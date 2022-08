Psychosomatisches Zentrum in Aulendorf

Die immer komplizierteren Anforderungen in Arbeit, Umwelt, Partnerschaft und Familie zu bewältigen und auszugleichen, wird immer schwerer. Geht die Balance längere Zeit oder durch belastende Ereignisse verloren, können seelische Leiden entstehen oder körperliche Beschwerden, für die der Hausarzt keine ausreichende organische Erklärung findet. Dann hilft eine psychotherapeutisch-psychosomatische Behandlung in der SINOVA Schussental weiter.

Typische psychosomatische Krankheitsbilder reichen von häufigen Depressionen und Angststörungen über chronische Schmerzerkrankungen, Essstörungen und Erkrankungen des Verdauungstrakts bis hin zu schweren körperlichen Funktionseinschränkungen und Persönlichkeitsstörungen.

Die SINOVA Schussental ist spezialisiert auf die Diagnostik und Behandlung dieser leidvollen Erkrankungen. Fachärzt:innen für Innere Medizin oder Allgemeinmedizin koordinieren die körperliche Aufnahmeuntersuchung und Behandlung. Fachärzt:innen für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psycholog:innen und Spezialtherapeut:innen arbeiten mit unseren Patient:innen und Rehabilitand:innen in Einzel- und Gruppenpsychotherapien an den gemeinsam vereinbarten Therapiezielen.

Passgenaue Behandlung

Im Fachkrankenhaus sowie auf der Station SINOVA Aulendorf werden Patient:innen mit dem Ziel der Heilung ihrer Erkrankungen behandelt. Eine Besonderheit sind die auf einzelne Lebensphasen zugeschnittenen Angebote, beispielsweise für junge Erwachsene oder Menschen ab 65.

Ein vier- bis fünfwöchiger Aufenthalt in der Rehabilitationsklinik ist sinnvoll, wenn die Erwerbsfähigkeit oder die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gefährdet sind oder um die Anpassung an die Folgen einer chronischen Erkrankung zu unterstützen. Bei beruflich bedingten Problemlagen, z.B. anhaltenden Konflikten am Arbeitsplatz, ist die spezialisierte, medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR) hilfreich.

Schon früh während der Klinikbehandlung wird die anschließende Weiterbehandlung geklärt. Nach der stationären Rehabilitation kann z.B. der Übergang in den Alltag durch die eigene ambulante Nachsorgegruppe der Klinik (PsyReNa) begleitet werden.

Entspannung, Natur und Sport in Aulendorf

Entspannung in der Natur und Freizeitsport neuentdecken – beides ist in der SINOVA Schussental möglich. Ihr eigenes Fahrrad können Sie in unserem gesicherten Radkeller unterstellen, selbstverständlich mit E-Bike-Ladestation. Wander- und Radkarten der Region liegen an der Rezeption bereit. Schwabentherme oder das Naturfreibad laden zum Baden und Schwimmen ein. Kurse für Yoga, Line-Dance und Kreativ-Angebote warten an den Wochenenden in der Klinik auf Sie.