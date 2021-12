Intensivmedizinerin spricht im TV-Talk von „Anne Will“ in 81 Sekunden Klartext

Dr. Carola Holzner bricht ihre Argumente für eine Impfung auf 81 Sekunden herunter. Als Intensivmedizinerin und Oberärztin in der Notfallmedizin begegnet Holzner vielen skeptischen Menschen. Dabei zielt sie nicht auf Verschwörungserzählungen ab, sondern spricht Menschen an, die zu einer Corona-Impfung medizinische Sorgen benennen. Holzner bringt bei "Anne Will" in 81 Sekunden das Wesentliche auf den Punkt.

Die Impfquote ist in Deutschland noch immer zu niedrig, und auch in 2021 sieht es so aus, als würde Corona viele Dinge, die die Menschen an Weihnachten lieben, unmöglich machen.

Der Ruf nach einer allgemeinen Impfpflicht wird lauter. Doch nicht alle Ungeimpften sind renitente Impfgegner, die Verschwörungstheorien anhängen und sich nicht an Fakten orientieren. Manche Menschen haben einfach große Sorgen vor möglichen Nebenwirkungen oder fühlen sich von den vielen kursierenden Gerüchten verunsichert.

Sie zu überzeugen ist nicht immer einfach. Hier setzt Holzner an. Die Intensivmedizinerin ist im Netz auch als Doc Caro bekannt. Dort macht sie Medizin durch Videos und klare Worte leicht verständlich. Im TV-Talk von "Anne Will" gelingt ihr das in nur wenigen Sekunden.

Holzner spricht den Irrglauben an, seltene Impf-Nebenwirkungen - wie etwa eine Herzmuskelentzündung oder eine Thrombose - würden nur durch Impfungen auftreten. Die gleichen Nebenwirkungen treten schließlich auch bei einer Covid-Erkrankung auf, allerdings hier weitaus häufiger und in Kombination mit anderen Symptomen mit potenziell gravierenderen Folgen.