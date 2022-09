Nachhaltige Hilfe bei starkem Übergewicht

Wangen und Ravensburg sind Kompetenzzentren für Adipositas

Leichter leben: Diesen Wunsch haben viele Menschen mit starkem Übergewicht. Denn Adipositas ist nicht nur eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannte Krankheit, sondern kann selbst Ursache für viele Begleiterkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Schlafstörungen oder Gelenkbeschwerden sein. Studien zeigen auch, dass einige Krebsarten durch starkes Übergewicht begünstigt werden. Man unterscheidet bei Adipositas (Fettleibigkeit) drei Schwergrade: Einen Bodymaßindex von über 30, über 35 und über 40. Ein Viertel der Bevölkerung hat einen Index über 30.

Wer an einer schweren Adipositas leidet, weiß nur zu gut, wie schwierig es ist, das Übergewicht dauerhaft in den Griff zu bekommen. Bei dieser komplexen Erkrankung spielen so viele Faktoren hinein, dass trotz vorhandener Willenskraft viele an der Gewichtsabnahme scheitern. Für diese Menschen bieten die Adipositaszentren am Westallgäu-Klinikum in Wangen und am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg die Möglichkeit einer Operation an. Sprechstunde, Beratung und Vor- und Nachbehandlung finden am zertifizierten Zentrum in Wangen statt, die Teams von Adipositas Chefarzt Dr. med. Franz Immler und von Prof. Dr. Thilo Welsch, Chefarzt für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, nehmen in Ravensburg die Eingriffe vor. Indem der Magen verkleinert werden oder die Verdauungswege verkürzt, nehmen die Patienten nachhaltig ab – die Erfolgsquoten sind extrem hoch. Nach der Operation verlieren viele Patienten zwischen 60 und 70 Prozent ihres Übergewichts. Ergebnis: Ein völlig neues Lebensgefühl.

Auch ohne Operation, sei es aus medizinischen Gründen oder weil die Adipositas weniger stark ausgeprägt ist, kann das Adipositaszentrum beim Abnehmen helfen. Im Rahmen des Programms „Leicht in Form“ begleitet Sie das das Wangener Expertenteam und unsere Diätberaterinnen in Kooperation mit der MTG Wangen 29 Wochen lang mit ärztlichen Untersuchungen sowie einer Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie.

Ein Patient, der 195 Kilo auf die Waage brachte, einen Bodymaßindex von 62 hatte und im Alter von 27 Jahren in Wangen operiert wurde, ist noch heute dankbar für den Eingriff: „Freunde von mir sagten damals: Mensch, du musst jetzt was machen, so wirst du nicht alt. Da hätten sie sicher auch recht gehabt. Ich hab mich lange gefühlt wie ein junger Mensch in einem alten Körper.“

Magen OP

Einen Überblick über Operationen sowie die Nachbehandlung kann man immer Donnerstags ab 8 Uhr in einer Informationsveranstaltung am Wangener Adipositaszentrum gewinnen, Anmeldung unter 07522/96-1241.

