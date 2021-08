Gesund werden – Gesund bleiben

ETABLIERT | WOHNORTNAH | INDIVIDUELL

Die drei SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen stehen für eine etablierte hochwertige medizinische Patientenversorgung. Jährlich schenken uns rund 85.000 ambulante und stationäre Patienten in Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf ihr Vertrauen.

Das SRH Krankenhaus in Sigmaringen

bietet in zwölf medizinischen Fachbereichen eine qualitativ hochwertige medizinische Gesundheitsversorgung. Für komplexe Erkrankungen gibt es spezielle Expertenzentren, die von unabhängigen Einrichtungen regelmäßig auf ihre Qualität geprüft werden. Hier bekommen Patient:innen eine umfassende Versorgung von der Erstdiagnose über die sich anschließende Therapie bis zur Beratung nach einer Operation. Wir setzen auf eine etablierte interdisziplinäre Zusammenarbeit unserer Ärzte und auf ein Netzwerk mit bewährten Kooperationspartnern. Wir beraten die Schritte vor und nach der Behandlung mit unseren Partnern und planen gemeinsam den bestmöglichen Therapieweg für jede:n Patient:in. Das SRH Krankenhaus in Sigmaringen gehört zu den zwölf onkologischen Schwerpunkten des Landes Baden-Württemberg (OSP), welche die flächendeckende qualitativ hochwertige medizinische Versorgung bei Krebserkrankungen sicherstellen. Eine Strahlentherapiepraxis befindet sich direkt am Krankenhaus.

Unsere Kliniken

Allgemein- und Viszeralchirurgie

Ambulantes OP-Zentrum

Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerz­therapie

Gynäkologie und Geburtshilfe

HNO- Belegabteilung

Medizinische Klinik

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Psychosomatische Medizin

Diagnostische und interventionelle Radiologie

Unfallchirurgie, Orthopädie, Sport­traumatologie

Urologie, Kinderurologie, Uroonkologie

SRH Krankenhaus Bad Saulgau

Die Allgemein- und Viszeralchirurgie bietet die gesamte Bandbreite an allgemeinchirurgischen Eingriffen und einen großen Anteil viszeralchirurgischer Operationen. Komplexere OPs werden in Zusammenarbeit mit dem zertifizierten Darmzentrum in Sigmaringen durchgeführt.

Die Klinik für Frauenheilkunde steht für eine familienorientierte, zeitgemäße und individuelle Geburtshilfe. In der Gynäkologie liegt der Schwerpunkt auf endoskopischen und vaginalen Eingriffen sowie in der Diagnostik und Therapie dysplastischer Veränderungen am Genital.

In der Klinik für Unfallchirurgie & Orthopädie werden viele unfallchirurgische und orthopädische Operationen, u.a. große Gelenkoperationen, durchgeführt. Innovative Techniken sowie schonende und wenig eingreifende Verfahren gewährleisten eine optimale Patientenbehandlung.

Die Gemeinschaftspraxis und Belegabteilung Innere Medizin verzahnt optimal die stationäre und ambulante Patientenversorgung in der Region und sichert somit eine nahtlose Betreuung. Hier werden alle Erkrankungen der inneren Organe diagnostiziert und behandelt.





SRH Krankenhaus Pfullendorf

Die Klinik für Allgemein-, Unfall-, Viszeral-, Gefäß- und Endovaskularchirurgie deckt ein breites diagnostisches und operatives Spektrum ab. Es werden alle modernen Untersuchungsverfahren und die schonende Behandlung mit Gefäßkathetern durchgeführt, große gefäßchirurgische Eingriffe erfolgen am Standort Sigmaringen.

Die Innere Medizin bietet die gesamte Grund- und Regelversorgung für internistische Erkrankungen an. Linksherzkatheteruntersuchungen und Notfalleingriffe in der Endoskopie sind mit dem Standort Sigmaringen gewährleistet. Ein Schwerpunkt ist die Behandlung von Diabetes mellitus und deren Begleit- und Folgeerkrankungen.

Im Schlaflabor behandeln wir sämtliche Schlafstörungen und neurologisch-schlafmedizinische Erkrankungen.