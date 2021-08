Psychiatrische Versorgung aus einer Hand

Das ZfP Südwürttemberg bietet zwischen Stuttgart und dem Bodensee ein differenziertes und flächendeckendes Hilfesystem für psychisch Kranke.



Die junge Mutter, die nach der Geburt ihres Kindes in eine tiefe Trauer fällt. Der alte Herr, der mit den Symptomen einer beginnenden Demenz kämpft. Die erfolgreiche Geschäftsfrau, die immer öfter zur Flasche greift. Psychische Erkrankungen wie Depression, Demenz oder Alkoholismus sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet – und können behandelt werden. Das ZfP Südwürttemberg hält an mehr als 20 Standorten ein differenziertes Versorgungs- und Behandlungsangebot vor.

Von Angst bis Zwang

Erwachsene mit Angststörungen, Psychosen, Depressionen oder Zwangserkrankungen werden in den Abteilungen für Allgemeinpsychiatrie behandelt. Um lange Fahrwege zu vermeiden und den Bezug zum Lebensumfeld zu erhalten, hat das ZfP bereits vor vielen Jahren psychiatrische Angebote an weitere Standorte seiner Versorgungsregion verlagert: nach Ehingen, Friedrichshafen, Wangen und bald auch Biberach. Tageskliniken, Ambulanzen sowie die aufsuchende Behandlung ergänzen das stationäre Angebot.

Ob alte oder junge Menschen, stationär oder ambulant und an mehr als 20 Standorten – das ZfP Südwürttemberg bietetumfassende psychiatrische Behandlung.

Psychisch krank im Alter

Die Behandlung älterer Menschen und ihrer Leiden gewinnt aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Daher befasst sich die Alterspsychiatrie mit Menschen jenseits des 65. Lebensjahres, die sich in einer psychischen Krise befinden oder durch ihre Demenzerkrankung schwer beeinträchtigt sind. Mehrere alterspsychiatrische Ambulanzen ermöglichen eine Betreuung im gewohnten Umfeld. In Ravensburg und Ulm betreibt das ZfP darüber hinaus alterspsychiatrische Stationen an Allgemeinkrankenhäusern.

Wege aus der Abhängigkeit

Für Menschen mit Erkrankungen wie Alkohol-, Medikamenten-, oder Drogenabhängigkeit sind die Abteilungen des Bereichs Suchterkrankungen wichtige Anlaufstellen. Dort wird qualifizierte Entzugsbehandlung angeboten. Diese umfasst die Entgiftung sowie die Motivation zur Weiterbehandlung und zur Veränderung des Suchtmittelkonsums. Bei der tagesklinischen Behandlung erhalten Suchtkranke tagsüber intensive Therapie, die Abende und Wochenenden verbringen sie zu Hause.

Kinder und Jugendliche

Psychische Erkrankungen betreffen nicht nur Erwachsene. Die Behandlungsangebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind speziell auf die Bedürfnisse von 5- bis 18-Jährigen ausgerichtet. Häufige Diagnosen sind Schulangst, Störungen des Sozialverhaltens, ADHS, Traumata, jugendliche Psychosen oder Essstörungen. Zudem gibt es zwei Stationen, die sich auf suchtkranke Kinder und Jugendliche spezialisiert haben. Die Behandlung umfasst Erlebnistherapie, Familiengespräche und den Unterricht in der Klinikschule.

Körper und Seele

Für das Fachgebiet Psychosomatik hat das ZfP den Verbund der SINOVA Kliniken gegründet. Dieser ist spezialisiert auf körperliche Störungen, bei denen kein ausreichender organischer Befund nachweisbar ist, sowie psychische Erkrankungen, die sich auch körperlich auswirken. Ziel ist, körperliche und seelische Symptome zu lindern und mit den Betroffenen ein hilfreiches Verständnis für die verschiedenen Zusammenhänge ihrer Erkrankung zu entwickeln.

Zurück in die Gesellschaft

Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke und abhängigkeitskranke Rechtsbrecher behandelt. Dies geschieht im Spannungsfeld zwischen gesetzlich bestimmtem Therapieauftrag und den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung. Entsprechend dem gesetzlichen Behandlungsauftrag werden die Erkrankten auf eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft und auf ein straffreies Leben vorbereitet.

Neurologie und Epileptologie

In den Abteilungen für Neurologie werden Menschen mit akuten und chronischen Erkrankungen von Gehirn, Rückenmark, peripheren Nerven und Muskulatur behandelt. Gemeinsam mit der Oberschwabenklinik betreibt das ZfP Südwürttemberg zudem das regionale Schmerzzentrum Ravensburg/Wangen. Die Epileptologie ist auf die Diagnostik und Therapie aller Anfallssyndrome im Jugendlichen- und Erwachsenenalter ausgerichtet. Neben der unmittelbaren Behandlung der Krankheit selbst werden Betroffene auch bei der Auseinandersetzung mit dem Epilepsiekranksein unterstützt.

Mit unterschiedlichsten Therapieverfahrenerhalten Betroffenen Hilfe bei derBewältigung seelischer Krisen.

Arbeit und Wohnen

Eine psychische Erkrankung beeinträchtigt sämtliche Lebensbereiche. Gerade bei langjährigen psychischen Erkrankungen sind die Teilhabemöglichkeiten an Arbeit und Gesellschaft eingeschränkt. Deshalb leisten die therapeutischen, berufsbildenden und betreuenden Angebote im Bereich Arbeit und Wohnen einen wichtigen Beitrag. Dazu gehören ein abwechslungsreiches Trainings- und Arbeitsangebot sowie berufsbildende Maßnahmen. Zudem stehen verschiedene Wohnformen zur Wahl, angefangen von intensiver Betreuung in speziellen Pflegeheimen über Ambulant Betreute Wohnangebote bis hin zur aufsuchenden Pflege in den eigenen vier Wänden.