Studien erfolgen“, so der Chefarzt.





Unser Experte

Prof. Paul Graf La Rosée