Mit einem neuen Gelenk schnell auf die Beine kommen

Bei fortgeschrittener Gelenkzerstörung und hohem Leidensdruck ist meist ein Gelenkersatz der einzige Weg zurück in einen schmerzfreien Alltag. Das Klinikum Landkreis Tuttlingen ist seit 2014 zertifiziertes Endoprothetikzentrum und ersetzt jährlich zwischen 500 und 600 Gelenke. Die Expertinnen und Experten legen dabei ein besonderes Augenmerk darauf, ihre Patienten best- und schnellstmöglich wieder in die Selbstständigkeit zu entlassen.

Die Abteilung der Unfallchirurgie und Orthopädie ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und verfügt aktuell über 60 Betten. Das Ärzteteam, bestehend aus sechs Oberärzten und acht Assistenzärzten ist stets auf Kongressen im In- und Ausland zugegen und somit immer nah am aktuellen wissenschaftlichen Fortschritt.

Elastizität des Knochens bewahren durch kurze Prothesenschäfte

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen arbeitet überwiegend mit Kurzschaftprothesen. Das Implantat mit kurzem Schaft belastet den Oberschenkelknochen weniger als eine herkömmliche Standard-Prothese. „Dadurch erreichen wir, dass die Elastizität des Knochens bestmöglich geschützt wird“, erklärt Chefarzt Dr. Matthias Hauger. Zusätzlich sinkt die Schmerzbelastung der Patienten, da der Knochen weniger tief bearbeitet werden muss.

Outdoorparcours

Outdoorparcours für Patienten

Dass die Patienten nach der Operation wieder schnell auf die Beine kommen, ist dem Ärzteteam ein Anliegen. „Nach der Operation wird ein umfangreiches Übungsprogramm absolviert – dies alles unter Begleitung erfahrener Physiotherapeuten – auch am Wochenende“, erklärt Dr. Matthias Hauger.

Sehr positiv wahrgenommen wird von den operierten Patienten die gemeinsame und täglich stattfindende Übung auf dem klinikeigenen Trimm-Dich-Pfad im Außenbereich. Die gemeinschaftliche Erfahrung eines schmerzgelinderten Laufens fördert die Rehabilitation der Patienten. Auch auf dem Stationsflur und im Sportraum direkt auf der Station kann geübt werden. „Verschiedene Bilder zeigen, welche Übungen wie ausgeführt werden müssen“, so der Chefarzt. Patienten erhalten ihren eigenen und individuell angepassten Plan - sie sollen so den Spaß an der Bewegung zurückgewinnen.

Leistungen

zertifiziertes Endoprothetikzentrum

Hüftendoprothetik und Wechseloperationen

Knieendoprothetik und Wechseloperationen

Schulterprothetik

Sprunggelenksendoprothetik

Sportorthopädie an Schulter und Kniegelenk (Sehnenverletzungen, Kreuzbandchirurgie) arthroskopisch

Knorpeltransplantationen

Achskorrekturen an den Extremitäten bei Fehlstellungen (O – und X – Beinkorrekturen)

Umfangreiche Fußchirurgie an Vor- und Rückfuß

Komplette Unfallchirurgie inklusive Becken und Wirbelsäule

Zertifiziertes AltersTraumaZentrum mit angeschlossener geriatrischer Klinik

Unser Experte

Chefarzt Dr. Matthias Hauger (Foto: FOTO HAMMA)