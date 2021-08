Gelenkersatz nach höchsten Maßstäben

Das Gelenkzentrum „Endo-Lindau Bodensee“ ist seit 2013 zertifiziert

Das Endoprothetikzentrum der Asklepios Klinik Lindau ist eine Spezialabteilung für Gelenkchirurgie, in der alle Arten von Gelenk- und Mobilitätsproblemen behandelt werden. Die Erneuerung stark geschädigter Gelenke durch Endoprothesen wird hier nach modernsten Methoden durchgeführt. Seit 2011 wurden so in Lindau mehr als 3000 Gelenkersatzoperationen vorgenommen. Das Zentrum ist unter dem Namen Endo-Lindau Bodensee“ als erstes Endoprothetikzentrum der Region Bodensee/Oberschwaben/Allgäu zertifiziert.

Dr. Thomas Wißmeyer, Chefarzt (Foto: Fotostudio Jacobs)

Hüftgelenkersatzoperationen werden nach der sogenannten AMIS-Methode minimalinvasiv von Chefarzt Dr. Thomas Wißmeyer und seinem Team durchgeführt. Hierbei wird lediglich ein kleiner Zugang unter maximaler Schonung der Muskulatur an der Hüfte verwendet, um geringere Blutungen zu verursachen, die Muskulatur zu schonen und nach der OP rasch wieder einsatzfähig zu machen. Patienten können so meist nach drei Tagen bereits wieder die Treppe steigen.

Dr. Ursula Onder, Chefärztin (Foto: Fotostudio Jacobs) Dmytro Ratchyk, Oberarzt (Foto: Fotostudio Jacobs) 1 von 1

Knieprothesen werden allesamt unter Anwendung von Computernavigation hochpräzise eingebaut, was eine lange Haltbarkeit des Gelenkersatzes gewährleistet. Auch die immer häufiger notwendigen Wechseloperationen von Gelenkprothesen werden im „Endo-Lindau Bodensee“ durchgeführt, was gerade älter werdenden Patienten zugutekommt.

Leistungsspektrum Endoprothetikzentrum

Minimalinvasive Endoprothetik der Hüfte

Navigierte Knieendoprothetik

Navigierte Wechsel-Endoprothetik am Knie

Schulterprothesen

Minimalinvasiver Wechsel von Endoprothesen

Gelenkverletzungen aller Gelenke einschließlich Knorpeltherapie und Bandersatz

Unfallverletzungen im Alter (Alterstraumatologie)

Unfallbehandlung für Versicherte der Berufsgenossenschaften

Arthroskopie der Gelenke (Knie, Schulter, Ellenbogen, Sprunggelenk)

Orthopädisches Wirbelsäulenzentrum Bodensee

Hochspezialisierte Wirbelsäulentherapie in Ihrer Nähe

(Foto: David Knipping)

Unser Spektrum, unsere Schwerpunkte

Das Orthopädische Wirbelsäulenzentrum Bodensee der Asklepios Klinik Lindau bietet das komplette Behandlungsspektrum von Wirbelsäulenerkrankungen:

Schmerztherapie

röntgengestützte Infiltrationen

physikalische Therapie

Operationen an allen Wirbelsäulen­abschnitten

minimalinvasive Verfahren

endoskopische Operationen

Versteifungen

Korrektur von Fehlstellungen

Bandscheibenprothesen

bewegungserhaltende Verfahren

Operationen bei osteoporotischen Veränderungen an Wirbelsäule und Becken

Minimalinvasive Chirurgie

Kleine Wunden, weniger Gewebsschädigung, schnellere Heilung, weniger Schmerzen, kürzerer Klinikaufenthalt, schnellere Rückkehr zu beruflichen und Alltagstätigkeiten.

Diese Vorteile minimalinvasiver Operationen erreichen wir unter Verwendung spezieller Instrumente und Implantate, von Mikroskopie und Endoskopie. Dr. Vincent Hagel ist ausgewiesener Spezialist auf dem Gebiet endoskopischer Wirbelsäuleneingriffe.

Funktionserhaltende Operationen

Bei funktionserhaltenden operativen Verfahren verzichteten wir auf Implantate oder es kommen spezielle bewegliche Implantate, wie zum Beispiel Bandscheibenprothesen, zum Einsatz.

Nichtoperative Behandlung

Mit unserer Erfahrung stehen wir Ihnen als ein Team verschiedener Fachrichtungen (Orthopäde, Schmerztherapeut, Physiotherapeut und Radiologe) zur Verfügung. Physiotherapie, schmerzlindernde Medikamente, Röntgen- oder CT-gestützte Infiltrationen sind wichtige Bestandteile einer modernen nichtoperativen Therapie.

Probleme nach früheren Operationen

Für Beschwerden nach früheren Operationen kann eine Reihe von Ursachen verantwortlich sein. Eine sorgfältige Diagnostik ist die Grundlage für die Behandlung.

Mit langjähriger Erfahrung in der Revisionschirurgie stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Individuelle Beratung und Behandlung

Das Masterzertifikat der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft DWG weist Chefarzt Dr. Stephan Werle als erfahrenen Experten bei der Anwendung verschiedenster operativer Techniken zur Behandlung unter anderem von Verschleißerkrankungen, Tumoren und Fehlstellungen der Wirbelsäule aus.

Mit Beteiligung am DWG-Zweitmeinungsportal ermöglichen wir Patienten, Interessierten und Ärzten, zu einer vorgeschlagenen Behandlung eine zweite Meinung eines Experten einzuholen.

Dr. Vincent Hagel, Leitender Oberarzt (Foto: Fotostudio Jacobs) Dr. Stephan Werle, Chefarzt (Foto: Fotostudio Jacobs) 1 von 1