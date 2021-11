Corona-Warn-App erhält neue praktische Funktion für den Alltag

Die offizielle Corona-Warn-App wurde um eine neue interessante Funktion erweitert, auf die viele Nutzer gewartet haben dürften. Zukünftig können in der App auch die QR-Codes der Luca-App eingescannt werden.

Damit müssen Nutzer der Corona-Warn-App (CWA) nun nicht mehr beide Apps geöffnet haben, wenn sie eine Örtlichkeit wie etwa ein Restaurant oder ein Kino oder eine Veranstaltung besuchen. Nutzer der CWA müssen nicht einmal die Luca-App auf ihrem Smartphone installiert haben.

Auf der Homepage der Corona-Warn-App heißt es dazu konkret: "Die Nutzer*innen der Corona-Warn-App können jetzt bei Veranstaltungen, Events und an Orten einchecken, deren Betreiber*innen auf das luca-System setzen und QR-Codes von luca zur Eventregistrierung anbieten."

Die neue Funktion vereinfacht das Einchecken somit nicht nur für Besucher und Kunden, sondern auch für Gastronomen oder Veranstalter. Denn ab sofort müssen sie nicht mehr verschiedene QR-Codes anbieten, es reicht der Luca-Code.

CWA und Luca-App bieten eigene QR-Codes an

Die Corona-Warn-App verfügt zudem über eine ähnliche Funktion wie die Luca-App: Mit beiden Anwendungen können Nutzer eigene QR-Codes erstellen, wenn sie etwa ein Treffen oder eine Feier planen.

Hier muss allerdings beachtet werden, dass die Corona-Warn-App nun zwar die Luca-Codes scannen kann, die Luca-App aber nicht die Codes der Warn-App.

Das liegt daran, dass die Luca-App die Daten von Besuchern zur schnelleren Kontaktnachverfolgung im Falle eines Infektionsausbruchs an die Gesundheitsämter übermittelt. Die Corona-Warn-App tut dies nicht, weshalb auch die in der App erstellten QR-Codes nicht darauf ausgerichtet sind.

Auch findet zwischen beiden Apps kein Alarm-Abgleich statt, da es keine gemeinsame Daten-Schnittstelle gibt.

Erhält jemand also ein positives Corona-Testergebnis, so kann er mögliche Kontakte über die Corona-Warn-App warnen, nicht aber auch die Nutzer der Luca-App. Umgekehrt erhält er natürlich auch nur in der Warn-App einen Warn-Hinweis über die Infektion einer Kontaktperson, nicht aber in der Luca-App. "Selbst wenn Nutzende der beiden Apps den gleichen QR-Code scannen, fließen keine Daten von einem System in das andere", heißt es dazu auf der CWA-Homepage.

Luca-QR-Codes nicht älter als 25. Mai 2021

Nutzer der Luca-App erhalten erst dann eine Warnung, "wenn das zuständige Gesundheitsamt beispielsweise von einem Testlabor von der Infektion erfährt". Dann nämlich kann das entsprechende Gesundheitsamt die betroffenen Nutzer der Luca-App anhand der vorliegenden Daten über die Infektion einer Kontaktperson informieren.

Wenn Gastronomen oder Veranstalter einen Luca-Code zu Verfügung stellen, der nun auch von der Corona-Warn-App ausgelesen werden soll, dann darf dieser Code nicht vor dem 25. Mai 2021 erstellt worden sein. Im Zweifel sollte man da auf Nummer sicher gehen und einfach einen neuen Code erstellen.