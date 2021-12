Eine Pille gegen Corona: Welche Rolle Paxlovid bei der Pandemiebekämpfung spielt

Mit Spannung wird in vielen Ländern die Einführung des neuen Corona-Medikaments Paxlovid erwartet. Für wen ist es gedacht? Wann sind die Pillen in Deutschland erhältlich? Und kann Paxlovid helfen, die Pandemie zu beenden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist Paxlovid?

Paxlovid ist ein Corona-Medikament des Pharmaunternehmens Pfizer. Es besteht unter anderem aus dem Wirkstoff Nirmatrelvir, der ein Sars-CoV-2-Protein hemmt. Damit soll die Vermehrung des Virus gestoppt werden. Nach Angaben von Pfizer von Anfang November verhindern die Corona-Pillen sehr erfolgreich schwere Krankheitsverläufe bei Hochrisikopatienten.

Eine Zwischenanalyse von Testergebnissen ergab Pfizer zufolge, dass das Medikament das Risiko von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen bei Covid-19-Patienten um 89 Prozent senke. Zudem gibt es erste Hinweise, dass das Medikament auch gegen die neue Omikron-Variante des Coronavirus wirkt.

Wie soll Paxlovid eingenommen werden?

Patienten nehmen nach Angaben des Herstellers über fünf Tage zwei Mal täglich jeweils drei Tabletten ein. Das Medikament soll maximal fünf Tage nach Symptombeginn verabreicht werden.

Welche möglichen Nebenwirkungen sind bisher bekannt?

Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören eine Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte außerdem mitgeteilt, dass Paxlovid nicht von Patienten mit schweren Nieren- oder Leberfunktionsstörungen eingenommen werden dürfe und wegen Wechselwirkungen auch nicht in Kombination mit bestimmten anderen Arzneimitteln. Nicht empfohlen wird das Medikament für Schwangere.

Ist Paxlovid bereits im Einsatz?

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte kurz vor Weihnachten eine Notfallzulassung für das neue Corona-Medikament ausgesprochen. Mit Paxlovid behandelt werden sollen positiv getestete Corona-Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen und einem großen Risiko für eine Verschlimmerung der Erkrankung.

Es ist laut FDA das erste Covid-Mittel in den USA, das in Tablettenform eingenommen werden kann. Laut Hersteller kann Paxlovid bei ersten Anzeichen einer Infektion von einem Arzt verschrieben werden. Das Medikament soll in den USA verschreibungspflichtig, aber kostenlos erhältlich sein. Die US-Regierung hatte mitgeteilt, zehn Millionen Dosen für 5,3 Milliarden US-Dollar (4,7 Milliarden Euro) gekauft zu haben.

Wann ist Paxlovid in Deutschland erhältlich?

Die Bundesregierung hat bei Pfizer eine Million Packungen des Corona-Medikaments Paxlovid gekauft. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag mit. Mit ersten Lieferungen des Medikaments Paxlovid werde noch im Januar gerechnet. Lauterbach kündigte eine Notfallzulassung für Deutschland an.

Für wen soll Paxlovid zum Einsatz kommen?

Paxlovid ist vor allem für Risikogruppen gedacht, die anfällig für einen schweren Verlauf von Covid-19 sind und bei denen die Impfung weniger gut wirkt. Das betrifft vor allem Ältere und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem bei bestimmten Vorerkrankungen.

Aber auch bei Menschen mit entsprechendem Risikoprofil, die sich beispielsweise aufgrund einer Allergie gegen die Inhaltsstoffe nicht impfen lassen können, und auch bei jenen, die die Impfung aus verschiedenen Gründen ablehnen, könnte Paxlovid einen schweren Verlauf verhindern. Das könnte helfen, das Gesundheitssystem und vor allem die Krankenhäuser und Intensivstationen nicht zu überlasten.

Im besten Fall könnte die Pille so auch helfen, die Pandemie langfristig einzudämmen. Davon geht beispielsweise der Immunologe Carsten Watzl aus. Paxlovid werde "zusammen mit der Impfung der Weg aus der Pandemie sein", twitterte er.

Brauchen wir uns dann nicht mehr impfen lassen?

Wie auch die Impfung ist das Corona-Medikament kein alleiniges Heilmittel. Trotzdem könnte Paxlovid ein weiterer wichtiger Baustein bei der Pandemiebekämpfung darstellen und Leid verhindern.

Psychologisch ist ein Medikament bei bereits bestehender Erkrankung für manche Menschen zwar leichter zu akzeptieren als eine vorbeugende Impfung. Die Behandlung ist aber im Vergleich zu Impfungen deutlich teurer.

Zudem sind die Tabletten vor der Zulassung bei weniger Menschen getestet worden als die Impfstoffe – die zudem seit Monaten weltweit milliardenfach verabreicht und parallel weiter überwacht werden. Dabei wurden auch seltene Nebenwirkungen erkannt – und die neuen Erkenntnisse bei der Anwendung der Impfstoffe berücksichtigt. Bei den Medikamenten ist es noch ein langer Weg, bis das Nebenwirkungsprofil ähnlich gut untersucht ist.

„Wenn Sie eine Nebenwirkung haben, die zum Beispiel in 1 von 10.000 Fällen vorkommt - und das ist schon relativ häufig -, dann müssen Sie statistisch gesehen mindestens 30 000 Menschen behandelt haben, damit der Fall ein Mal aufgetreten ist“, erklärte Pharmazie-Professor Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes, Ende November der Deutschen Presseagentur. „Es gibt viele Medikamente, die erst nach der Zulassung Probleme gezeigt haben.“ Daher werden auch sie langfristig kontrolliert.

„Abgesehen von den Kosten: Das möchte niemand gerne nehmen, wenn es nicht sein muss“, sagt Lehr. Prävention sei immer besser als die Behandlung. „Die Wirksamkeit der Therapien wird höchstwahrscheinlich nicht so gut sein wie das, was wir mit einer vollständigen und geboosterten Impf-Immunität erreichen können.“

Auch die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte erklärt, dass das Medikament für die breite Bevölkerung kein Ersatz für eine Impfung sei.