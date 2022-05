Die Klinik ist Hauptabteilung im Klinikum Friedrichshafen

Die Klinik für Urologie, Kinderurologie und urologische Onkologie wird als Hauptabteilung im Klinikum Friedrichshafen von den Chefärzten Dr. Claus F. Fieseler, Dr. Eberhard Köhler und Dr. Carsten Sippel geleitet. Oberärzte sind Frau Dr. Maren Gruner, Herr Steffen Kohn, Herr Dr. Wolf-Dieter Laudon und Herr Dr. Tillmann Pfaff. Herr Dr. Wilhelm Esser-Bartels ist als Expert Consultant und Chefarzt a.D. weiterhin operativ tätig. Es werden über 1500 Patienten (inklusive Kinder) jährlich stationär betreut, des Weiteren erfolgen etwa 2000 operative Eingriffe jährlich ambulant. Seit Mai 2014 besteht die Möglichkeit einer MRT-gesteuerten Fusionsbiopsie der Prostata bei Verdacht auf Prostatakrebs (BiopSee-MRT-navigierte stereotaktische Prostatastanzbiopsie) wie im deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. „Als eines der wenigen Krankenhäuser in Deutschland und als erste Urologische Abteilung am Bodensee operieren wir im Klinikum Friedrichshafen seit Januar 2011 mit dem vierarmigen ‚da Vinci Si HD‘ Operationsrobotersystem und seit September 2016 mit dem Nachfolgemodell, dem neuesten ‚da Vinci Xi HD‘ Operationsrobotersystem und verfügen damit über eine sehr große Erfahrung in der Laparoskopie und der roboter-assistierten Chirurgie mit mehr als 1500 Eingriffen. Insbesondere bei der Prostatakrebsbehandlung sind wir hiermit überregional führend und es erfolgen jährlich mehr als 100 radikale funktionserhaltende Prostatektomien bei Prostatakrebs mit dem DaVinci OP Operationsrobotersystem“, so Dr. Sippel.

Seit 2017 ist die Abteilung zum „Prostatakrebszentrum Friedrichshafen“, zertifiziert nach den höchsten Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft. Aber auch bei Nierenoperationen ist kein großer Schnitt mehr nötig, die organerhaltende Nierenchirurgie (Nierenteilentfernung bei Nierenkrebs und Nierenbeckenplastik) ist minimal-invasiv laparoskopisch mit dem DaVinci Operationsrobotersystem möglich – mit hervorragend kosmetisch ansprechendem Ergebnis.

Seit Jahren ist die Abteilung Beratungsstelle der Deutschen Kontinenzgesellschaft und Partner des Beckenbodenzentrums Bodensee bei der Behandlung der Inkontinenz.

LASER Operationen sind Routine im Einsatz in der Behandlung von Steinen in den Harnwegen und bei der gutartigen Prostataoperation. Eine neueste digitale strahlungsarme Röntgeneinheit steht der Abteilung zur Verfügung. Ein 24 Stunden fachärztlicher Bereitschaftsdienst ist gewährleistet.