Mit Leidenschaft und Kompetenzfür Ihre Gesundheit. Gesund werden – Gesund bleiben.

Gesundheit in vertrauensvollen Händen

Mit zwölf medizinischen Fachbereichen bieten wir Ihnen am Standort Sigmaringen eine breitgefächerte Gesundheitsversorgung mit hohem Qualitätsniveau. Für komplexe Erkrankungen gibt es spezielle Expertenzentren, die von unabhängigen Einrichtungen regelmäßig auf ihren Qualitätsstandard geprüft werden. Hier erwartet Sie eine umfassende Versorgung von der Erstdiagnose über die sich anschließende Therapie bis zur Beratung nach einer Operation.



Wir setzen auf eine etablierte interdisziplinare Zusammenarbeit unserer Ärzte und auf ein Netzwerk mit bewährten Kooperationspartnern. Als einer der onkologischen Schwerpunkte des Landes Baden-Württemberg (OSP) stehen wir für eine flächendeckende Versorgung bei Krebserkrankungen mit Qualitätssiegel. Eine Strahlentherapiepraxis befindet sich direkt am Krankenhaus. Die fachliche Breite und die enge klinikübergreifende Zusammenarbeit sind unsere Stärke.



Derzeit gibt es neben dem leistungsstarken medizinischen Angebot am Standort Sigmaringen noch ein Basisversorgungsangebot für die stationäre Patientenversorgung in Bad Saulgau und Pfullendorf. Dieses wird im Zuge einer Neuorganisation der gesamten stationären Gesundheitsversorgung im Landkreis Sigmaringen bis spätestens in 2023 am SRH Krankenhaus Sigmaringen gebündelt. Derzeit steht in Bad Saulgau noch eine Allgemein- und Viszeralchirurgie für allgemeinchirurgische Eingriffe und viszeralchirurgische Operationen zur Verfügung. Komplexere OPs werden im zertifizierten Darmzentrum in Sigmaringen durchgeführt. Die Unfallchirurgie/ Orthopädie und eine Gemeinscha”spraxis und Belegabteilung Innere Medizin ergänzen das Standortangebot. In Pfullendorf gibt es eine Allgemein-, Unfall-, Viszeral-, Gefäß- und Endovaskulärchirurgie für Basisbehandlungen und ein gewisses Operationsspektrum, große gefäßchirurgische Eingriffe finden in Sigmaringen statt. Für die Grundversorgung von internistischen Erkrankungen steht die Abteilung Innere Medizin mit einem diabetologischen Schwerpunkt zur Verfügung. Ein Schlaflabor für die ambulante Behandlung von Schlafstörungen und neurologisch-schlafmedizinischen Erkrankungen ergänzt dasmedizinische Angebot.

Unsere Kliniken im Überblick

Allgemein- und Viszeralchirurgie

Ambulantes OP-Zentrum

Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerz­therapie

Gynäkologie und Geburtshilfe

HNO- Belegabteilung

Medizinische Klinik

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Psychosomatische Medizin

Diagnostische und interventionelle Radiologie

Unfallchirurgie, Orthopädie, Sport­traumatologie

Urologie, Kinderurologie, Uroonkologie

Qualitätsgeprüfte Zentren für spezielle Erkrankungen

Brustzentrum

Chest Pain Unit

Darmzentrum

Endoprothesenzentrum

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum

Lungenkrebszentrum (Koop.-partner des Lungenkrebszentrums Wangen, Allgau/Oberschwaben)

Onkologisches Zentrum

Regionales Schmerzzentrum

Regionale Stroke Unit

Regionales Traumazentrum

Uroonkologisches Zentrum

· Prostatakarzinomzentrum

· Harnblasenkarzinomzentrum

· Nierenkarzinomzentrum

Bündelung der stationären somatischen Patientenversorgung

Im Zuge der Neuorganisation der stationären Patientenversorgung im Landkreis werden die Gefäß-/ Allgemeinchirurgie und Innere Medizin von Pfullendorf nach Sigmaringen verlagert. Die derzeitig 90 psychiatrischen Behandlungsplätze werden am Standort Pfullendorf platziert. Das Krankenhaus in Bad Saulgau wird geschlossen, die dortige Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie/Unfallchirurgie werden nach Sigmaringen verlagert. Zur weiteren Sicherstellung der Gesundheitsversorgung werden alternativ zum stationären Betrieb ambulante Leistungsangebote im Medizinischen Versorgungszentrum Bad Saulgau ausgebaut und in Pfullendorf durch eine neues MVZ etabliert.

Das neue Medizinkonzept wird seit seiner Beschlussfassung sukzessive umgesetzt. Unser Ziel dabei ist es, Sie auch in Zukun” bestmöglich mit einer innovativen Medizin und fürsorglichen Pflege zu unterstützen. Dafür zeigen wir nicht nur den vollen Einsatz, sondern auch besonders viel Leidenschaft.

Für eine aktive Zukunft. Und das aus Leidenschaft.

Im März 2022 haben die Gesellscha”er der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH auf der Grundlage von zwei medizinischen Gutachten ein neues Medizinisches Konzept für die stationäre Patientenversorgung im Landkreis beschlossen. Es sieht die Bündelung der stationären somatischen Patientenversorgung am Standort Sigmaringen bis spätestens in 2023 vor und stellt sicher, dass der Bevölkerung im Landkreis weiterhin eine qualitativ hochwertige Medizin und Pflege zur Verfügung steht. Imkommenden Jahr wird ein moderner Krankenhaus-Neubau in Sigmaringen eröffnet und danach das Bestandsgebäude saniert. Wir wollen, dass Sie sich rundherum wohlfühlen.