FFP2-Maskenpflicht: Nicht alle Experten sind sich über Sinnhaftigkeit einig

Ab Montag wird das Tragen von FFP2-Masken in bestimmten Situationen in Bayern zur Pflicht. Nicht alle Experten begrüßen diese Regel, weil es bei den speziellen Masken einiges zu beachten gibt.

Wir haben für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Was gilt ab kommender Woche in Bayern? Das Kabinett in Bayern hat beschlossen, dass Menschen im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel ab kommenden Montag FFP2-Masken tragen müssen.