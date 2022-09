Rehabilitation nach einer COVID-19- Erkrankung in der Rehaklinik Überruh

Bei vielen PatientInnen die sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben, heilt die Erkrankung nicht folgenlos aus. Schätzungen zu Folge sind ca. ein Viertel der PatientInnen mit einem COVID-19-Infekt auch nach sieben Monaten noch nicht beschwerdefrei. Allerdings betrifft dies besonders PatientInnen mit Vorerkrankungen.

Die SARS-CoV-Erkrankung muss als Systemerkrankung verstanden werden mit Beteiligung vieler Organsysteme.

Beim sogenannten Post-COVID-19-Syndrom (Krankheitssymptome, die länger als 12 Wochen anhalten) können z. B. körperliche Beschwerden wie Herzprobleme oder Atemnot auftreten. Aberw auch psychische oder neurologische Folgen sind nicht selten. Das Beschwerdebild überlappt sich oft, mit dem von der Ursache nach wie vor nicht eindeutig geklärten, aber in der Bevölkerung weit verbreiteten, sogenannten Fatigue Syndrom.

Spezielles Behandlungskonzept für Post COVID-Patienten

Die Rehaklinik Überruh ist aufgrund ihrer Fachabteilungen Innere Medizin und Orthopädie sowie dem spezifischen verhaltensmedizinisch-orientierten Konzept bei orthopädischen und internistischen Erkrankungen darauf spezialisiert, PatientInnen mit dem oben genannten, krankheitsspezifischen, oft als Mischbild, vorliegenden Symptomen im Rahmen einer Post-COVID-Rehabilitation zu behandeln.

Therapieziele sind dabei die Verbesserung der körperlichen Funktionsfähigkeit, Verbesserung der körperlichen Einschränkung, die Stabilisierung der körperlichen Rollenfunktion in Bezug auf Beeinträchtigung der alltäglichen Aktivitäten sowie Stabilisierung der psychischen Gesundheit und der allgemeinen psychischen Belastbarkeit.

Im Rahmen der Aufnahmediagnostik gilt es herauszufinden, welche PatientInnen z. B. von einer Post-Exertional Malaise (PEM) betroffen sind, bei welcher mentale, emotionale und psychische Überlastung zu vermeiden sind, um die Häufigkeit und Schwere der Rückfälle zu minimieren. Im Rahmen des spezifischen verhaltensmedizinisch-orientierten Konzeptes (VMOR) der Rehaklinik Überruh besteht die psychologische Behandlung aus Aufnahmekontakt sowie Entlassmanagement, weiteren Einzelgesprächen und obligatorischen Gruppenterminen.

Interdisziplinäres Therapieangebot

In der Sport- und Bewegungstherapie steht primär ein gerätegestütztes Ausdauer- und Krafttraining im Vordergrund, um die reduzierte körperliche Belastbarkeit wieder zu verbessern.

Begleitend zum gerätegestützten Training findet ein alltagsorientiertes Training statt. Dieses Training umfasst Aktivitäten in der Natur, wie Nordic-Walking und Natur erleben. Intensiv erfolgt ein atemtherapeutisches Training zur Behandlung der Lunge.

Als Lehrklinik für Ernährungsmedizin bieten wir für PatientInnen mit großen Geschmacksstörungen in Folge einer COVID-19-Infektion die Einführung in ein Riechtraining an, das von den PatientInnen dann eigenständig durchgeführt wird. Abgerundet wird das therapeutische Programm durch Schwerpunkte der Abteilung Pflege mit verschiedenen edukativen Gesundheitstrainings wie Atemwegsgruppe und Achtsamkeits-/Genusstherapie.

Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung

Falls eine Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich ist, greift das medizinisch beruflich-orientierte Therapieprogramm (MBOR). Es besteht hier eine enge Kooperation mit dem Bildungspartner Stephanuswerk der Evangelischen Heimstiftung in Isny.