Post-Holiday-Syndrom: So bereiten Sie sich auf den Stimmungskater nach dem Urlaub vor

Robin Kaufmann arbeitet als Projektmanager und Psychologe am Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG), eine Einrichtung der Universität Konstanz und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), das Betriebe in Gesundheitsfragen berät. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen dazu projektbezogen unter anderem in den Bereichen Schlaf, Digitalisierung, Ernährung, Ergonomie und Bewegung.

Vor zwei Tagen noch am Pool oder am Strand bei strahlendem Sonnenschein, einen Cocktail in der einen und ein gutes Buch in der anderen Hand - jetzt ist der Cocktail dem hartnäckig klingelnden Telefon gewichen, die Liege dem Schreibtischstuhl, die Palmen welkenden Büropflanzen und statt dem Krimi-Roman warten Dutzende Geschäftsmails darauf, gelesen zu werden.

Nach einem erholsamen Urlaub kann der Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag mitunter recht kontrastreich ausfallen. Manche Menschen fallen dabei in ein regelrechtes Stimmungstief, das sogenannte Post-Holiday-Syndrom. Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Nostalgiegefühle, Gereiztheit und Antriebslosigkeit können damit einhergehen.

Um eine tatsächliche Depression handelt es sich dabei nicht, gibt Robin Kaufmann vom Konstanzer Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) Entwarnung.

Schwäbische.de hat mit dem Psychologen über mögliche Ursachen und Mittel gegen den Urlaubsblues gesprochen:

Herr Kaufmann, warum fallen manche Menschen nach einem eigentlich erholsamen Urlaub in ein solches Stimmungstief?

Im Urlaub kommen wir in einen Entspannungsmodus. Der Stress fällt von uns ab, wir sind nicht mehr in der täglichen Hektik gefangen, müssen nicht die ganze Zeit Aufgaben erledigen, sondern haben Zeit, herunterzufahren und zu entspannen.

In diesem Entspannungsmodus geht es uns gut, wir fühlen uns wohl und sind gut gelaunt. Dann sind wir aber von einem auf den anderen Tag plötzlich wieder am Arbeiten und müssen wieder in den Vorurlaubsmodus wechseln.

Aus dieser Diskrepanz zwischen Urlaubs- und Arbeitsmodus entsteht das Post-Holiday-Syndrom: Unser Körper muss erst wieder alles reaktivieren, was wir für das oft Adrenalin- und Stress-getriebene Arbeitsleben brauchen.

Gleichzeitig hängen wir noch dem Entspannungsmodus aus dem Urlaub hinterher. Außerdem ist die angenehmere Urlaubszeit noch sehr präsent im Kopf, wodurch ein unmittelbarer Vergleich möglich ist, was unsere Stimmung bei der Rückkehr ins Arbeitsleben nochmal drückt – die Arbeit fühlt sich nun sogar unangenehmer an als noch vor dem Urlaub.

Was gibt es noch für Möglichkeiten, das Post-Holiday-Syndrom zu mildern oder so ein Tief gar nicht aufkommen zu lassen?

Ein sanfter Wiedereinstieg ins Arbeitsleben ist sinnvoll. Das bedarf ein bisschen Urlaubsplanung im Vorfeld. Wer sagt denn, dass wir an einem Montag wieder anfangen müssen? Oder: Wenn wir an einem Montag wieder anfangen, dass wir die ganze Woche arbeiten müssen?

Sehr schön ist es zum Beispiel, an einem Mittwoch zu starten, so hat man direkt wieder ein Wochenende im Blick und muss nicht mit der vollen Wucht in eine ganze Arbeitswoche einsteigen.

Meistens hält das Post-Holiday-Syndrom ungefähr drei Tage bis eine Woche an. Und wenn wir die erste Woche verkürzen, spüren wir weniger der negativen Effekte, die uns belasten könnten.

Was empfehlen Sie konkret für einen sanften Einstieg am Arbeitsplatz?

Wenn man zurückkommt und weiß, man hat 200 E-Mails oder mehr in seinem Postfach, wäre eine Möglichkeit, die Abwesenheitsnotiz noch zwei oder drei Tage länger aktiv zu lassen und erstmal die während des Urlaubs eingegangenen E-Mails abzuarbeiten.

Zudem sollte man seine Rückkehr gar nicht groß ankündigen, sondern sich erstmal Zeit für sich nehmen, wieder anzukommen und dann mit neuen Prozessen zu starten. Dies kann ebenfalls eine valide Strategie sein, die allerdings ein gewisses Maß an Selbstmanagement und Planung bedarf.

Was kann noch helfen, um von der Urlaubserholung möglichst lange zu zehren?

Genügend Pausen machen. Solche Mikropausen über den Tag verteilt – ein, zwei Minuten – sind sehr sinnvoll, um den beständigen Aufbau von Stress zu unterbrechen.

Auf die gleiche Art können auch die folgenden Wochen nach dem Urlaub mit kleinen Auszeiten versehen werden: So bieten Wochenendtrips die Möglichkeit, sich nochmal etwas Urlaub in den wiederkehrenden Alltagstrott zu bringen. Das kann das allgemeine Wohlbefinden steigern.

Wenn wir versuchen, die positiven Gefühle aus dem Urlaub weiterzutragen, müssen wir die Strategien zur Erholung wie gesunder Schlaf, Entspannung, Genuss und auch Spaß an Aktivitäten in die Wochen nach dem Urlaub mitnehmen.

Verstärkt das Arbeiten im Homeoffice die Neigung zu einem Post-Holiday-Syndrom?

Die Personen, die im Büro gut selbstorganisiert sind, kriegen es tendenziell auch im Homeoffice gut hin, Arbeit und Freizeit zu managen.

Wenn man im Homeoffice relativ frei und selbstkontrolliert die ersten Tage gestalten kann, ist das wunderbar.

Personen, die sich im Büro zu viel reinhängen, wenig Selbstorganisation oder Selbstkontrolle aufweisen, haben dieselben Probleme oft auch im Homeoffice. Deswegen kann es passieren, dass diese Menschen sich direkt am ersten Tag stark überlasten.

Wichtig ist daher, sich selbst einzuschätzen: Ist es sinnvoll, dass ich direkt im Homeoffice wieder zurück ins Arbeitsleben starte oder gehe ich vielleicht lieber erst einmal ins Büro für mehr Struktur.

Wie kann der Vorgesetzte dazu beitragen, dass es nach dem Urlaub erst gar nicht zu einem Arbeitsblues kommt?

Führungskräfte können an dem Urlaub ihrer Beschäftigten Interesse zeigen und ihnen den Raum geben, davon zu erzählen.

Es ist schön, wenn jemand etwas Großartiges erlebt hat, und dann können diese Erfahrungen ruhig in der Gruppe geteilt werden – sei es im Morgenmeeting oder in der Mittagspause. Außerdem können Führungskräfte für Strukturen sorgen, die es den Beschäftigten erleichtern, nach dem Urlaub wieder einzusteigen.

Es kann hilfreich sein, eine Postkorbfreigabe einzurichten, um die Flut an E-Mails derjenigen, die aus dem Urlaub kommen, zu verringern oder Prozesse so zu gliedern, dass man Kollegen nach dem Urlaub erstmal wieder ankommen lässt, damit sie nicht mit einer Vollbelastung starten müssen.

Einmal ins Tief gerutscht, muss es aber ja trotzdem einen Weg zurück in den Alltag geben – was kann helfen?

Normalerweise ist der Verlauf des Post-Holiday-Syndroms recht kurz. Wenn man dieses Stimmungstief bei sich verspürt, sollte man Dinge machen, die einem guttun, sich ab und zu mal etwas gönnen.

Man kommt gerade aus dem Urlaub, aber was spricht denn dagegen, am nächsten Wochenende nochmal einen schönen Ausflug zu machen oder schick Essen zu gehen?

Manchmal hilft es auch, Revue passieren zu lassen, was alles Schönes im Urlaub passiert ist, nicht unbedingt in einer Melancholie nach dem Motto „Jetzt bin ich nicht mehr da“, sondern eher mit einem „Was habe ich nicht alles Schönes erlebt“-Gefühl.

Ganz wichtig ist der Blick in die Zukunft und die Überlegung „Was will ich in den kommenden Wochen Schönes erleben? Was habe ich als Nächstes vor? Gibt es Dinge, auf die ich mich jetzt schon freue?“.