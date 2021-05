Original gibt es nur einmal

Ein Meniskusriss oder Knorpelschaden kann zur Früharthrose des Kniegelenkes führen

Meniskusriss“, „Knorpelschaden“, „Arthrose“ sind die am häufigsten gestellten Dia­gnosen bei Beschwerden unserer Kniegelenke. Wie enorm wichtig eine sorgfältige Therapieplanung bei diesen Krankheitsbildern ist, bestätigt die Erfahrung aus der Sprechstunde. Viele Patienten erfahren keine Beschwerdefreiheit und sogar eine rasche Zunahme der Kniebeschwerden trotz manchmal auch wiederholten Operationen an Meniskus- oder Knorpelschäden. Dr. Lukas Hanak, Knie- und Schulterspezialist an der Orthopädie im Maximilium in Donauwörth, erklärt, wie wichtig die sorgfältige Analyse der Ursache der Kniebeschwerden bezüglich der Therapieplanung ist.

Warum sind die Menisken und Knorpel für unsere Kniegelenke so wichtig?

Dr. Lukas Hanak: Der Gelenkknorpel, auch Hyalinknorpel genannt, sorgt für ein möglichst effektives reibungsloses Gleiten der belasteten Gelenkflächen aufeinander. Dabei sind unsere Menisken als „Formangleicher“ zwischen den ungleich geformten Gelenkflächen und auch als Stabilisatoren unseres Kniegelenkes enorm wichtig.

Welche Ursachen führen zu Schäden an Menisken oder am Knorpelgewebe?

Hanak: Neben unfallbedingten Veränderungen führt eine ungleichmäßige Überlastung der Innen- oder Außenseite des Kniegelenkes am häufigsten zu schmerzhaften Defekten der Menisken und Gelenkflächen.

„Ungleichmäßige Überlastung“...? Wie kommt es dazu?

Hanak: Die Ursache liegt an unserer Beinachse! Das ist eine einfache Verbindungslinie zwischen Hüft- und Sprunggelenk. Bereits eine geringe Abweichung dieser Achse von drei bis vier Grad ist für unser Kniegelenk von relevanter Bedeutung im Sinne einer mechanischen Überlastung der Innen- oder Außenseite. Allein dadurch entstehen bei zahlreichen Patienten Folgeschäden am Meniskus und/ oder Knorpel.

Und dann kann alleinig eine Meniskusoperation die Beschwerden am Knie mittel- und langfristig sicher nicht beseitigen, oder?

Hanak: Ganz genau. Wir werden bei vielen Meniskus- und Knorpeloperationen eigentlich lediglich am Folgeschaden behandelt.

Dabei wird die eigentliche Ursache des Schadens nicht beseitigt, sogar durch mangelhafte Untersuchung vor der Operation gar nicht festgestellt. Die unbehandelte auch geringe Abweichung unserer Beinachse im Sinne eines „O“ oder „X“ Beines ist der wichtigste Grund für entweder anhaltende oder wiederkehrende Schmerzen am Knie nach diesen Operationen. Solche Patienten erhalten binnen einiger Monate nach der Meniskus Operation – bedingt durch anhaltende Beschwerden am Knie – sogar Empfehlungen, sich das Gelenk ersetzen zu lassen, wozu sie auch regelmäßig aus reiner Verzweiflung leider zustimmen, obwohl das Gelenk nicht selten langfristig noch hätte erhaltend behandelt werden können.

Können solche Verläufe nach Meniskus- und Knorpeloperationen vorgebeugt werden?

Hanak: Selbstverständlich ja. Das Entscheidende ist, sich als behandelnder Arzt zunächst die Frage zu stellen, warum der Schaden im Knie entstanden ist, weil sonst behandelt man nur den Folgeschaden und die Beschwerden werden wieder bedingt durch den Beinachsfehler und anhaltende Überlastung der beschädigten Seite des Kniegelenkes zurückkehren. Der Patient muss ordentlich im Stand und beim Laufen untersucht werden und bei dem geringsten Verdacht auf Abweichung der Beinachse wird eine entsprechende röntgenologische Diagnostik (die sogenannte Ganzbeinaufnahme) zum Ausmessen „der Geometrie“ des Beines angefertigt. Dies gehört in die Hände eines sehr erfahrenen Kniespezialisten. Genauso wie die daraus resultierende Therapie.

Wie sieht dann die entsprechende Therapie aus?

Hanak: Bei relevanter (plus/minus drei bis vier Grad und mehr) Abweichung der Beinachse im Sinne eines „O“- oder „X“-Beines sollte nicht allein der Folgeschaden im Knie therapiert, sondern am besten gleichzeitig operativ die Beinachse korrigiert werden. Dadurch wird nachhaltig das schmerzhafte beschädigte Kompartiment des Kniegelenkes wesentlich druckentlastet und das Knie kann langfristig im „Originalzustand“ erhalten bleiben. Werden nur die Folgeschäden im Knie „behandelt“, so droht eine sehr rasche Zunahme der Knorpelschädigung und Entwicklung einer Kniearthrose, die dann leider viel zu häufig lediglich durch Gelenkprothese therapiert wird.

Was können wir uns unter „langfristigem Erhalt“ des Kniegelenkes vorstellen?

Hanak: Aus eigener langjähriger Erfahrung und Studien wissen wir, dass deutlich über 80 Prozent der Patienten noch zehn Jahre nach einer Beinachsenkorrektur mit dem eigenen Kniegelenk ohne relevante Beschwerden laufen können. Es wurden hier aber auch Patienten mit sehr schwerer Knieschädigung miteinbezogen. Patienten, welche „rechtzeitig“ kommen, können auch mit lebenslangem Erhalt der Kniegelenke rechnen.

So kommen wir zu einem Ihrer Schwerpunkte, oder?

Hanak: Ja, ich widme mich seit mehr als zehn Jahren der komplexen gelenkerhaltenden Therapie am Kniegelenk. Ich und meine Kollegen Dres. Fredrich und Sahin aus der Maximilium Orthopädie behandeln unsere Patienten unter gemeinsamer Philosophie und empfehlen nur dann die ersetzende Therapie am Kniegelenk, wenn die konservative und operative Erhaltende nicht mehr erfolgversprechend wäre. So gehören wir mit mehreren Hundert kniegelenkerhaltenden Operationen jährlich zu den weltweit führenden hoch spezialisierten „Kniezentren“. In Folge der langjährigen konsequenten komplexen Versorgung unserer Kniepatienten und sehr hoher Expertise auf dem Feld der operativen kniegelenkerhaltenden Therapie haben wir das Süddeutsche Knie-Osteotomie Zentrum unter „Orthopädie Maximilium“ in Donauwörth gegründet. Hier werden Menschen mit Kniebeschwerden durch hoch spezialisierte Knieorthopäden komplex untersucht und ausführlich über die Möglichkeiten der konservativen und operativen kniegelenkerhaltenden Therapie beraten. Im Falle einer operativen Therapie betreuen wir unsere Patienten ausschließlich persönlich regelmäßig bis zum Ausschluss der postoperativen Nachsorge und stehen ihnen sehr gerne jederzeit zur Verfügung.