„we love your smile®“

Kieferorthopädie Bad Saulgau & happysmiles® Markdorf

Mit einem schönen Lächeln kann man verzaubern und begeistern. Grundlage für ein strahlendes Lächeln sind nicht nur weiße Zähne, sondern vor allem die ästhetische Position der Zähne und ein guter Biss. Für solche Ergebnisse braucht man ein kompetentes Team.

Die richtigen Ansprechpartner in Sachen Kieferorthopädie finden Sie in Bad Saulgau und Markdorf in den Praxen von Dr. Gunhild und Dr. Gunter Halke. Die Fachzahnärzte legen nicht nur Wert auf ein tolles optisches Ergebnis – sie beachten ganzkörperliche Zusammenhänge und können durch eine umfassende und zahnschonende kieferorthopädische Behandlung oft bei Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Beckenschiefstand und Beinlängendifferenz helfen. Grund für diese zunächst überraschenden Erfolge ist das komplexe Zusammenspiel von Biss und Körper-Symmetrie mit den Bereichen Osteopathie, manuelle Medizin und myofunktionelle Therapie.

Besonders häufig finden Zahn- und Kieferregulierungen bei Kindern und Jugendlichen statt. Doch auch für immer mehr Erwachsene sind die Behandlungsmethoden interessant. Die Kieferorthopädie ist keine Frage des Alters, und für viele Erwachsene gibt es durch bahnbrechende Entwicklungen und neue Methoden heute Lösungen, die es vor einigen Jahren noch nicht gab. Innovative Techniken und Materialien bieten neue Möglichkeiten, und das Team aus Fachzahnärzten, spezialisierten Fachassistenten/innen und hauseigenem Fachlabor wendet die Methoden der modernen Kieferorthopädie an und erklärt diese sehr kompetent und anschaulich.

Im Rahmen der fachkundigen Behandlung muss der Patient sich keine Sorgen um die Ästhetik während der Behandlungszeit machen. So schätzen viele Patienten zahnfarbene Materialien. Brackets auf der Innenseite der Zähne (Lingualtechnik) sind ebenfalls möglich – hier hat Dr. Halke als einer von 30 Spezialisten in Deutschland im Rahmen einer zweijährigen Zusatzausbildung den Master of Science für Lingualtechnik erworben. Für eine fast unsichtbare Begradigung der Zähne mit herausnehmbaren Spangen kann heute die Invisalign®-Therapie in fachkundigen Händen eine attraktive Behandlungsmöglichkeit sein. Gut zu wissen: durch unser patentiertes Stabilisierungskonzept können wir Ihr strahlendes Lächeln auf lange Zeit sichern.

Dres. Halke und ihre Kollegen sind Fachzahnärzte für Kieferorthopädie und gehören einer kleinen Gruppe von international anerkannten Spezialisten an. Der Spacer® wurde von der Kieferorthopädie Bad Saulgau entwickelt und unterliegt dem Patentschutz. Neben unserem 3D-Retainer halten wir noch verschiedene zusätzliche Patente; dass wir der Zeit voraus sind, sehen Sie an unseren Zahnscannern, die immer häufiger die ungeliebten Abdrücke ersetzen können. Und komplexe Situationen profitieren von modernster dreidimensionaler Diagnostik (DVT). Nutzen Sie unsere Erfahrung und schon bald überzeugen Sie oder Ihre Familie mit einem schönen, gewinnenden Lächeln.

Dr. Gunter Halke, M.Sc. und Dr. Gunhild Halke, M.Sc.