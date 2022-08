Wenn es um Ihre Gesundheit geht

Von der Geburtshilfe über das breitgefächerte chirurgische und internistische Leistungsspektrum bis zur umfassenden Notfallversorgung – die Sana Kliniken im Landkreis Biberach stehen für eine wohnortnahe medizinische Versorgung in allen Lebens- und Gesundheitsphasen. Bei der spezialisierten Behandlung von Brust- und Darmkrebserkrankungen, Verschleißerscheinungen der großen Gelenke, Unfall- und Verletzungsfolgen, Schlaganfällen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen profitieren die Patienten darüber hinaus von der leitliniengerechten, qualifizierten Versorgung in den zertifizierten Zentren und Abteilungen des Biberacher Zentralklinikums. Über die Grenzen der Fachbereiche hinweg arbeiten die Abteilungen dabei, beispielsweise im Rahmen der interdisziplinären Tumorboards, im Zentrum für Minimalinvasive Chirurgie oder im neuen Adipositaszentrum, eng zusammen, um gemeinsam für ihre Patienten die individuell beste Therapie festzulegen. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm ist das Klinikum zudem eng mit Lehre und Forschung verbunden. Die spezialisierte altersmedizinische Behandlung wird mit einer akut-stationären internistischen Hauptabteilung einschließlich Akutgeriatrie sowie der Klinik für Geriatrische Rehabilitation im Zentrum für Älterenmedizin Laupheim sichergestellt.





Optimale Versorgung im Klinikneubau

Auf dem Gesundheitscampus am Hauderboschen werden auf rund 104.000 m² verschiedenste Teilbereiche der Medizin an einem Standort, quasi „unter einem Dach“ vereint. Als Herzstück des Campus bietet das Biberacher Klinikum neben moderner Medizin, kompetenter Pflege und professioneller Zuwendung dabei auch den entsprechenden Komfort. Die Unterbringung erfolgt standardmäßig im 2-Bett-Zimmer mit eigenem Bad und Toilette sowie kostenlosem TV und WLAN. Die Wahlleistungsstation mit 28 Betten, davon 16 Einbettzimmer, sowie gehobener Ausstattung rundet das Bettenangebot ab. Um vor Ort die modernsten Behandlungsmethoden anbieten zu können, investieren die Sana Kliniken zudem laufend in Medizintechnik und Ausstattung. So ist das Krankenhaus im Bereich der Diagnostik mit einem erneuerten Gerätepark ausgestattet, der neben einem hochmodernen CT und einem MRT der neusten Generation unter anderem auch über eine Zwei-Ebenen-Angiographie-Anlage für Gefäßeingriffe aller Art, einschließlich der komplexen Intervention bei Schlaganfällen, verfügt. Kurze Wege und optimierte Strukturen ermöglichen zudem eine noch engere interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie vielfältige Synergien im Sinne einer ganzheitlichen Patientenversorgung aus einer Hand.





Umfassende ambulante Angebote

Neben den stationären Leistungen beruht eine ganzheitliche Patientenversorgung auch auf einem breitgefächerten ambulanten Angebot – sei es in den Medizinischen Versorgungszentren oder auch in den Ambulanzen der klinischen Fachbereiche. Das Ziel ist eine patientenorientierte Behandlung über die jeweiligen Versorgungsstrukturen hinaus: von der Vorsorge über eine stationäre oder ambulante Behandlung bis zur Betreuung über die Akutversorgung beziehungsweise den Krankenhausaufenthalt hinaus. So bietet das MVZ an fünf Standorten im Landkreis Biberach ein wachsendes Netzwerk aus qualifizierten Fachärzten und damit verbunden ein breites medizinisches Leistungsspektrum – von der Inneren Medizin über die gynäkologische, chirurgische und orthopädische Versorgung bis zum pneumologischen Schwerpunkt. Ganz im Sinne des Grundsatzes „gemeinsam für eine optimale Patientenversorgung“ erfolgt die Behandlung dabei im engen Austausch mit den stationären Einrichtungen der Sana Kliniken.





Qualifizierte Schlaganfallbehandlung

Die Klinik für Neurologie gewährleistet unter der chefärztlichen Leitung von Privatdozent Dr. Siegfried Kohler die komplette interdisziplinäre Versorgung aller akuten und chronischen Krankheitsbilder aus dem neurologischen Spektrum. Dies umfasst Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks, des peripheren Nervensystems sowie der Muskulatur. Neben der Behandlung von Erkrankungen wie Polyneuropathie, Epilepsie, Multipler Sklerose, Morbus Parkinson, Demenz sowie infektiöser Erkrankungen des zentralen Nervensystems, liegt ein besonderer Schwerpunkt in der Schlaganfallbehandlung. Jährlich erleiden allein in Deutschland über 260.000 Menschen einen Schlaganfall. Dabei ist jeder Schlaganfall ein medizinischer Notfall und sollte innerhalb kürzester Zeit in einer für die entsprechende Diagnostik und Therapie ausgerichteten Klinik behandelt werden. Im Biberacher Zentralklinikum steht dafür die von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft zertifizierte Regionale Stroke Unit zur Verfügung. „Mit der Stroke Unit bieten wir die besten Voraussetzungen, um bei Schlaganfällen professionelle und vor allem rasche Hilfe zu leisten. Sowohl die Strukturen in der Abteilung, die Kompetenz des Personals, die Abläufe bei der Versorgung sowie die technische Ausstattung sind spezialisiert und auf eine sofortige Diagnose und eine zielgerichtete Therapie ausgerichtet“, erklärt Dr. Kohler. Für eine weitere Optimierung der Versorgung von Schlaganfallpatienten wurde neben der medikamentösen Auflösung von Blutgerinnseln (Thrombolyse) mit der Thrombektomie in diesem Jahr außerdem eine weitere Therapieform etabliert, die laut internationalen Studien Patienten hinsichtlich der Überlebenswahrscheinlichkeit einen signi­fikanten Vorteil bietet.





PD Dr. Siegfried Kohler

Für eine gesunde Durchblutung

In der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie bietet Dr. Max Thiemann, der die Fachabteilung seit Januar 2022 chefärztlich leitet, gemeinsam mit seinem Team kompetente und zuverlässige Hilfe bei arteriellen und venösen Gefäßerkrankungen. Das Behandlungsangebot reicht dabei von der fachambulanten Patientenversorgung einschließlich Vorsorgescreenings über modernste interventionelle und operative Verfahren sowie der sogenannten Hybridtherapie (eine Kombination aus Operation und Intervention) unter stationären Bedingungen bis zu umfassenden konservativen Behandlungsmethoden. Ein Schwerpunkt liegt in der autologen Rekonstruktion von arteriellen Verschlussprozessen, das heißt der Verwendung von körpereigenem Gewebe und der minimalinvasiven Therapie. Für die initiale Diagnostik steht im Biberacher Klinikum ein hochauflösendes Duplexsonographiegerät zur Verfügung. Ist eine weitere Bildgebung erforderlich, kann diese je nach Fragestellung mittels Computertomographie, Magnetresonanztomographie oder digitaler Subtraktionsangiographie erfolgen. Dazu verfügt das Zentralkrankenhaus neben CT und MRT zudem über eine biplane Angiographie­anlage, die eine genaue Darstellung, sowie die minimalinvasive Behandlung aller Gefäßabschnitte erlaubt. Bereits kleinste Gefäßveränderungen können dadurch sichtbar gemacht und frühzeitig therapiert werden.





Dr. Max Thiemann

Gemeinsam gegen die Pfunde

Adipositas stellt weltweit ein zunehmendes Problem dar und wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als chronische Krankheit eingestuft, die wiederum einen entscheidenden Risikofaktor für die Entstehung weiterer Erkrankungen darstellt. In Deutschland leiden derzeit rund 20 Millionen Menschen unter einem gesundheits- und lebensgefährdenden Übergewicht – Tendenz steigend. Trotz der negativen Auswirkung auf die Gesundheit wird Übergewicht noch immer häufig unterschätzt und oftmals nur unzureichend behandelt. Das zum Jahresbeginn neu gegründete interdisziplinäre Adipositaszentrum setzt hier an und steht Patienten mit starkem Übergewicht mit einem umfassenden therapeutischen und medizinischen Angebot als kompetente Anlaufstelle zur Verfügung. „Oftmals leiden Betroffene bereits an Begleit- und Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes mellitus Typ 2 und haben zudem häufig auch mit psychischen Belastungen zu kämpfen“, erklärt Dr. Thomas Schmidt, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Leiter des Zentrums. „Unser zentrales Behandlungsziel besteht daher darin, gemeinsam mit den Betroffenen eine dauerhafte Reduktion ihres Körpergewichts und damit eine Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen.“ Dafür bietet das Biberacher Adipositaszentrum ein ganzheitliches Behandlungsprogramm an, in dessen Rahmen Patienten durch ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Ärzten, Pflegefachkräften und Therapeuten, intensiv beraten und auf dem Weg zu einem nachhaltig gesünderen Lebensstil begleitet werden. Im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Adipositas-Infoabenden werden unter anderem das multimodale Therapiekonzept sowie die operativen Behandlungsmethoden vorgestellt.





Natürlich, sicher, rundum geborgen: Für einen guten Start ins Leben

Rund 1.000 Neugeborene erblicken jährlich im Biberacher Schwangeren- und Geburtszentrum das Licht der Welt. Dieses bietet werdenden Eltern unter chefärztlicher Leitung von Privatdozent Dr. Dominic Varga neben der gewohnt hohen Versorgungsqualität auch im neuen Klinikum Wohlfühl- statt Krankenhausatmosphäre. Helle, großzügige Räumlichkeiten, komfortable Zweibett- und Familienzimmer, drei vollausgestattete und moderne Kreißsäle – davon einer mit Geburtswanne – sowie ein eigener Loungebereich erwarten die Wöchnerinnen auf der Entbindungsstation. Das ganzheitliche Konzept der Biberacher Geburtshilfe zeichnet sich dabei durch eine individuelle Betreuung in allen Phasen der Schwangerschaft aus. So steht neben den erfahrenen Hebammen, die die Schwangeren vor, während und nach der Geburt betreuen, rund um die Uhr auch ein eingespieltes Team aus Gynäkologen sowie speziell in der Neugeborenen-Notfallversorgung ausgebildeten Anästhesisten zur Verfügung. Übergeordnetes Ziel ist eine möglichst natürliche Geburt, verbunden mit den Leistungen und der Sicherheit der modernen Medizin. Die monatlichen Geburtsinformationsabende bieten werdenden Eltern die Möglichkeit, die Leistungen und die Ansprechpartner des Zentrums bereits vor der Geburt kennenzulernen sowie die Räumlichkeiten einschließlich der Kreißsäle zu besichtigen.





Dr. Thomas Schmidt