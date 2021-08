So schonend und individuell wie möglich

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe unter neuer Leitung

Abdulnaser Shtian ist neuer Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Landkreis Tuttlingen. „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe. Wir merken, dass auch in der Region ein hoher Bedarf an gynäkologischen Angeboten herrscht. Diesen Bedarf möchten wir mit unserer Geburtshilfe und dem Brustzentrum weiterhin gerecht werden. Zudem möchte ich die Angebote im Bereich Gebärmuttergesundheit hier in Tuttlingen weiter ausbauen“, so Shtian.

Der 42-Jährige war bisher Oberarzt am Universitätsklinikum Jena und Koordinator des dortigen Myom-, Minimalinvasiv-chirurgischen- (MICIII), und Level III Endometriosezentrums. Ein Angebot zur gebärmutterschonenden Myomentfernung hat er bereits nach Tuttlingen mitgebracht – schließlich leiden auch hier in der Region Frauen sehr häufig darunter. Mithilfe des Gerätes „Sonata 2.0“ können diese gutartigen Muskelknoten in oder um die Gebärmutter mittels Radiofrequenzenergie unter Ultraschallkontrolle und ohne Schnitte geschrumpft werden – die Gebärmutter bleibt erhalten.

Wenn doch mal Schnitte nötig sind, kommt die minimalinvasive Technik zum Einsatz, bei der nur kleine Schnitte gemacht werden. Als einer von wenigen zertifizierten Operateure der dritten von drei Stufen minimalinvasive Chirurgie in Deutschland bringt Chefarzt Abdulnaser Shtian umfassende Erfahrung in dieser Technik mit.

Das Behandlungsspektrum der Klinik erstreckt sich auf die Behandlung von Unterbaucherkrankungen, der Harninkontinenz und Therapie von Senkungsbeschwerden - als eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Hier wird mit modernsten Techniken und verschiedenen Therapievarianten und insbesondere mininalinvasiv behandelt.

„Unsere Philosophie lautet: gebärmuttererhaltend, organschonend und fertilitätserhaltend sowie so minimalinvasiv wie möglich zu operieren, ohne die gesunden Organe zu beschädigen – und außerdem natürlich langfristig zu therapieren“, erklärt der Chefarzt.

Weiterer Schwerpunkt der operativ gynäkologischen Tätigkeit der Klinik sind die Behandlungen des Brustdrüsenkrebses und gynäkologischer Tumore.

Zertifiziertes Brustzentrum

Brustkrebs ist heutzutage in vielen Fällen heilbar - wenn die betroffenen Frauen medizinisch optimal betreut werden. Dafür haben sich die Spezialisten aus dem Klinikum Landkreis Tuttlingen und dem Schwarzwald-Baar-Klinikum als gemeinsames Brustzentrum bereits seit 2004 zertifizieren lassen.

Die Oberärztin Sibel Özder ist die Koordinatorin des Brustzentrums am Klinikum Landkreis Tuttlingen. „Unser Ziel ist es, an Brustkrebs erkrankten Frauen eine ganzheitliche Versorgung sowie eine maßgeschneiderte Therapie auf höchstem medizinischem Niveau zukommen zu lassen – und wir wissen, wie wichtig eine einfühlsame Betreuung ist“, erklärt sie.

Chefarzt Abdulnaser Shtian ist als Senior-Brust-Operateur zertifiziert und hat neben seiner Schwerpunktqualifikation in Gynäkologischer Onkologie zudem jahrelange Erfahrung in einem großen Brustzentrum in Deutschland.

Gynäkologen, Pathologen, Radiologen, Onkologen, Plastische Chirurgen, Krankenpflegekräfte, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter und Seelsorger – viele Spezialisten arbeiten für die Gesundheit der Patientinnen im Team zusammen und erarbeiten ein individuelles Behandlungskonzept zur Krankheitsbewältigung mit einfühlsamer Betreuung.

Großen Wert legt das Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe darauf, den Patientinnen, diesich ihnen anvertrauen, ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln. Eine gute ganzheitliche,unter psychosomatischen Aspekten kompetente Betreuung ist ihnen ein wichtiges Anliegen. Auf dem Bild istdas Chefarzt- und Oberärzteteam der Klinik zu sehen. (Foto: Klinikum Landkreis Tuttlingen)

Steigende Zahlen auch in der Geburtshilfe

Im gesamten Jahr 2020 waren 983 Kinder im Tuttlinger Kreißsaal zur Welt gekommen. Nun könnte im Jahr 2021 wieder ein neuer Geburtenrekord erreicht werden. Jedenfalls war das erste Halbjahr ein besonders Geburtenstarkes – das Hebammen- und Ärzteteam im Kreißsaal war gefordert.

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen ist als Babyfreundliches Krankenhaus von der WHO und Unicef zertifiziert. Dabei sind individuelle Beratung und Betreuung bei besonderen Fragen und Problemen selbstverständlich.

„Wir sind froh, dass wir ein sehr gut besetztes Hebammenteam aus 20 Hebammen haben, plus fünf Kolleginnen, die aktuell in Elternzeit sind und das Team wieder verstärken werden. Eine solche Präsenz ist nicht selbstverständlich. Es sind jederzeit – ob Tag oder Nacht – zwei Hebammen vor Ort, was ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet“, so Nicole Zisterer, eine der leitenden Hebammen. „Zudem beginnen ab Herbst drei Studentinnen in unserem Haus den Bachelor in Hebammenkunde und verstärken in ihren Praxisphasen das Hebammenteam“, fügt Ihre Kollegin und ebenfalls leitende Hebamme, Sandra Setz, hinzu.

Chefarzt Abdulnaser Shtian freut sich über die gute Betreuung der werdenden Eltern im Kreißsaal. Er selbst ist mit dem Schwerpunkt Perinatalmedizin und spezielle Geburtshilfe Experte auch bei Risikogeburten.

Nach der Geburt werden Mutter und Kind auf die Mutter-Kind-Station verlegt. „Dort helfen Hebammen, und das Pflegeteam bei einem optimalen Start ins Leben“, so Chefarzt Shtian. Die Mutter und das Kind bleiben dabei rund um die Uhr zusammen, bevor es nach Hause geht.

Auf der Mutter-Kind-Station stehen modern ausgestattete Ein- und Zweibettzimmer zur Verfügung. Auch Familienzimmer sind buchbar. Pflegerinnen, Pfleger und Hebammen betreuen und versorgen beide, Mutter und Kind, sehr engagiert und behutsam.

Die drei Kreißsäle des Klinikum Landkreis Tuttlingen sind modern ausgestattet – auch eine Gebärwanne findet hier Platz. Falls es mal schnell gehen muss, ist der OPdirekt gegenüber gelegen. Auch die Mutter-Kind-Station wurde vor wenigen Jahren komplett saniert. (Foto: Klinikum Landkreis Tuttlingen)