Festsitzende dritte Zähne an einem Tag

All-on-4™ Implantattechnik nach Prof. Dr. Paulo Maló

Wackelnde Prothesen müssen nicht sein!

Schlechtsitzende und schaukelnde Zahnprothesen beeinträchtigen viele Menschen in zunehmendem Maße. Ein gaumenbedeckender Zahnersatz kann bei vielen Patienten ein Würgereiz und Übelkeit hervorrufen, erklärt der Implantologe Dr. med. dent. Florian Braunschweiger M.Sc., Inhaber der Praxis für Zahnheilkunde, Implantologie und Ästhetik in Trossingen.

All-on-4™ Implantattechnik kann die Lösung sein

Das All-on-4™ Behandlungskonzept ist eine wissenschaftlich gut dokumentierte Behandlungsmöglichkeit zahnlose Patienten oder Patienten mit drohender Zahnlosigkeit schnell und effizient festsitzend zu versorgen.

Eine ästhetische, festsitzende Implantatgetragene Brücke wird auf vier bis sechs im Kieferknochen verankerte Implantate verschraubt. Durch eine Neigung der hinteren Implantate kann in der Regel ein aufwendiger und langfristiger Knochenaufbau umgangen werden. Weiterhin werden sensible benachbarte Strukturen (Nerven, Kieferhöhlen etc.) geschont.

Behandlung in Schlaf-Narkose

Die gesamte Behandlung kann auf Wunsch auch in einer „Schlaf-Narkose“ durchgeführt werden und bietet insbesondere für ängstliche Patienten und Patienten, die unter einem großen Leidensdruck stehen enorme Vorteile. Die festsitzende Brücke wird in der Regel noch am gleichen Nachmittag fest auf die Implantate verschraubt und der Patient ist bereits am selben Abend in der Lage mit seinen neuen festen und schönen Zähnen vorsichtig zu kauen bzw. alle weichen Lebensmittel zu genießen.

Bei Fragen oder für einen persönlichen Beratungstermin rufen Sie uns gerne an. Wir informieren Sie sehr gerne über individuelle Versorgungsmöglichkeiten oder über das All-on-4™ Verfahren, mit dem Ziel „feste Zähne an einem Tag“ zu realisieren.

Zahnersatz in einer Behandlung mit CEREC®

Kein Abdruck - intraoraler Scan - kein Würgereiz

Genießen Sie Komfort und Sicherheit mit digitaler Zahnmedizin. In nur einer Sitzung kann Zahnersatz wie Kronen, Teilkronen, Inlays oder Veneers sicher, komfortabel und hochästhetisch hergestellt und eingesetzt werden. Wir freuen uns Ihnen mit Cerec® eine innovative und qualitativ hochwertige Lösung anbieten zu können.

Digitaler Abdruck – intraoraler Scan

Durch digitale Abformungen mit CEREC® erleben Sie einen komfortablen Scan Ihrer Zähne in wenigen Minuten. Anders als beim konventionellen Abdruck mit unbequemer Abdruckmasse können diese intraoralen Scans leicht ergänzt und erweitert werden. In vielen Fällen reichen auch nur digitale Teilabformungen aus. Ferner bietet das intraorale Scannen höchste Hygienestandards.

Zahnersatz in einer Behandlung

Ihr keramischer Zahnersatz wird in unserer hauseigenen Fräsmaschine aus einem Keramikblock in kürzester Zeit herausgeschliffen und in unserem hausinternen Praxislabor individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst und veredelt. Durch die praxisinterne Fertigung kann die Hygienekette noch reproduzierbarer und kontrollierter aufrechterhalten werden.

