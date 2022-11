Qualität im Klinikum Landkreis Tuttlingen erneut zertifiziert

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen hat in diesem Jahr zum siebten Mal das KTQ-Zertifikat für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen erhalten. „Die Herausforderung einer erneuten KTQ-Zertifizierung haben alle Beteiligten des Klinikums hervorragend gemeistert. Das Klinikum Landkreis Tuttlingen zählt mit seinen Ergebnissen zu den Top 10 der KTQ-zertifizierten Krankenhäuser in Deutschland.“, gratulierte der Geschäftsführer der KTQ-GmbH und Begleiter der Zertifizierung, Ronald Neubauer.

Die „Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen GmbH“ (kurz KTQ) bewertet die gesamte Leistung eines Krankenhauses – von der Vorbereitung des stationären Aufenthaltes eines Patienten über seine medizinische Versorgung bis zu den Entlassungsmodalitäten. Drei unabhängige Experten aus dem Gesundheitswesen waren in diesem Jahr vier Tage lang zu Gast und haben das gesamte Klinikum Landkreis Tuttlingen auf Herz und Nieren geprüft.

In den Blick genommen wurden bei dieser freiwilligen Zertifizierung die Themenbereiche Patientenorientierung, Mitarbeiterorientierung, Sicherheit, Informations- und Kommunikationswesen, Unternehmensführung und Qualitäts- und klinisches Risikomanagement. „Dabei haben unsere Visitoren sämtliche Anforderungen der Qualitätsmanagement-Richtlinie Krankenhäuser des Gemeinsamen Bundesausschuss geprüft und auch die Handlungsempfehlungen des Aktionsbündnisses Patientensicherheit in ihrer Anwendung begutachtet.“, berichtet Ronald Neubauer.

Besonders in Sachen Mitarbeiterorientierung schnitt das Klinikum überdurchschnittlich gut ab. Dies sei laut Visitorenteam auch auf die Angebote zur guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das Betriebliche Gesundheitsmanagement, die Personalqualifikation sowie den guten Umgang miteinander innerhalb des Klinikums zurückzuführen.

Der Geschäftsführer des Klinikums, Dr. Sebastian Freytag, sprach allen Mitarbeitenden des Klinikums ein großes Lob aus: „Die Zertifizierung belegt, dass alle Mitarbeitende sich an den gesetzlichen Anforderungen an ein Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen, vor allem aber gemeinsam am Patientenwohl orientieren. Die guten Ergebnisse, die von den Visitoren festgestellt wurden, sind für uns alle Motivation, für die Anregungen zu weiteren Verbesserungen sind wir dankbar. Medizin ist im stetigen Wandel und Lern- sowie Bereitschaft zur Verbesserung und Veränderung sind deshalb so wichtig, daran hat uns auch die Krise der letzten Jahre erinnert.“

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen ist nun für die Dauer von drei Jahren erneut zertifiziert und darf weiterhin das Logo „KTQ-zertifiziert“ tragen.

Erstmalig hat das Klinikum auch seinen Krankenhausalarm- und Einsatzplan gemäß der DAKEP-Zertifizierung (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Krankenhaus-Einsatzplanung) prüfen lassen. Dem Konzept für den Umgang des Klinikums mit Krisen und kritischen Lagen, welches gerade in der heutigen Zeit – nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie - immer mehr an Bedeutung gewinnt, hat das Visitorenteam das Zertifikat erteilt.

Hintergrund:

Das KTQ-Verfahren stellt den Einrichtungen im Gesundheitswesen (Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Hospizen, alternativen Wohnformen, Praxen, medizinische Versorgungszentren, Rettungsdiensten) eine praxisnahe Orientierung für ihr Qualitätsmanagement zur Verfügung.

Damit umfasst das KTQ-Verfahren sämtliche Prozesse in den Einrichtungen des Gesundheitswesens und geht unmittelbar auf deren Stärken wie auch deren Verbesserungspotenziale ein.

Die KTQ-GmbH wird beraten von der Bundesärztekammer (BÄK), der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und dem Deutschen Pflegerat (DPR).

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen darf das KTQ-Gütesiegel tragen.