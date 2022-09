Für Unabhängigkeit und Lebensqualität

Die neurologische Klinik innerhalb der Rehabilitationsklinik Bad Wurzach wird seit kurzem von Dr. Martin Schorl geleitet. Geboren und aufgewachsen in Essen, erwarb der 55-Jährige nach dem Studium der Medizin seine umfangreichen fachlichen Kompetenzen in mehreren Kliniken in Deutschland und der Schweiz. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten zählt unter anderem die Botulinumtoxintherapie zur Behandlung von unwillkürlichen Muskelkontraktionen oder spastischen Lähmungen.

Der bisherige Bad Wurzacher Chefarzt, Dr. Dr. Markus Schlomm, trat zum Jahreswechsel die Nachfolge von Prof. Dr. Paul-Jürgen Hülser (67) in der Klinik für Neurologie der Fachkliniken Wangen an, der nach fast 25 Dienstjahren bei den Waldburg-Zeil Kliniken planmäßig in den Ruhestand ging. Dr. Dr. Schlomm leitete seit 2018 als Chefarzt erfolgreich die Klinik für Neurologie der Waldburg- Zeil Rehabilitationsklinik Bad Wurzach. Der 46-Jährige aus Werl in Westfalen ist Facharzt für Neurologie und Sozialmedizin. Nach dem Studium der Biologie und Medizin in Göttingen promovierte er als Naturwissenschaftler im Bereich Toxikologie und schloss eine medizinische Dissertation im Bereich Prionenforschung ab. Die beiden neurologischen Waldburg-Zeil Kliniken kooperieren nun in der Rehabilitation neurologischer Patientinnen und Patienten der Phasen B, C und D. Ziel ist es, die Qualität der regionalen neurologischen Versorgung nach Schlaganfällen oder Unfällen mit Schädel-Hirn-Trauma etc. weiter zu verbessern. „Durch eine engere Kooperation der neurologischen Fachabteilungen der Waldburg-Zeil Kliniken wird die Behandlung neurologischer Patientinnen und Patienten fortan noch wirkungsvoller, weil phasen- und standortübergreifend gedacht, geplant und behandelt wird“, benennt der neue Wangener Chefarzt die Vorteile. Dr. Dr. Schlomm hat die Phasen C und D in Bad Wurzach in den letzten drei Jahren neu strukturiert und vielfältige zusätzliche Therapieangebote wie die Musiktherapie etabliert. Der frischgebackene Wurzacher Chefarzt Dr. Schorl schätzt an der Waldburg-Zeil Klinik deren interdisziplinären Ansatz: „Mit Fachärzten für Orthopädie, Altersmedizin, Rheumatologie und Neurologie sind wir passgenau für die Anforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft aufgestellt.“

