Kampf gegen Brustkrebs - Betroffene schildert ihre Erfahrungen und gibt Tipps

Das durchschnittliche Alter für eine Brustkrebserkrankung liegt für Frauen in Deutschland bei 64 Jahren. Das ist noch niedriger, als das mittlere Alter für andere Krebsarten. Vielen ist offensichtlich nicht bewusst, dass es auch jüngere Frauen treffen kann. Eine Betroffene will das mit ihrem Engagegment ändern. Schwäbische.de hat mit ihr gesprochen.

Die Krankenkassen empfehlen eine jährliche Untersuchung ab einem Alter von 30 Jahren, doch bereits ab 20 Jahren kann das regelmäßige Abtasten der Brust Leben retten. Denn unter den über 70.000 Frauen, die sich jährlich infizieren sind auch viele Menschen weit unter 64.

Eine von ihnen ist Fabienne Rzitki. Vor fünf Jahren hat sie mit Ende 30 die Diagnose bekommen. Heute ist sie als geheilt entlassen, wie es im Fachjargon heißt. Seitdem engagiert sie sich für das Thema Brustkrebs. Ihre Krankheit hat ihr Leben verändert.

Sie haben mit 38 Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen. Was hat das damals mit Ihnen gemacht?

Die erste Frage war tatsächlich: “Muss ich jetzt sterben? Wann muss ich sterben? Ich will nicht sterben!" Und: "Wie geht es jetzt weiter?” Da brach für mich eine Welt zusammen. Ich kenne keine Betroffene, die sich diese Fragen anfangs nicht gestellt hat. Ich hatte großes Glück mit meiner Ärztin. Ich bin zu ihr, nachdem ich beim Abtasten etwas gespürt habe. Doch sie konnte den Knoten weder ertasten noch beim Ultraschall erkennen. Trotzdem hat sie mir geglaubt und mich in die Radiologie geschickt. Damit begann eine Odyssee von Arzt zu Arzt, von Termin zu Termin.

In dem Moment beginnt ein völlig anderes Leben. Ich fing zunächst direkt eine intensive sechsmonatige Chemotherapie an. Da musste ich hineinwachsen, sehen was geht, wie es geht und was nicht. Und dann kamen finanzielle Belastungen dazu, denn eine Krebserkrankung ist teurer als man denken würde.

Können Sie das erläutern?

Was oft vergessen wird, ist, dass selbst in unserem sehr gut funktionierenden Gesundheitssystem vieles schnell teuer werden kann. Man gerät plötzlich in die Krankschreibung und nach sechs Wochen zahlt der Arbeitgeber nicht mehr. Dann übernimmt die Krankenkasse. Und das Krankengeld reicht oft vorne und hinten nicht. Bei einer Perücke muss man zuzahlen, bei Medikamenten auch.

Zwar zahlt man bei Arzneien und Behandlungen nur einen Anteil, oft um die zehn Euro, aber das summiert sich im Monat dann schon ganz ordentlich. Auch weil es einiges an Begleitmedikamenten braucht, damit man sich nicht so elend fühlt. Zumindest beratend kann da auch die Krebshilfe weiterhelfen, etwa wenn es um Anträge geht oder die Frage, ob man einen Schwerbehindertenausweis braucht – und wo man den beantragen muss.

Wie sind sie für sich mit der Krankheit umgegangen?

Mit sehr viel schwarzem Humor. So habe ich Wege gefunden, vielem positiv zu begegnen. Als ich mir zum Beispiel die Haare abrasieren musste, habe ich mit meinen Freunden eine lustige Hut-Party gefeiert. Die haben alle verschiedene Hüte und Mützen mitgebracht und ich habe versprochen, an jedem Chemotag einen oder eine davon zu tragen und davon Bilder zu schicken. Oder ich bezeichnete die Chemo als Aperol Spritz, einfach weil das Medikament genau die gleiche Farbe hatte. Manche sagen dazu Red Devil, aber ich wollte da immer im Positiven bleiben. Die Zytostatika sollen ja den Krebs kleinkriegen – im wahrsten Sinne. Das anfangs positiv zu sehen, ist schwer, weil eine Chemo an sich erst einmal Angst macht.

Ich habe auch angefangen, einen Blog zu schreiben und meine Erfahrungen mit anderen Frauen zu teilen. Das hat mir sehr geholfen, mir die Dinge von der Seele zu schreiben und anderen dadurch auch vielleicht Mut zu machen. Ich habe viel positives Feedback erhalten. Inzwischen habe ich den Blog vom Netz genommen. Und in der Therapie-Phase habe ich mich viel bewegt, so gut es eben ging. Ich war jeden Morgen beim Joggen, auch wenn ich da nicht viele Kilometer gelaufen bin. Aber es hat geholfen, sich zu bewegen und nicht nur im Bett rumzuliegen, sonst kommt man in einen Teufelskreis aus Müdigkeit und Erschöpfung.

Was mich aber wirklich überrascht hat, war, dass so viele junge Frauen mit mir in Therapie waren. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich bei dem Thema engagiert habe.

Was sind für junge Frauen die Herausforderungen?

Junge Frauen, so meine Beobachtung, bekommen meist eine sehr starke und lange Chemotherapie. Das liegt möglicherweise daran, dass sie die Zytostatika aufgrund des Alters besser abkönnen als etwa eine 80-Jährige. Das richtet sich aber auch nach bestimmten Eigenschaften: Wie groß ist der Tumor, welche Wachstumsrate hat er und wie ist sein Hormonstatus. Bei mir lag die Wachstumsrate bei 67 Prozent. Ich habe erlebt, dass jüngere Krebspatientinnen sogar eine von mehr als 90 hatten. Das heißt: Der Krebs wächst ziemlich schnell.

Mammografie (Foto: dpa)

Deshalb ist es so wichtig, dass der Tumor schnell entdeckt und behandelt wird. Denn wenn der Krebs erst metastasiert, also streut, wird es kritisch. Da tickt dann die Uhr. Deshalb ist es so wichtig, alle Untersuchungen schnell machen zu lassen. Das kann Zeit in Anspruch nehmen, aber man bekommt es irgendwie hin.

Jungen Frauen stellen sich da auch ganz andere Fragen als älteren, etwa nach der Familienplanung: Will ich mal Kinder? Kann ich überhaupt nach einer Krebstherapie noch Kinder kriegen – und wenn ja, was muss ich dafür tun bzw. beachten? - Mir wurden mehrere Methoden vorgeschlagen: Eizellen einfrieren, einen Teil des Eierstockes einfrieren oder eine Hormonspritze, die den Zyklus aussetzt und die Fruchtbarkeit schützt. Für ältere Patientinnen dagegen ist die Familienplanung längst abgeschlossen.

In ihren 20ern oder 30ern denken sicher die wenigsten Frauen daran, an Brustkrebs oder einem anderen Krebs zu erkranken. Ich dachte damals “Ich bin noch jung und sehr fit, wieso passiert mir das?”

Viele haben auch Angst, ihre Brust zu verlieren…

Wenn du die Diagnose bekommst, denkst du da anfangs nicht wirklich daran. Die Brust war für mich und andere, die ich kennenlernte, erst einmal zweitrangig. Da geht es erst einmal ums Überleben, darum, den Krebs loszuwerden. Das wird eher dann ein Thema, wenn die Chemo überstanden ist und es auf die OP zugeht. Für mich war die Sache mit der Verträglichkeit der Chemo und dem Haarausfall viel drängender. Es fallen ja alle Haare aus, auch die Augenbrauen.

Aber als es auf die OP zuging, musste ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Da stellten sich Fragen wie: „Wie kann operiert werden und wie lasse ich operieren?“ Zunächst wird ein MRT gemacht und geschaut, ob der Tumor noch da ist. Danach gibt es eine Empfehlung der Ärzte. Die richtet sich auch danach, ob es Hochrisiko-Gene gibt oder nicht. Brusterhaltend, Mastektomie, Wiederaufbau – das kann zu einer großen Belastungsprobe werden. Das sind Entscheidungen, die trägt sicher keine Frau leicht und da braucht es Ärzte, denen man hundertprozentig vertraut.

Was kann das Umfeld einer Betroffenen tun, um zu unterstützen?

Das ist natürlich ein großes Thema. Als ich die Diagnose bekam, habe ich mir auch Fragen gestellt: „Wie bringe ich das meiner Familie bei, meinen Freunden, meinem Chef und den Kollegen?“ Am Anfang habe ich gemerkt, dass mich das immer wieder Gleich-Erzählen-Müssen sehr belastet.

Regelmäßiges Abtasten gehört dazu: Frauen können damit selbst zur Vorsorge beitragen. Lautet die Diagnose trotzdem Brustkrebs, zählen OP, Chemotherapie und Bestrahlung zur Standardtherapie. Neue Medikamente setzen dagegen auch auf immunaktivierende Wirkung. (Foto: dpa)

Die Lösung war eine Whatsapp-Gruppe für meine Freunde. Da habe ich alle Neuigkeiten erzählt. So haben sie ein wenig die Scheu vor dem Thema verloren, und ich habe dadurch sehr viel Unterstützung erfahren. Für mich war es wichtig, Transparenz zu schaffen und dafür zu sorgen, dass die Menschen, die mir nahestehen, keine Angst haben, mich zu fragen, wie es mir geht.

Klar gab es auch schlechte Tage, gerade wenn ich wieder die nächste Chemogabe bekommen habe. Einmal dachte ich, ich muss dringend an die frische Luft gehen. Aber ich schaffte es alleine nicht. Ich konnte mich nicht aufraffen. Da ist dann ein Freund gekommen, der mit mir Spazieren gegangen ist.

Wie war das Leben nach dem Brustkrebs? Wurde das wieder wie vorher?

Nein. Das Leben normalisiert sich zwar wieder, aber es ist schon anders als vor der Diagnose, wo es recht unbeschwert war. Nach der ganzen Therapie lebt man bewusster, nimmt Dinge anders, vielleicht auch intensiver wahr. Und in regelmäßigen Abständen steht die Nachsorge an mit etlichen Nachuntersuchungen, um sicherzugehen, dass es mir weiterhin gutgeht.

Es war auch ein merkwürdiges Gefühl, als geheilt entlassen zu werden und nicht mehr so oft zu Ärzten zu müssen, die Klinikschwestern nicht mehr zu sehen. Da fällt mit Tag X das „sichere Netz“ weg.

Man sehnt sich zwar lange Zeit nach dem „normalen Leben“ – aber was ist das normale Leben eigentlich nach so einer langen Zeit? Man geht wieder zurück ins Berufsleben, aber das kennt man ja so richtig nicht mehr. Und dann kommen da Zweifel, ob man seinen Job überhaupt noch beherrscht, ob man mithalten kann. Aber diese Sorgen sind unbegründet. Das Leben geht weiter. Aber anders.

Was raten sie anderen Frauen in solchen Situationen?

So schwierig es klingt: ruhig bleiben. Und vielleicht nicht versuchen, alleine mit allem klarkommen zu müssen. Das halte ich für ganz wesentlich. Wichtig ist, sich gute und professionelle Hilfe zu suchen. Auf keinen Fall einfach Dr. Google fragen. Da finden sich die schlimmsten Geschichten. Und die machen nur noch mehr Angst. Es gibt natürlich nicht DIE eine Empfehlung, nicht DEN einen Weg, den muss jede für sich selbst finden und kann dabei hoffentlich ein paar Tipps mitnehmen.

Ich würde empfehlen, bei Unsicherheit gerne auch eine Zweitmeinung einzuholen. Aber generell behandeln alle Onkologen beziehungsweise Brustzentren nach der 3S-Leitlinie für Mammakarzinom.

An einem zertifizierten Brustkrebszentrum ist man sehr gut aufgehoben. Die sind nicht nur geschult, sondern geben einem alle nötigen Informationen und Hilfestellungen, die es braucht. Und die Ärzte und das Personal dort sind extra geschult und haben ein großes Einfühlungsvermögen. Auch gibt es viele Vereine und Krebsgesellschaften, die helfen können. An den Zentren und Uni-Kliniken gibt es oft auch Angebote für Sport oder Studien, an denen man teilnehmen kann.

Wo sehen Sie die größte Schwierigkeit beim Thema Brustkrebs?

Es könnte mehr sensibilisiert werden. Etwa 70.000 Frauen erkranken jährlich neu an Brustkrebs. Eine erschreckend hohe Zahl. Es trifft Junge und Alte. Und es gibt Risikofaktoren, die die Entstehung eines Mammakarzinoms begünstigen können. Dazu kommt: Es gibt verschiedene Arten und dementsprechend unterschiedliche Behandlungen und Verläufe.

Vorsorge ist das eine, Aufklärung das andere. Wir wissen bereits so viel und könnten da präventiv sicher etwas mehr tun. Das hilft Leben zu retten – und es gibt für uns alle nur ein Leben.

Wo finden betroffene Frauen Hilfe?

Die Deutsche Krebsgesellschaft ist eine gute Anlaufstelle. Auf der Webseite gibt es viele Informationen und Hilfestellungen. In der Hotline sitzen Experten, die auch mal weiterhelfen können, wenn man einen Befund nicht verstanden hat oder der Arzt es nicht gut erklärt hat, oder man mehr über Medikamente oder Therapien wissen will. Wer auch helfen kann, ist eine Psychoonkologin oder Organisationen wie PinkRibbon oder die DKMS.

Auf einer Magnetresonanz-(MR)-Mammographie ist ein winziger Tumor in der Brust einer Patientin zu sehen. (Foto: DPA)

Besonders beeindruckend finde ich nach wie vor das Angebot von “Nana Recover Your Smile”. Der Verein bietet Betroffenen kostenlose Schminkseminare mit Foto-Shooting an. Schminktipps – das klingt vielleicht erst einmal banal. Doch für die Frauen kann das den Unterschied machen: Werde ich als Frau gesehen oder als Kranke?

Zu wissen, wie man Augenringe kaschieren, Augenbrauen nachzeichnen kann, kann den Frauen unheimlich viel Selbstvertrauen geben, dass man auch gut aussieht mit Glatze. Das gibt sehr vielen Mut und ein Lächeln zurück. Das zu beobachten war toll. Mir hat dieser Tag sehr viel gegeben.

Wichtig für mich war zudem die Hilfe untereinander. Ich habe in der Zeit viele tolle, starke Frauen kennengelernt, die mittlerweile zu meinem Freundeskreis gehören. Sich auch gegenseitig Mut und Kraft zu geben, das Miteinander bewirkt viel Positives. Und – das hätte ich vor fünf Jahren zur Zeit der Diagnose nicht gedacht – es steckt in vielen Dingen Hoffnung.

Zu wissen, wie hoch die Heilungschancen bei Brustkrebs sind, hat mir Mut gemacht. Das zu wissen und daran zu glauben, dass es einen Morgen danach gibt, hat mich getragen. Und dieser Morgen lässt sich gestalten.