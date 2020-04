Mundschutz: Sinnvoll oder Unsinn? Schwäbische.de-Leser sprechen Klartext

Die Meinungen über die Sinnhaftigkeit von Mundschutz im öffentlichen Raum gehen in der Corona-Krise auseinander. Auch Experten kommen zu keiner einheitlichen Aussage.

Fakt ist: Mund- und Atemschutz-Masken sind für medizinisches Personal im Umgang mit Corona-Patienten zwingend erforderlich. Sie benötigen die Ausrüstung als Erste.

Doch in der Debatte über den privaten Gebrauch von Masken erkennen etwa Experten der WHO keinen sonderlichen Nutzen im Tragen von Mundschutz als Mittel des Selbstschutzes.

Andere wie auch der Virologe Christian Drosten sehen das aus einer differenzierteren Perspektive: Die Masken sind demnach kein Schutz für den Träger, sondern Schutz vor dem Träger.

Da viele Infektionen asymptomatisch verlaufen, gerade also bei Jüngeren Covid-19 schwach oder gar nicht spürbar ausfällt, können Masken auch eine Form der Rücksichtnahme und Solidarität sein. Nach dem Motto: Ich weiß nicht, ob ich infiziert bin. Aber falls ja, will ich so gut wie möglich vermeiden, jemanden anzustecken.

Das fördert nur größeren Leichtsinn

Verena U.: "Wir sollten uns auf wirklich nützliche Maßnahmen konzentrieren und nicht durch massenhaften Einsatz von Mundschutz von zum Teil noch sehr zweifelhafter Herkunft und Qualität in absolut nicht gegebener 'Sicherheit' wiegen! Das fördert nur größeren Leichtsinn und Nichtbefolgung anderer wirksamer Vorsichtsmaßnahmen."

Ich halte Mundschutz für Laien für absoluten Nonsens!

Markus S.: "Mundschutz ist Mangelware. Schon deswegen gehört er dem medizinischen Personal. Abgesehen davon kann beim An- und Ablegen so viel falsch gemacht werden, dass schon dadurch eine Infektion zustande kommen kann. Außerdem wiegt so ein Mundschutz, der einen selber ja gar nicht vor einer Infektion schützt, in falscher Sicherheit. Fazit: Ich halte Mundschutz für Laien für absoluten Nonsens! Besser: Oft und richtig Hände waschen, richtig husten und niesen und Abstand halten. Die ersten beiden bitte auch nach Corona beibehalten, dann wäre auch für die Zukunft viel geholfen."

Sinnvoll, denn viele können das Virus ohne Symptome weiterverbreiten

Ayten E. via Facebook: "Zum Eigenschutz dienen die normalen Mundschutz-Masken nichts. Es geht auch darum, falls jemand infiziert ist, dass damit die Viren nicht weiterverbreitet werden. Daher finde ich es sinnvoll, weil viele ohne Symptome oder leichten Erkältungssymptomen rumlaufen, aber diesen Virus übertragen können."

Einen Sinn kann ich darin nicht entdecken

Ulrike W.: "Ein Mundschutz schützt den Gegenüber nur dann, falls der Mundschutz-Träger infiziert sein sollte. Den Mundschutz-Träger schützt es nicht, auch wenn das noch immer einige glauben. Wegen der 'sehr wenigen herumlaufenden' Infizierten eine ganze Bevölkerung damit auszustatten und zum Tragen zu verpflichten, grenzt an Hysterie. Einen Sinn kann ich darin nicht entdecken, auch nicht, wenn Österreichs Politiker es so entschieden haben."

Wir würden wir uns gegenseitig schützen

Illona W.: "Der Mundschutz schützt ja in erster Linie mein Gegenüber. Würde also jeder einen Mundschutz tragen, würden wir uns gegenseitig schützen. Leider gibt es immer noch genügend Egoisten, oder nicht richtig Informierte, die denken, ein Mundschutz würde nichts bringen."

Sinnvoll und vor allem höflich

Annette A.: "Ich finde Mund-(Spuck-)Schutz in der Öffentlichkeit bei Zwangsnähe (etwa Einkauf, Arztbesuch) im Moment sinnvoll und vor allem höflich. Das ist hier in Oberschwaben noch gar nicht verbreitet und man wird blöd angeguckt. Ich habe eine feuchte Aussprache, wie viele Mitmenschen und kann an meinem Notebook-Bildschirm täglich sehen, was da so fliegt beim Sprechen. Wir haben doch Nähmaschinen, da kann doch jeder die eigene Familie mit Spuckschutz ausstatten, ohne dem Gesundheitswesen die notwendigen Ressourcen zu rauben. Im Netz, in den Zeitungen gibt es massenhaft Anleitungen zum Nähen und Anwendungshinweise. Burda hat Schnittmuster ins Netz gestellt. Ich empfehle pro Person mindestens zwei Stück zu fertigen, damit man nach jedem Gebrauch abkochen und trocknen kann und eine frische Maske zur Verfügung hat. Das kann auch die Grippeansteckungen reduzieren und bringt nur zusätzlich Sicherheit für unsere Mitmenschen. Wenn auch alle üblichen Hygieneregeln eingehalten werden, dann ist das absolut sinnvoll!"

Dafür, wenn man sieht, wie sich die Menschen verhalten!

Jasmin J. via Facebook: "Vor ein paar Wochen hätte ich ganz klar mit Nein geantwortet. Doch nachdem ich jetzt die Menschen beobachtet habe, wie sie in der Gegend rumhusten und rumniesen, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen, geschweige denn den Ellenbogen und die Leute es einfach nicht schaffen, den Abstand einzuhalten, trotz aufgeklebten Hilfstreifen am Boden, bin ich heute tatsächlich für den Mundschutz für alle! Und wenn es auch nur ein selbstgenähter ist, besser für die Umwelt."

Wo Menschen notwendigerweise zusammenkommen: Maskenpflicht!

Thomas G.: "Mundschutz muss in Ballungsräumen bei Ansammlungen getragen werden, etwa im Supermarkt. Eine einfache Maske schützt andere, FFP3 auch einen selbst. In Lindau haben wir über 160 Infizierte. Die Luft in den Supermärkten tut ihr Übriges. Wo Menschen notwendigerweise zusammenkommen: Maskenpflicht!"

Beim Einkaufen und im ÖPNV sinnvoll

Birgit H. via Facebook: "Beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln sicherlich sinnvoll, beim Spazierengehen eher nicht."

Ein Mundschutz ist auch ein Zeichen an andere

Christa Z.: "Wenn ich mich entscheide, einen selbstgenähten Mundschutz zu tragen, der sogar schick aussieht, mache ich damit auch eine Aussage: Ich mache mir Gedanken, ich sorge für mich, ich zeige mich einfühlsam, ich übernehme Verantwortung und trage dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen, dass wir uns derzeit zum Schutz aller etwas rücksichtsvoller verhalten. Die speziellen Mundschutz-Masken für die medizinisch, pflegerischen Berufe sollten ausschließlich deren Berufsangehörigen vorbehalten sein."

Auf freiwilliger Basis ein klares Ja!

Tom D.: "Auf freiwilliger Basis ein klares Ja! Ideal sind dann selbstgefertigte Schutzmasken (MNS). Hier kann dann sogar noch Kreativität einfließen. Bunte Stoffe und innovative Formen.

Zum eigenen Schutz und Schutz anderer

Lazar G. via Facebook: "Ich finde schon, das ein Schutz besser ist als keiner, zumindest in Läden, Bus und Bahn wäre es sinnvoll, zum eigenen Schutz und Schutz anderer. Ich bin ganz klar dafür."

Notwendig und nur eine kleine Beeinträchtigung

Klaus G.: "Mundschutz? Inzwischen leider notwendig. Und nur eine kleine Beeinträchtigung. Mediziner müssen die den ganzen Tag tragen."

Nur wenn es genug Mundschutz gibt

Daniel C.: "Wenn es genug gibt, dann können wir das gerne machen. Im Moment sollte man jedoch darauf achten, dass Ärzte und Krankenhäuser genug Material und Mundschutz zur Verfügung haben. Ein Abfließen der Ressourcen hin zu privaten Haushalten macht da in meinen Augen wenig Sinn."

Gut, um Menschen aus der Risikogruppe zu schützen

Lea W. via Facebook: "Ich finds's gut, um Menschen aus der Risikogruppe zu schützen. Meine Mama hat für unsere Familie selbst welche genäht und die setzen wir beim Einkaufen auch auf."