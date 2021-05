Mehr Lebensqualität

Neu im Klinikum Friedrichshafen: Sektion Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie

Seit April gibt es am Klinikum Friedrichshafen die Sektion „Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie“, deren Hauptmerkmale eng vernetzte Therapiebausteine, eine hohe Behandlungsintensität sowie ein übergeordnetes integratives Konzept sind. Geleitet wird sie von Dr. Gerald Asshoff, Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin mit Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“.

Chronische Schmerzen mit ihren ganz unterschiedlichen Ursachen beeinträchtigen das Leben in vielen Bereichen, können regelrecht mürbemachen und „es kann so weit gehen, dass Fühlen, Denken und soziales Leben vom Schmerz bestimmt werden“, weiß Dr. Asshoff. So seien von einer Schmerzkrankheit häufig Körper und Seele betroffen. Dem trägt die multimodale Schmerztherapie Rechnung: unter ärztlicher Kontrolle wird sowohl körperliches als auch gedankliches und verhaltensbezogenes Üben in den Mittelpunkt gestellt und von verschiedenen Therapeuten begleitet.

Dr. Gerald Asshoff

Wichtig ist Dr. Asshoff, dass seine Patienten trotz und wegen ihrer Schmerzen lernen, selbstbestimmt zu handeln: Die Angst überwinden, schmerzauslösende Faktoren vermeiden, das Verständnis fördern und sich selbst beruhigen sind wesentliche Merkmale des multimodalen Konzeptes. „Schon 20 oder 30 Prozent weniger Schmerzen erhöhen die die Lebensqualität deutlich: Und genau darum geht es letztendlich“, so Dr. Asshoff.

Die Indikation für eine stationäre Aufnahme in der -Sektion „Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie“ liegt vor, wenn Patienten chronische Schmerzen haben. Anhaltspunkte dafür sind beispielsweise psychosoziale Veränderungen, ein Empfinden des Schmerzes als eigenständige Krankheit, der Fehlschlag ambulanter Therapien und mehr als sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit. In Zusammenarbeit mit der Klinik für Neurologie, so ein Wunsch Asshoffs, soll es auch für Patienten mit chronischen Kopfschmerzen eine Anlaufstelle geben.

Schmerzzentrum Bodensee

Gutastr. 5, 88046 Friedrichshafen

Tel. 07541 953680

praxis@schmerzmedizin-bodensee.de

schmerzzentrum-bodensee.de

Neue Hauptabteilung

Dr. Michael Ruggaber nun Chefarzt der Klinik für Plastische-, Ästhetische- und Handchirurgie

2011 nahm die Sektion Plastische-, Ästhetische- und Handchirurgie als wichtiger Partner des Brustzentrums Bodensee im Klinikum Friedrichshafen ihre Arbeit auf und zog dann vor einigen Jahren in die MCB-Klinik Tettnang um. Aber die steigende Nachfrage in der Plastischen Chirurgie, die steigenden Patientenzahlen in der Zentralen Notaufnahme wie beispielsweise im Rahmen der Versorgung Schwerstverletzter und nicht zuletzt das gewachsenes medizinische Spektrum im Klinikum Friedrichshafen gaben nun den Ausschlag dafür, aus der Sektion eine Hauptabteilung zu machen und Dr. Michael Ruggaber mit seinem Team wieder nach Friedrichshafen zu holen.

Dr. Ruggaber beherrscht alle vier Säulen der Plastischen Chirurgie (Rekonstruktive Chirurgie, Verbrennungsmedizin, Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie). Allein, wenn er von den sehr komplexen Verletzungsmustern seiner Patienten berichtet wird klar, wie richtig und wichtig die Anwesenheit eines plastischen Chirurgen in einem Krankenhaus der Schwerpunktversorgung ist. Egal, ob im Adipositaszentrum, im Brustzentrum oder in der Unfallchirurgie, der Plastische Chirurg ist gefragt. Aber auch für Erkrankungen aus dem Bereich der Dermatologie, etwa bei Hautkrebserkrankungen der Plastische Chirurg (PCH) gefragt ist, ist die neue Klinik die richtige Adresse.

Für den Wechsel innerhalb des MCB von Tettnang nach Friedrichshafen, wo die PCH im MVZ mit ihrer Ambulanz seit zehn Jahren beheimatet ist, ist auch eine arbeits-ökonomische Entscheidung: Am Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit der neuen Zentralen Notaufnahme werden die schweren und manchmal sogar intensivpflichtigen Patienten versorgt, die auch PCH-Hilfe benötigen.

Rund 2200 ambulante Patienten betreut der PCH-Chirurg pro Jahr bisher. Unterstützt wird Dr. Ruggaber dabei von ärztlichen Kollegen, meist in Weiterbildung zum PCH – so, wie aktuell eine Fachärztin für Chirurgie.

Dr. Michael Ruggaber

Kardiologe komplettiert MVZ

Zuwachs für das MVZ am Klinikum Friedrichhafen

Zum Jahresbeginn 2021 hat das Medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Friedrichshafen kardiologischen Zuwachs bekommen und ist jetzt im Bereich der Inneren Medizin noch breiter aufgestellt. Dr. Eberhard Liomin, Facharzt für Innere Medizin, Kardiolog und spezialisiert auf Herz- und Gefäßkrankheiten ist nun Teil der Praxisgemeinschaft, auch wenn er mit seiner Praxis in der Gutastraße bleibt und sich also für seine Patienten nichts ändert.

Damit hat das MVZ neben Anita Paul-Sundarraj, Fachärztin für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung Diabetologie, einen zweiten Facharzt für Innere Medizin.

Darüber hinaus sind mittlerweile elf Jahre alten MVZ Klinikum Friedrichshafen, das sich im bunten Ärztehaus auf dem Medizin Campus Bodensee in der Röntgenstraße 14 findet, auch die Fachbereiche Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Orthopädie, Plastische-, Ästhetische- und Handchirurgie, Schmerzmedizin sowie Unfallchirurgie vertreten.

Dr. med. E. Liomin

Facharzt für Innere Medizin

Kardiologie (Herz- und Gefäßkrankheiten)

Telefon 07541-35100

Chefarzt im (Un)Ruhestand

Dr. Eugen Weber praktiziert im MVZ der Klinik Tettnang

Es ist schwer vorstellbar, aber ab 1. Mai 2021 Tatsache: Dr. med. Eugen Weber, bis dahin Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, orthopädische Chirurgie und Endoprothetik, übergibt seine Klinik in jüngere Hände. Seinen Arztkittel hängt der erfahrene und geschätzte Operateur aber nicht an den Nagel, denn er wechselt in das MVZ der Klinik Tettnang und wird auch dort für seine Patienten da sein.

Während der bisherige erste Oberarzt der Klinik, Dr. med. Christian Grasselli, nun die Leitung der Klinik von Dr. Weber übernimmt, wird dieser im MVZ der Klinik auch ambulant tätig.

Im MVZ der Klinik Tettnang sind die Orthopädie, Unfallchirurgie, Physikalische und Rehabilitative Medizin die absoluten Schwerpunkte. Das MVZ ist von der Berufsgenossenschaft aber auch für die Behandlung von Arbeits-, Wege- und Schulunfällen zugelassen (D-Arzt).





Dr. med. Eugen Weber

Überblick

Allgemeinchirurgie

MVZ Klinikum Friedrichshafen

Dr. med. Stefan Tange (Adipositas, Reflux)

Jana Wolf (Chronische Wunden)

Gynäkologie und Geburtshilfe

MVZ Klinik Tettnang

Dr. med. Maren Münster

Dr. med. Alicia Mittag

Dr. med. Lena Hansen

MVZ Klinikum Friedrichshafen

Dr. med. Imke Hoheisel

Innere Medizin

MVZ Klinikum Friedrichshafen

Dr. med. Anita Paul-Sundarry (Diabetologie)

Dr. med. Eberhard Liomin (Kardiologie)

Neurologie

MVZ II Klinikum Friedrichshafen

Dr. med. Uwe Jens Bernhard

Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportraumatologie

MVZ Klinik Tettnang

Dr. med. Franz Peter Lipp

Dr. med. Christian Grasselli

Dr. med. Eugen Weber



MVZ Klinikum Friedrichshafen

Dr. med. Günther Tauber

Pädiatrie

MVZ II Klinikum Friedrichshafen

Dr. med. Steffen (Kinderkardiologie/Neonatologie)

Dr. med. Claudia Schweighart

Physikalische und Rehabilitative Medizin

MVZ Klinik Tettnang

Dr. med. Gerd Fuchs

Plastische-, Ästhetische und Handchirurgie

MVZ Klinikum Friedrichshafen

Dr. med. Michael Ruggaber

Schmerztherapie

MVZ Klinikum Friedrichshafen

Dr. med. Christiane Schwickert