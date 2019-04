Hohe fachliche Kompetenz und Wohlfühlatmosphäre

In ruhiger Umgebung direkt am, beziehungsweise im Kurgebiet Urbachtal liegen die Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee. Die Altstadt mit dem idyllischen Stadtsee ist in nur wenigen Minuten bequem zu Fuß zu erreichen. Rund 500 Betten zählen die Städtischen Rehakliniken, die Hauptindikationen sind Orthopädie und Gynäkologie.

Unter einer Leitung stehen das Maximilianbad, das Rehazentrum bei der Therme mit den Kliniken Mayen- und Elisabethenbad sowie die Waldsee-Therme. Ein motiviertes Ärzteteam mit über 30 Ärzten unterschiedlicher Fachgebiete steht unter der Leitung der gynäkologischen Chefärztin Dr. med. Maria-Elisabeth Rabanus und des Chefarztes der Orthopädie, Dr. med. Otto Matt.

Bei Anschlussheilbehandlungen, stationären und teilstationären Heilverfahren werden fachliche Kompetenz und Wohlfühlatmosph.re groß geschrieben. Die Städtischen Rehakliniken zählen laut Focus zu den „Top Rehakliniken 2018“, sie sind klinisch-osteologisches Schwerpunktzentrum und wurden 2017 als Endometriosezentrum zertifiziert.

Multiprofessionelles TherapieteamZum Team gehören Physiotherapeuten, Diplom-Sportlehrer, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Diplom-Psychologen, und Sozialarbeiter. Ein abwechslungsreicher Therapieplan mit den ortgebundenen Heilmitteln Moor und Thermalwasser, mit passiven Behandlungen wie Bädern und Packungen sowie aktiven Bewegungstherapien soll helfen, den Patienten schnellstmöglich wieder für seinen Alltag fit zu machen. Auch ambulante Rezepte können im Gesundheitszentrum eingelöst und das sogenannte IRENA-Programm durchgeführt werden.

Baden, entspannen, aktiv sein …Ein Highlight ist die schöne Waldsee-Therme, die baulich direkt an das Rehazentrum angeschlossen ist. Das fluorid- und schwefelhaltige Thermalwasser ist reich an Mineralien. Verschiedene Becken innen und außen mit Sprudelliegen, Wasserpilz, Strömungskanal, kaltem Wassertretbecken mit Wasserfall und eine Aromadampfgrotte ermöglichen den Gästen ein entspanntes Badeerlebnis.

Sauna- und WellnesslandschaftDie gro.zügige Saunalandschaft bietet mit Thermium (Infrarotsauna), Dampf und Rhassoulbad, Soft-Sauna, finnische Sauna, Urbachsauna (finnische Außensauna), gro.zügigen Ruheräumen und einem großen Saunagarten mit Thermalwasserbecken, altem Baumbestand und idyllischem Bachlauf alle Möglichkeiten für Entspannung und Erholung.

Medical WellnessIm Medical Wellness-Bereich werden Gesundheit und Wohlbefinden groß geschrieben. Das Angebot reicht von ayurvedischen Massagen, Lomi-Lomi, Hot Stone, Hand- und Fußmassagen bis hin zu Shiatsu. „Alles unter einem Dach“ bieten verschiedenste Wohlfühl- und Gesundheitspauschalen von einer bis 14 Übernachtungen bereits ab 107 Euro. Und das Beste: Waldsee-Therme und Sauna sind inklusive.