Zum Wohle der Patienten: Drei internistische Kliniken arbeiten zusammen

Im Klinikum Landkreis Tuttlingen ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Inneren Medizin ein wesentliches Anliegen, das den Patient:innen zugutekommt. Hier stellen sich die Kliniken mit ihren Schwerpunkten vor und zeigen, was die Zusammenarbeit besonders macht.

Medizinische Klinik I - Kardiologie

Neue Chefärztin für den Schwerpunkt Kardiologie

Dr. Julia Schumm ist seit Juni 2022 neue Chefärztin der Medizinischen Klinik I. Sie steht mit ihrem Team für eine Vielzahl medizinischer Leistungen auf höchstem Niveau: Behandlungen von Patientinnen und Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen des Herzens, Diagnostik und Monitoring mit modernster Technik. „Erwähnenswert ist auch unsere 24-stündige Herzkatheterbereitschaft für akute Herzinfarkte, mit der wir die zeitnahe Versorgung bei Herzinfarkten in der Region sicherstellen“, sagt Dr. Julia Schumm.

Neues Behandlungsspektrum mit ­modernen Occludern

Als Neuheit im Behandlungsspektrum bringt Dr. Julia Schumm die moderne Methode des Vorhofohrverschlusses bei Vorhofflimmern durch einen sogenannten LAA Occluder (einer Art Stöpsel) mit nach Tuttlingen. Vorhofflimmern ist eine sehr häufige Rhythmusstörung, bei der sich Gerinnsel im linken Herzohr bilden können.

„Darum ist bei Vorhofflimmern, auch wenn es nur gelegentlich auftritt, eine Blutverdünnung (beispielsweise mit Marcumar) bei den meisten Patientinnen und Patienten erforderlich, um das Risiko eines Schlaganfalles zu reduzieren“, erklärt Dr. Julia Schumm. Bei vielen Patientinnen und Patienten ist jedoch aufgrund von Begleiterkrankungen diese Therapie nicht möglich beziehungsweise es besteht ein erhöhtes Blutungsrisiko.

Für diese Patientinnen und Patienten kann das Klinikum Landkreis Tuttlingen nun eine Alternative bieten: LAA-Occluder - ähnlich wie ein Stöpsel, der das Vorhofohr abdichtet und somit die Bildung von Blutgerinnseln deutlich vermindert. Der Eingriff erfolgt ohne große Operation, sondern durch einen Katheter, der über einen kleinen Schnitt durch die Leistenvene ins Herz geschoben wird. Aktuelle Studien zeigen, dass diese Therapie zu einer Reduktion der Rate von Schlaganfällen führt, die mit der Einnahme eines Blutverdünners vergleichbar ist.

Reger Austausch in der Inneren Medizin über die Spezialisierungen hinweg

„Wir spezialisieren uns in der Kardiologie ständig weiter“, sagt Dr. Julia Schumm, „ebenso wie die Kollegen in den medizinischen Kliniken II und III.“ Ganz wichtig ist Dr. Julia Schumm, dass bei aller Ärztekommunikation und Spitzenmedizin am Klinikum Tuttlingen der Mensch im Vordergrund steht. „Wir nehmen uns immer die Zeit, um unseren Patientinnen und Patienten zuzuhören“, sagt sie.

Neben dem endoskopischen Operieren sind die Diagnostik und Behandlung von Bauchspeicheldrüsen- und Gallenerkrankungen ein weiterer Schwerpunkt der Klinik von Dr. Jürgen Schmidt.

Medizinische Klinik II – Gastroenterologie, Hepatologie, Onkologie, Diabetologie

Endoskopisches Operieren

Seit dem Jahr 2020 leitet Dr. Jürgen Schmidt die neu gegründete Medizinische Klinik II für Gastroenterologie, Hepatologie, Onkologie und Diabetologie. „Ich bin erfreut, wenn wir endoskopisch Frühtumore entfernen können und der Patientin beziehungsweise dem Patienten hierdurch größere chirurgische Eingriffe ersparen“, so der erfahrene Chefarzt. Dies gelingt in vielen Fällen von Speiseröhrentumoren, Magenfrühkarzinomen und Dickdarmgeschwülsten. Ohne einen chirurgischen Eingriff, sondern nur mit dem Endoskop, können Dr. Jürgen Schmidt und sein Team erkrankte Dickdarmwand vollständig entfernen.

Das Spektrum der Endoskopie erweitert sich stetig

Mini-Endoskope, die in die Gallenwege und den Bauchspeicheldrüsengang eingeführt werden können, haben die Früherkennung und Behandlung von Gallengangs- und Bauchspeicheldrüsenerkrankung revolutioniert. Gallensteine werden vor Ort mittels Stoßwellen zertrümmert und dann entfernt.

Dr. Jürgen Schmidt fügt hinzu: „Gemeinsam mit meinen Oberärzten und dem Endoskopie-Team erweitern wir das Spektrum unseres Funktionsbereichs kontinuierlich, Untersuchungen, die wir uns vor einigen Jahren noch nicht vorstellen konnten, sind inzwischen alltäglich geworden.“

Besonderheit Diabeteszentrum

Ein wichtiger Versorgungsbereich für den Landkreis Tuttlingen in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen diabetologisch tätigten Ärzten ist das von der DDG zertifizierte Diabeteszentrum, welches von Oberarzt Dr. Bösch, Diabetologe DDG, geleitet wird.

Das Klinikum misst der Erkennung von Diabetes einen hohen Stellenwert zu. Bei allen stationären Patientinnen und Patienten erfolgt ein Screening auf einen bisher nicht erkannten Diabetes. Den Hintergrund erklärt Dr. Jürgen Schmidt: „Viele Patientinnen und Patienten merken nicht, dass sie an einem Diabetes leiden. Ein unerkannter Diabetes erhöht das Risiko selbst bei Routine-Eingriffen im Krankenhaus.“ Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen Diabetesformen benötigen eine individuelle modulare Schulung und Einstellung. Hierfür verfügt das Klinikum über drei Diabetesberaterinnen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit sorgt für eine umfassende Behandlung

Für die Medizinischen Kliniken steht die Patientin beziehungsweise der Patient mit allen Erkrankungen und Bedürfnissen im Mittelpunkt. Dies gelingt durch einen unkomplizierten interdisziplinären Austausch zwischen den einzelnen Fachgebieten, der in Tuttlingen ganz besonders gelebt wird. „Die Patientinnen und Patienten haben selten nur eine Herz- oder nur eine Lebererkrankung. Nur durch intensive Zusammenarbeit zwischen den Fachgebieten können wir eine umfassende Behandlung unserer Patientinnen und Patienten gewährleisten“, erklärt Dr. Jürgen Schmidt.

Das Team der Altersmedizin rund um Chefärztin Dr. Karin Schoser kooperiert mit allen Einrichtungen für ältere Menschen im gesamten Landkreis Tuttlingen.

Medizinische Klinik III – Zentrum für Altersmedizin

Den gesamten Menschen im Blick

Seit Januar 2022 gibt es die Medizinische Klinik III mit dem Schwerpunkt Altersmedizin, die von Chefärztin Dr. Karin Schoser geleitet wird. In diesem Zentrum für Altersmedizin werden betagte Patientinnen und Patienten behandelt, die in Folge akuter oder chronischer Erkrankungen bedroht sind, ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Sie leiden in der Regel nicht nur unter einer akuten Erkrankung, die ins Krankenhaus führte, sondern haben Begleiterkrankungen, die die Situation eines betagten Menschen dann rasch instabil machen.

In der Obhut von Frau Dr. Schoser sind weiter die Schlaganfallpatienten, die auf der dafür spezialisierten Schlaganfalleinheit untersucht und behandelt werden.

Spezialisiert auf die Probleme und ­Bedürfnisse Älterer

Geriatrie ist ein Querschnittsfach, das ein breites Wissen voraussetzt. „Unser ärztliches Team besteht aus erfahrenen Internistinnen mit zusätzlicher Spezialisierung im Bereich der Altersmedizin. Auch beim Pflegepersonal besitzen einige Pflegekräfte eine Zusatzqualifikation im Bereich Geriatrie“, erklärt Chefärztin Dr. Karin Schoser.

Akutbehandlung und Rehabilitation Hand in Hand

Das Zentrum für Altersmedizin bietet die „geriatrische frührehabilitative Komplextherapie“ an - das bedeutet, dass unter bestimmten Voraussetzungen über 14 Tage hinweg eine intensive Förderung mit Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie und individueller Aktivierung erfolgt. Besonderheit ist dabei, dass die Patienten täglich ärztlich begleitet und versorgt und bei Bedarf auch psychologisch mitbetreut werden. Außerdem ist der Sozialdienst von Anfang an mit im Boot und organisiert mit den Angehörigen die Versorgung nach dem Klinikaufenthalt.

Die Betrachtungsweise macht den ­Unterschied

„Die ganzheitliche Betrachtungsweise der meist mehrfach erkrankten älteren Patientinnen und Patienten unterscheidet uns von anderen Disziplinen. Natürlich muss das Wissen um die einzelnen Erkrankungen vorhanden sein, es interessiert jedoch auch die Auswirkung der Funktionseinschränkungen auf die Alltagsaktivitäten, auf die Selbständigkeit“, erklärt Dr. Karin Schoser. Gemäß dem Wunsch oder früher geäußerten Willen des betagten Menschen erarbeitet das Team gemeinsam mit ihm und seinen Angehörigen das individuelle Therapieziel. „Natürlich versuchen wir, den Zustand so gut es geht zu verbessern, was uns glücklicherweise auch oft gelingt“, so Schoser.

Zusammenarbeit als großes Plus in der Versorgung älterer Menschen

Die Medizinische Klinik III betreut 30 geriatrische Patienten auf einer Station – plus die Patientinnen und Patienten der Schlaganfalleinheit. Zehn weitere Betten begleitet die Altersmedizin im Rahmen des Alterstraumazentrums, wo ältere Menschen mit Knochenbrüchen spezialisiert in Kooperation mit der Unfallchirurgie und Orthopädie versorgt werden.

Akut erkrankte ältere Patienten werden zunächst in der entsprechenden Fachabteilung internistisch, chirurgisch oder auch gynäkologisch versorgt. Hier ist das Team rund um Dr. Karin Schoser beratend tätig. Direkt auf den Stationen dieser Abteilungen besprechen die Altersmedizinerinnen mit ihren behandelnden Kollegen die geriatrischen Patienten – und entscheiden dann, ob eine Übernahme in das Zentrum für Altersmedizin sinnvoll ist.