Rauchen fügt dem ganzen Körper schwere Schäden zu

Jeder fünfte Todesfall geht heutzutage auf eine Lungenerkrankung oder eine ihrer Folgeerkrankungen zurück. Dass die Lunge ein wichtiges Organ ist, hat nicht erst Covid-19 deutlich gemacht. Hildegard Nagler hat Dr. Ali Önder Yildirim, (Foto: Matthias Tunger) Direktor des Helmholtz Munich Instituts für Lungengesundheit und Immunität (LHI), Fragen rund um die Lunge gestellt.

Was leistet eine gesunde Lunge jeden Tag?

Die Lunge arbeitet 24 Stunden täglich, was den meisten von uns nicht bewusst ist, weil wir lediglich die Atembewegungen spüren. Wir atmen nämlich zwölf bis 18-mal pro Minute und rund 20 000-mal pro Tag ein und aus. Sie sorgt dafür, dass alle Körperzellen den benötigten Sauerstoff in den ganzen Körper verteilen. Gleichzeitig entsorgt sie das Kohlendioxid aus dem Körper. Und: Die Lunge ist ein hochkomplexes Organ, sie besteht aus zwei Flügeln und über 300 Millionen winzigen Lungenbläschen, den Alveolen.

Was kann ich tun, um sie gesund zu erhalten?

Ganz wichtig ist es, nicht zu rauchen, egal ob Tabak oder E-Zigaretten. Als Raucher, unabhängig davon, ob Sie sehr früh oder spät mit dem Rauchen angefangen haben, sollten Sie sofort aufhören. Beim Rauchen atmen Sie über 5200 Substanzen ein. Sie schädigen nicht nur das Lungengewebe, sondern auch Gehirn und Herz, kurzum: Sie fügen Ihrem ganzen Körper schwere Schäden zu. Um die Lungengesundheit zu unterstützen können Atemgymnastik, Yogaübungen sowie Entspannungsübungen behilflich sein. Auch eine gesunde Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren, z.B. aus frischem Fisch ist gut. Und ausreichend Wasser trinken unterstützt ebenfalls die Lungengesundheit.

Was wir außerdem nicht nur über das Sars-CoV-2-Virus, sondern über andere virale und bakterielle Erreger wissen: Sie werden über die Hände und/oder über Aerosole in der Luft übertragen. Daher ist vor allem im Winter regelmäßiges Händewaschen und das Masketragen eine gute Empfehlung, um Infektionen zu vermeiden.

Gibt es zur Vorbeugung den „richtigen“ Sport oder reicht es auch, draußen spazieren zu gehen?

Die Lunge braucht regelmäßig frische und sauerstoffreiche Luft und Bewegung. Daher, egal wo, egal wie: Jede Form von körperlicher Aktivität zählt als Bewegung für die Lunge. Wichtig wäre allerdings, sich von Feinstaub aus dem Straßenverkehr, von allen Abgasen und chemischen Substanzen fernzuhalten. Sie begünstigen Entzündungen und schaden damit dem Lungengewebe und den Atemwegen. Sowohl regelmäßige Spaziergänge wie auch andere sportliche Aktivitäten wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren fördern die Lungengesundheit. Wenn das nicht geht, versuchen Sie es mit Alltagsbewegung: die Treppe statt den Aufzug nehmen, Gartenarbeit, spazieren gehen. Dabei ist es wichtig, bewusst zu atmen, um die Atemmuskelkraft zu verbessern und die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern.

Gibt es Warnsignale, die es zu beachten gilt?

Lungenprobleme machen sich meist durch Atemnot, schwerfällige Atmung oder starken Husten bemerkbar. Auch Krämpfe oder Schmerzen im Brustkorb sind erste Warnsignale der Lunge, um uns zu zeigen, dass etwas nicht stimmt. Grundsätzlich und nicht nur für die Lungengesundheit ist zu wenig Schlaf oder zu viel Stress oder auch ungewöhnliche Antriebslosigkeit ein schlechtes Zeichen.

Wann ist sofortiger Handlungsbedarf angebracht?

Wenn Sie bei allen Bewegungen feststellen, dass Sie schnell außer Atem kommen, empfehle ich, einen Lungenfunktionstest beim Facharzt durchzuführen. Kommt hartnäckiger und heftiger Husten mit blutigem Auswurf dazu, sollten Sie ebenfalls sofort einen Lungenfacharzt aufsuchen.

Hat man in den vergangenen 20 Jahren neue Lungenkrankheiten und auch deren Ursache entdeckt?

Lungenkrankheiten sind inzwischen die weltweit zweithäufigste Todesursache. Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), werden Lungenerkrankungen in den nächsten zehn Jahren sogar noch weiter zunehmen. Der größte Risikofaktor ist mit Abstand immer noch Tabakrauchen und immer mehr zunehmend: E-Zigaretten.

Gleichzeitig leben wir in einer schnell wachsenden industrialisierten Welt, die mit der Verschmutzung der Umwelt durch den Menschen einhergeht. Der massive Verkehr durch Fahrzeuge und Flugzeuge, die Industrie mit ihrem Ausstoß chemischer Substanzen, all das führt zu Stäuben und neuen modifizierten Allergenen. Das wiederum führt dazu, dass wir gesundheitsschädliche Luft atmen und unsere Lunge schädigen. Auch dadurch entstehen unheilbare Krankheiten wie COPD oder Lungenfibrose.

Weitere Lungenerkrankungen entstehen durch neue mutierte Erreger wie Bakterien, Viren oder Pilze. Nicht nur Covid-19 als jüngste (auch) Lungenerkrankung hat sich weltweit verbreitet und bleibt eine hochansteckende Krankheit, die auch die Lunge betrifft.

Wie haben sich die Lungenkrankheiten entwickelt? Hat es Verschiebungen gegeben?

In alten Zeiten war Tuberkulose die häufigste Erkrankung der Lunge weltweit. In den Industriestaaten ist sie inzwischen nicht mehr verbreitet, betroffen sind heutzutage die Menschen in ärmeren Ländern.

Heute ist die chronische obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) die häufigste schwere Lungenerkrankung. Zusammen mit Herzinfarkt und Schlaganfall zählt sie zu den drei häufigsten Ursachen für einen vorzeitigen Tod weltweit und kommt häufiger vor als Asthma, Lungenkrebs und Lungenentzündung zusammen. Nach Schätzungen der WHO sind weltweit etwa 600 Millionen Menschen davon betroffen und besonders häufig Raucher. In Deutschland leiden rund zehn bis 14 Prozent der Bevölkerung an COPD. Insbesondere in Deutschland nehmen Asthmaerkrankungen stetig zu. Asthma allerdings gilt – auch wenn es chronisch und nicht heilbar ist – als meist sehr gut behandelbar, z.B. durch entzündungshemmendes Cortison.

Gibt es hinsichtlich der Krankheiten Unterschiede zwischen den Menschen, die auf dem Land leben und denen in der Stadt?

Landbewohner haben ein deutlich reduziertes Risiko für Lungenerkrankungen als Stadtbewohner. Höchstwahrscheinlich, weil sie saubere Luft atmen und sich mehr bewegen.

Welche medizinischen Fortschritte erwarten Sie?

In unserem Institut für Lungengesundheit und Immunität am Helmholtz Zentrum München erforschen wir die grundlegenden immunologischen Mechanismen von chronischen Lungenerkrankungen, insbesondere fokussieren wir uns auf COPD, Lungenfibrose, Asthma, Lungenkrebs und Lungentransplantationen. Unser Ziel ist es, unsere Erkenntnisse für eine bessere Vorbeugung wie auch die therapeutische Behandlung von lungenerkrankten Patienten einzusetzen. COPD z.B. gilt als nicht heilbare Krankheit, trotz intensiver Forschung. Wir fragen uns z.B., wieso nur ein kleiner und bestimmter Prozentsatz der Raucher kein COPD entwickelt. Wir konnten feststellen, dass ein epigenetischer Faktor eine wichtige Rolle bei der Ansammlung von Immunzellen in der COPD-Lunge spielt. Weitere Forschung und Studien sollen Erkenntnisse bringen, ob und wie dieser Faktor möglicherweise ein Ansatz ist, um COPD zu heilen.

Was tun Sie selbst für Ihre Lunge?

Ich mache regelmäßig Sport mit bewussten Atemübungen, ernähre mich vielseitig und gesund und trinke viel. Natürlich versuche ich alle Raucher zu motivieren, aufzuhören oder wenigstens sehr viel weniger zu rauchen.