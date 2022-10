Ob Kondom oder Endoprothese – alles muss auf den Prüfstand

Nach Lieferengpässen durch die Corona-Pandemie droht nun durch ein neues Gesetz erneut ein Ausfall wichtiger Medizinprodukte. Die seit diesem Jahr wirksame EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) verlangt eine Rezertifizierung von allem, was sich unter diesem Label auf dem Markt befindet, selbst wenn sich die Produkte in jahrzehntelangem Einsatz bewährt haben. Medizinindustrie und Ärzteverbände schlagen Alarm. Auch Professor Andreas Halder, stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), hält diese Regelung für ethisch und wissenschaftlich nicht vertretbar.

Die EU-Medizinprodukteverordnung wurde 2017 erlassen, nachdem der Skandal um Brustimplantate mit Bausilikon aufgedeckt worden war. In Kraft getreten ist die Verordnung im Mai dieses Jahres, letzte Übergangsfristen laufen im Mai 2024 aus. Das bedeutet, dass Medizinprodukte nach und nach rezertifiziert werden müssen – oder gleich vom Markt verschwinden. Der Grund: Eine Rezertifizierung mit Kosten von rund 100 000 Euro nehmen die Hersteller in der Regel nur vor, wenn sie sich lohnt, und das ist eben vor allem bei neuen, teureren und in großer Stückzahl benötigten Produkten der Fall.

Diese Rezertifizierung sagt also noch lange nichts über die ärztliche Bewertung aus. Der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Klinik für Operative Orthopädie der Sana-Kliniken Sommerfeld, Andreas Halder, hat dazu auch schnell Beispiele parat. „Beim Einzementieren von Prothesen verwendet man Markraumstopper, damit sich der Prothesenzement nicht im gesamten Knochen ausbreitet. Wir haben gute Erfahrungen mit einem Collagenschirmchen gemacht, das diese Funktion wunderschön erfüllt. Es hat nur einen Nach-teil. Es ist zu billig, die Rezertifizierung lohnt sich nicht. Jetzt müssen wir zu weniger tauglichen Nachfolgeprodukten greifen.“

Zweifel am Nutzen der Verordnung

Nun handelt es sich bei diesem Markraumstopper um ein vergleichsweise kleines Medizinprodukt. Anders sieht es bei Endoprothesen aus. Aber auch da hat Halder Zweifel am Nutzen der Verordnung für die Patienten. So verwendet er an den Sana-Kliniken in Sommerfeld seit 2001 sehr erfolgreich eine bestimmte Knieprothese. Sein Team hat damit viele Erfahrungen gesammelt, kennt alle Kniffe, und die Patienten kommen damit sehr gut zurecht. Halder sagt dazu: „Ich würde immer auf sehr bewährte Implantate zurückgreifen, weil ich weiß, dass diese funktionieren.“ Aber Ende nächsten Jahres wird die von ihm bevorzugte Prothese, ein rein europäisches Produkt, höchstwahrscheinlich vom Markt genommen. Die Herstellung rechnet sich nicht mehr. Ein weiteres Problem. Wenn für diese Prothese ein Ersatzteil gebraucht wird, dann ist es früher oder später auch nicht mehr erhältlich, und dann muss im schlimmsten Fall die gesamte Prothese ausgetauscht werden, obwohl sie sonst noch in Ordnung ist.

Halder, der für Neuerungen durchaus offen ist, den Sinn von Zertifizierungen in der Regel auch anerkennt und die Vorteile von Weiterentwicklungen sieht, fürchtet aber, dass durch das neue Gesetz Erfahrungen und Ressourcen verloren gehen sowie die Anzahl zur Verfügung stehender Produkte erheblich schrumpft, wenn es sich in zwei Jahren voll auswirkt. Er rechnet damit, bald einigen Patienten sagen zu müssen: „Es tut uns leid, wir müssen Ihren Operationstermin absagen, wir bekommen keine passende Prothese für Sie.“

Auslöser für die neue EU-Verordnung war wie erwähnt der Skandal um defekte Brustimplantate, für die Bausilikon verwandt worden war. Die Folge ist nun, dass die Zertifizierungsstellen sorgfältiger ausgewählt werden und zusätzlich ein Expertengremium einbezogen wird, was der Mediziner auch begrüßt. Jahrelang hatte die FDA in Amerika (Food and Drug Administration) viel strengere Richtlinien als das europäische Pendant. Dessen Zertifizierungszeichen CE war laut Halder relativ leicht zu bekommen. Produkte seien weniger geprüft worden, und die Zertifizierungsstelle konnte der TÜV um die Ecke sein, die Dekra, oder eine andere Einrichtung, die laut Halder nicht immer über eine profunde Sachkenntnis verfügte.

Zu wenig Prüfinstitute

Das Problem für die Hersteller ist momentan, dass gar nicht genügend Zertifizierungsstellen für die neuen Richtlinien eingerichtet sind. Bislang gibt es etwa 30 in Europa zugelassene Prüfinstitute. Erforderlich wären vermutlich bis zu 100. Auch geht die Benennung der Expertengremien nach Halders Einschätzung nur schleppend voran. „Wir haben in Europa rund 450 000 Medizinprodukte, von denen rund 80 bis 90 Prozent auf ihre Rezertifizierung warten. Darunter sind jährlich allenfalls 100 neue.“ Auch jene, die in Amerika zugelassen sind, müssen in Europa erneut auf den Prüfstand.

Die Situation ist vor allem für kleine und mittlere Betriebe problematisch, die Medizinprodukte in kleiner Stückzahl herstellen, wie sie zum Beispiel auch in der Kinderheilkunde gebraucht werden. Ein Kinderherzchirurg formulierte sein Entsetzen über die neue Verordnung in Brüssel mit dieser Schlagzeile: „Silikonbrüste bringen Kinder um.“ Wenn also dringend benötigte Produkte wegen der Zertifizierung auf der Strecke bleiben, zahlen die Schwächsten dafür.

Laut Halder braucht es jetzt Sonderregelungen für Bestandsprodukte, die seit Jahren erfolgreich auf dem Markt sind. Nach seiner Meinung bedarf es für diese keine neuen Studien, vielmehr könnten bestehende Studien und Daten herangezogen werden. Anwendungs- und Unauffälligkeitsnachweise sollten ausreichen. Für Nischenprodukte, die nur für ganz kleine Patientengruppen etwa in der Kinder- und Tumororthopädie notwendig sind, müsste es Ausnahmeregelungen geben. Internetbasierte Zertifizierungen sollten ermöglicht werden und Zertifizierungsstellen müssten ausreichend vorhanden sein, so Halder.

Gesundheitskommissionen in der EU und der Bundesregierung ist das Problem inzwischen bekannt. Auf Reaktionen warten Ärzteschaft und Industrie bislang vergeblich. Halder: „Über Sanktionen wird von heute auf morgen entschieden, aber in die neue MDR kommt kaum Bewegung.“

MDR

Die Medizinprodukteverordnung (MDR) der EU regelt die Zulassung und den Vertrieb von Medizinprodukten, von denen es in Europa mehr als 450 000 gibt. Diese werden je nach möglichem Risiko für den Patienten in drei Klassen eingeteilt. So zählen beispielsweise zur Klasse 1 Gehhilfen und Heftpflaster, zur Klasse 2a Hörgeräte und Einmalspritzen, zur Klasse 2b Defibrillatoren sowie Kondome, und zur Klasse 3 Endoprothesen sowie Nägel und Platten zur Versorgung von Knochenbrüchen.

Für die Zertifizierung muss die Herstellung dokumentiert und es müssen umfangreiche klinische Studien vor Markteinführung nachgewiesen werden. Das Produkt unterliegt zudem während seiner Anwendung der Kontrolle.