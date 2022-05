Haut- & Laserzentrum Lindau

Aesthetics and Health GmbH: Aesthetics and Health GmbH Dres Schuster und Swobobda Uferweg 11, 88131 Lindau Tel.: 08382-944557 www.aesthetics-health.de email: info@aesthetics-health.de

Symbiose aus Gesundheit und Kosmetik mit Blick über den Bodensee

Individuelle Behandlungen und Therapien angepasst auf die persönlichen Bedürfnisse – dafür steht das Haut- & Laserzentrums in Lindau am Bodensee. Seit dem Umzug im Juli 2020 heißt das Team von Dr. Hendrik Schuster und Kollegen seine Patienten in den neuen Räumlichkeiten auf der hinteren Insel willkommen.

Das Behandlungsspektrum der Praxis am Bodensee umfasst neben der Dermatologie, die Phlebologie (Venenheilkunde) sowie die ästhetische Medizin. Ein besonderes Augenmerk legt das Team bestehend aus fünf erfahrenen Fachärzten- und innen und einer Ärztin in fortgeschrittener Weiterbildung auf die Diagnostik und Therapie aller Hautkrebsarten sowie deren Vorstufen. „Mithilfe künstlicher Intelligenz führen wir die Hautkrebsvorsorge und die Krebsfrüherkennung durch“, sagt Dr. Hendrik Schuster.

Auch für die Behandlung und Therapie greifen die Experten auf die neueste Laser- und Lichttechnik sowie Medikamente zurück. „Natürlich bieten wir auch die klassisch mikrografisch kontrollierte Operation zur Therapie der unterschiedlichen Hautkrebsarten an, welche besonders geringe Rückfallquoten garantiert“, so Dr. Schuster.

Aesthetics & Health

Neben den medizinischen Belangen kümmert sich das Ärzteteam im Institut Aesthetics & Health um den Erhalt und die Rückgewinnung einer positiven und jugendlichen Ausstrahlung der Patienten. „Als erfahrene Behandler nutzen wir neben der Lasertechnik zur generellen Hautverjüngung und Narbenbehandlung auch das sogenannte Vampirlifting“, erklärt Dr. Hendrik Schuster. „Bei dieser auf körpereigenem Blutplasma basierenden Methode wird die Selbstheilungskraft der Haut ganz ohne Fremdstoffe angeregt“, fügt er hinzu.

Zudem gehören etablierte Faltenbehandlungen mit Botulinumtoxin (Botox) und verschiedenen Hyalorensäurefillern ebenfalls zum Leistungsspektrum von Aesthetics & Health. Das Angebot wird durch klassische Kosmetikbehandlungen wie Ausreinigungen, Fruchtsäurepeelings und revitalisierende Masken abgerundet.

Das Team legt viel Wert darauf, dass die Behandlungen schmerzfrei beziehungsweise schmerzarm für die Patienten sind. Währenddessen kann ein atemberaubender Blick über den gesamten Bodensee genossen werden. „Durch die gezielte individuelle Kombination der Behandlungen erreichen Sie ein natürliches Äußeres, in dem Sie sich wieder wohlfühlen“, sagt Dr. Hendrik Schuster abschließend.

Das Ärzteteam, v.l.: Dr. Sabina Swoboda, Dr. Silvia Göbel, Dr. Cora Stade, Dr. Sabine Neff, Dr. Adina Cioata, Dr. Hendrik Schuster.

