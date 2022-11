Gesunde Hände, ein Leben lang

Modernste Handchirurgie in Biberach. Kompetenz, Beständigkeit und hochwertige Ausstattung – dafür steht Handchirurg Dr. Christian Ziegler aus Biberach. Spezialisiert hat sich der Facharzt auf die Behandlung des gesamten Spektrums der Handchirurgie. Gemeinsam mit seinem Team betreut er seine Patienten von der ersten Sprechstunde bis zum erfolgreichen Abschluss der Behandlung.

„Ihre Hände in guten Händen“, so lautet die Devise der Handchirurgie Biberach, welche Dr. Christian Ziegler 2021 übernommen hat. Bereits seit 20 Jahren liegt der Schwerpunkt des Facharztes auf chronischen und akuten Verletzungen beziehungsweise Erkrankungen der Hand und des Handgelenkes. „Während der Zeit am Unfallkrankenhaus Berlin habe ich reichlich Erfahrung in der traumatischen Handchirurgie gesammelt und meine Expertise in der Rheuma-Handchirurgie in der Schulthess-Klinik Zürich vertieft“, berichtet Dr. Christian Ziegler.

Vor seiner Selbstständigkeit war er als Oberarzt in der Handchirurgie Ravensburg und als Leitender Arzt der Handchirurgie in der Novaclinic Biberach tätig. Nun bewerkstelligt der Facharzt gemeinsam mit seinem Team, bestehend aus sieben Mitarbeitern, rund 5000 Sprechstundentermine und 1000 Operationen pro Jahr in seiner Praxis im Biberacher Rißcenter.

Konservative und operative Behandlung

Bei jeglichen Verletzungen der Hände wie beispielsweise Brüchen, Arthrose oder Nerven- und Gefäßverletzungen steht bei Dr. Christian Ziegler und seinem Team das Ausschöpfen der konservativen Behandlungsmaßnahmen im Vordergrund. Sollte dennoch eine Operation nötig sein, werden Patienten vollumfänglich über den Eingriff beraten – eine ambulante Operation wird in der Praxis durchgeführt. „In unseren Räumlichkeiten bieten wir alle Möglichkeiten der modern angewandten Handchirurgie“, sagt Dr. Christian Ziegler. Damit auch einer schnellstmöglichen Genesung nichts im Wege steht, befindet sich im Gebäude sowohl eine Physiotherapie als auch eine Ergotherapie.

Hochwertige Ausstattung

Auf rund 350 Quadratmetern verfügt die Handchirurgie Biberach über die neueste Technik und hochwertige Ausstattung. „Seit Januar dieses Jahres haben wir eine mobile Reinluftanlage“, erklärt der Facharzt. Sinn und Zweck des Gerätes ist es, Bakterien, Mikroorganismen und Viren aus der Luft zu filtern. „Wir erreichen nun eine Schutzwirkung der OP-Raumklasse 1 A“, ergänzt Dr. Christian Ziegler. Zudem verfügt die Praxis über ein mobiles Röntgengerät, welches in den Operationshandtisch integriert ist. Es werden hierdurch bis zu 35% weniger Strahlung nötig.

Leistungsspektrum

Periphere Nerven:

Karpaltunnelsyndrom

Sulcus ulnaris Syndrom

Loge de Guyon Syndrom

Supinatorlogen-Syndrom

Nervenverletzungen

Weichteile:

Ganglion

Sehnenscheidenentzündungen

Schnappfinger (TVS)

Morbus Dupuytren

Tumoren

Tennis- und Golferellenbogen

Missbildungen

Infektionen

Unfälle:

Brüche an Hand, Handgelenk und Unterarm

Sehnenverletzungen

Nerven- und Gefäßverletzungen

Band- und Diskusverletzungen

Unfallfolgen:

Fehlstellungen

Instabile Gelenke

Bewegungseinschränkungen, Kontrakturen

Sehnenverletzungen

Arthrose an Hand und Handgelenk:

Rhizarthrose

Heberden- und Bouchardarthrose

Posttraumatische Arthrose