Als neue Therapiemöglichkeit bietet die Kinderklinik für pädiatrische Pneumologie und Allergologie seit kurzem eine orale Immuntherapie mit einem Erdnussprotein. Das bedeutet, dass Patienten initial unter Aufsicht und später zu Hause Erdnusspulver in steigender Dosierung zu sich nehmen. Prof. Dr. Josef Rosenecker, Chefarzt der Klinik für pädiatrische Pneumologie und Allergologie, verspricht sich davon große Erleichterungen für Familien mit Kindern: „Wir können eine Erdnussallergie nicht heilen - aber wir erhoffen uns durch die Behandlung für einen Großteil der Patienten mehr Sicherheit im Alltag“.

In den letzten Jahren hat die Zahl an Erdnussallergikern in Europa bei Kindern stark zugenommen. Dies betrifft auch die Häufihkeit von Krankenhauseinweisungen wegen schwerer allergischer Reaktionen von Atemnot bis zum anaphylaktischen Schock. Denn oft landen Erdnussbestandteike unbeabsichtigt auf dem Teller – weil viele industriell hergestellt Lebensmittel Spuren von Erdnüssen enthalten. „Solche versehentlichen Kontakte haben für Patienten, die wir mit dem Medikament behandeln, künftig hoffentlich weniger schwerwiegende Folgen“, so der erfahrene Kinderarzt. Patienten werden für die Therapie sorgfältig ausgewählt. Mit einer Überweisung vom Facharzt kommen Betroffene in der Ambulanz der Kinderklinik an den Fachkliniken Wangen. Die Therapie selbst findet dann drei Tage stationär in Wangen statt. Unter ärztlicher Aufsicht wird die verabreichte Menge Erdnussprotein langsam gesteigert. Auch zu Hause muss das Medikament über einen längeren Zeitraum potenziert und kontrolliert eingenommen werden, damit der Körper „lernt“, Erdnussprotein zu tolerieren.

„Wir führen im Jahr über 200 orale Provokationen durch, so Rosecker. Ein Drittel davon betreffen Patienten mit Erdnussallergie. Aber auch Hühnereiweiß und Kuhmilch, Hasel- bzw. Cashewnüsse, Weizen-, Soja- oder Fischprodukte werden unter ärztlicher Aufsicht nach einem standardisierten Protokoll verabreicht. „Mit etwa sechs gezielten Provokationen pro Woche sind wir auf Notfälle gründlich vorbereitet“, berichtet der Chefarzt. „Nach der Diagnose bieten wir individuelle Ernährungsberatung, schulen Eltern und Kinder ausführlich und stellen den Kontakt zu Elterninitiativen her, damit das Leben mit Allergie im Alltag gelingt."

Mit der neuen Therapie wird vieles einfacher, ist sich Rosenecker sicher. „Natürlich wird niemand mit einer Tüte Erdnussflips in der Hand unsere Klinik verlassen“, schmunzeln er und sein Team. „Aber die Angst von Patienten und Familien vor einem versehentlichen Kontakt mit der gefährlichen Substanz wird geringer und die Lebensqalität spürbar besser.“