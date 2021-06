Stiftung Liebenau - St. Lukas-Klinik

Die St. Lukas-Klinik im Verbund der Stiftung Liebenau ist eine hochspezialisierte Fachklinik mit angegliederten sozialtherapeutischen Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und zusätzlichen psychischen Erkrankungen.

Station für Allgemeinmedizin Ultraschall (Foto: Felix Kaestle)

Sie bietet psychiatrische, medizinische und therapeutische Versorgung. Unser Ziel ist eine individuelle, abgestimmte Therapie für jeden Menschen, der zu uns kommt. Dies gelingt, weil in unserer behütenden und stützenden Atmosphäre multiprofessionelle Teams aus Medizin, Psychologie, Psychotherapie, Heilpädagogik, Krankengymnastik, Ergotherapie und Pflege zusammenarbeiten. Unsere Fachkräfte haben viel Erfahrung in der Betreuung und Behandlung von Menschen mit besonders herausforderndem Verhalten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, einen differenzialdiagnostischen und interdisziplinären Prozess anzustoßen, um die Ursachen für eine körperliche oder psychische Erkrankung herauszuarbeiten. Besonderen Wert legen die MitarbeiterInnen auf die Zusammenarbeit mit Angehörigen und BetreuerInnen, mit anderen Einrichtungen und weiteren behandelnden ÄrztInnen.

Unsere Leistungen im Überblick

Heim Schule (Foto: Felix Kaestle)

Medizinische Versorgung

stationär

ambulant (MZEB—Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderungen)

Physiotherapie

assoziierte Zahnarztpraxis und Ergotherapie

Station für Allgemeinmedizin Blutdruck (Foto: Felix Kaestle)

Psychiatrische Versorgung für Kinder- und Jugendliche, sowie für Erwachsene und Familien

stationär

teilstationär (Tageskliniken)

ambulant (Institutsambulanzen/PIA)

Station für Allgemeinmedizin Essen (Foto: Felix Kaestle)

Wohnen / Entwicklungsförderung in sozialtherapeutischen Heimen

zentral im Fach- und Kompetenzzentrum Liebenau und Hegenberg

dezentral an den Außenstandorten Meckenbeuren-Weiler, Vogt, Stuttgart

Kinder- und Jugendpsychiatrie (Foto: Felix Kaestle)

Menschen mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen brauchen ein Umfeld, in dem sie mit Verständnis und Kompetenz begleitet werden. Ganz besonders gilt dies, wenn diese Menschen zusätzlich körperlich oder psychisch erkranken. Das multiprofessionell arbeitende Team der St. Lukas-Klinik hat sich sowohl in der psychiatrischen Behandlung als auch in der medizinischen Versorgung auf dieses Klientel spezialisiert. Bei Bedarf werden psychiatrische Behandlungen durch eine internistische Untersuchung begleitet. Auf diese Weise können mögliche körperliche Erkrankungen als Ursache psychiatrischer Symptome ausgeschlossen werden. Das selbe gilt vice versa. Unsere Somatische Abteilung verfügt über eine Station für Allgemeinmedizin und Pflege und eine Allgemeinmedizinische Ambulanz. Letzere steht den BewohnerInnen der St. Lukas-Klinik und dem Verbund der Stiftung Liebenau offen. Ein MZEB (Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderungen) schließt die Lücke in der ambulanten, medizinischen Versorgung für PatientInnen von außerhalb.