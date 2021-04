Faktencheck: Markus Söder soll schon etliche Male geimpft worden sein

Während Millionen Menschen in Deutschland noch auf den ersten Piks gegen die Pandemie warten, soll Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schon etliche Male den Ärmel hochgerollt haben. So suggeriert es eine Collage, die auf Facebook und Telegram die Runde macht. Auch ein AfD-Bundestagsabgeordneter verbreitet diese Behauptung. Doch was steckt dahinter?

BEHAUPTUNG: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich schon mehrere Male gegen Corona impfen lassen, obwohl er noch gar nicht impfberechtigt ist. Das belegen verschiedene Fotos.

BEWERTUNG: Falsch.

FAKTEN: Markus Söder krempelt seine Ärmel hoch und strahlt in die Kamera. Er lässt sich auf den zahlreichen Fotos, die zu einer Collage zusammengeführt wurden, impfen. Geteilt hat den Beitrag unter anderem der AfD-Bundestagsabgeordnete Jörn König auf Facebook - als sogenannten "Netzfund" und mit den Kommentaren: "Propaganda pur" und "man fragt sich, wie oft Markus Söder eigentlich schon gegen Corona geimpft wurde".

Doch von einer oder gar mehreren Corona-Impfungen kann nicht die Rede sein, wie Faktenchecker von Correctiv, AFP und ARD herausgefunden haben.

Die Fotos, so die Recherchen, zeigen zwar allesamt Markus Söder bei Impfungen - allerdings aus ganz unterschiedlichen Jahren und meist gegen die saisonale Grippe, die jährlich aufgefrischt werden muss. Auf vier der Fotos trägt Markus Söder außerdem keinen Mundschutz, wie es heute aber bei einer Corona-Impfung Pflicht ist.

Das älteste Foto geht laut dem Recherche-Netzwerk Correctiv zurück auf das Jahr 2009, bei der Impfung gegen die Schweinegrippe. Das jüngste Foto zeigt Markus Söder bei einer Zeckenschutzimpfung. Dieses Foto hatte er selbst auf Twitter geteilt.

Screenshot vom Post des AfD-Bundestagsabgeordneten Jörn König.

Gegen Corona ist der 54-jährige Söder bislang noch nicht geimpft worden. Die bayerische Staatsregierung teilte laut ARD-Anfrage mit, dass er das tun werde - sobald er an der Reihe sei.

AfD-Mann Jörn König hat inzwischen auf die Analyse zu seinem Posting reagiert und den Beitrag von seinem Administrator bearbeiten lassen.

Dort steht nun in einer mäßig motivierten Richtigstellung: "Edit 07.04.2021: Dem „ARD-Faktenfinder“ ist unser Netzfund aufgefallen. Wir haben unsere Überschrift nachfolgend mit Fragezeichen versehen. Söder sei noch nicht gegen Corona geimpft, so der Faktenfinder. Die Impfungen hätten andere Anlässe gehabt. Wir lassen den Beitrag online und würdigen damit die ausgesprochen hohe Impfbereitschaft Söders."

Fakt ist, dass eine gezielte Desinformation nicht richtiger wird, nur weil man sie mit Fragezeichen versieht. Der konstruierte Zusammenhang in dem AfD-Posting bleibt auch in der aktuellen Version falsch.