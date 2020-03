Einen weiteren bestätigten Coronafall gibt es im Landkreis Biberach (Stand 7. März, 12.30 Uhr). Es handelt sich dabei um eine 46-jährige Frau aus dem Kreisgebiet, die in Südtirol war und seit 5. März leichte Symptome aufweist. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Das Gesundheitsamt Biberach ermittelt zurzeit die Personen, zu der die 46-Jährige in der Zwischenzeit Kontakt hatte. Im Landkreis Biberach gibt es demnach drei bestätigte Corona-Fälle, die nach ersten Erkenntnissen nicht in Verbindung zueinander stehen, so ...