Moderne medizinische Diagnostik

Die radiologische Gemeinschaftspraxis in Lindau am Bodensee bietet ein breites Untersuchungsspektrum mit hohem Patientenkomfort

In der radiologischen Gemeinschaftspraxis in Lindau werden sämtliche MRT- und CT-Untersuchungen nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt. Dabei gehören fortlaufende Investitionen in hochmoderne Geräte und die bestmögliche technische Ausstattung zur konsequenten Umsetzung der Praxisphilosophie. „Wir bieten unseren Patienten eine optimale Untersuchungsbasis“, so das Ärzteteam. Dazu zählt auch eine zügige Befundungserstellung.

Mit dem besonders strahlensparendem CT der Firma Siemens lässt sich nun auch eine virutelle Darmspiegelung des Dickdarmes, insbesondere bei Patienten durchführen, bei denen eine herkömmliche Darmspiegelung z.B. wegen Einengungen nicht möglich ist. Zusätzlich sind nun auch Aufnahmen mit liegendem Metall mit nur sehr geringen Artefakten möglich. Zur Erfassung von Lungentumoren wird eine computerunterstützte Erkennungssoftware verwendet, welche hier die Diagnosestellung präzisiert.

Gefäßdarstellung mittels MRT

Die Kernspintomographie der Gefäße ist ein sehr präzises diagnostisches Verfahren, das bei vielen Erkrankungen und Beschwerden eingesetzt wird. Das radiologische Untersuchungsverfahren MR-Angiographie (MRA) macht mit Hilfe eines Magnetfeldes gezielte Aufnahmen der Gefäße verschiedenster Körperregionen möglich. Die Gefäßdarstellung mittels MRT ist zum Teil auch ohne Kontrastmittel möglich.

MRT der Prostata

Hiermit ist eine sehr gute Darstellbarkeit möglicher Tumoren insbesondere vor einer Biopsie möglich.

MRCP

Die Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie (MRCP) stellt die Gallenwege und den Gang der Bauchspeicheldrüse mittels MRT dreidimensional dar – ohne Eingriff in den Körper und ohne Strahlenbelastung.

Entzündungs- und Schmerzdetektion

Auch in der Diagnostik von Wirbelsäulenbeschwerden wird die MRT eingesetzt. Sie eignet sich besonders gut für die Darstellung des Weichteilgewebes von Rückenmark, Rückenmarksnerven, Bandscheiben und Muskulatur. Mittels MRT können größere Wirbelsäulenabschnitte ohne Strahlenbelastung untersucht und die Nervenstränge direkt gesehen werden.

virtuelle Coloskopie mit CT

