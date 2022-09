17 „Lichthimmel“ gegen gefährliche Verwirrtheit

Die neue Intensivstation der Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen ist kurzem in Betrieb. Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit und einer Investition von knapp 6,5 Mio. Euro verfügt das renommierte Fachkrankenhaus am Wangener Stadtrand über die modernste Intensivstation in der Region.

„Als einziges zertifiziertes Lungenkrebszentrum der Region und als eines der wenigen zertifizierten Weaningzentren in Bayern und Württemberg setzen wir auf zeitgemäße Architektur und Ausstattung“, so Klinikdirektor Dr. Quirin Schlott. Im traditionsreichen Martinbau gelegen, ist die neue Station nicht nur technisch nach dem allerneuesten Standard gestaltet. „Wir haben unsere Arbeitsabläufe grundsätzlich überdacht und gehen auch im Delirmanagement zeitgemäße Wege.“

Patienten anderer Krankenhäuser werden zur Beatmungsentwöhnung in das zertifizierte Weaningzentrum an den Fachkliniken Wangen verlegt. Bei neun von zehn dieser schwer kranken und bereits länger künstlich beatmeten Patienten, die oft mehrere Wochen im Krankenhaus liegen, tritt ein so genanntes Delir auf oder liegt schon vor. Jeder Tag, an dem sich ein Patient in diesem gefährlichen Verwirrtheitszustand befindet, steigert die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt. „Deshalb setzen wir auf ein stringentes Anti-Delirmanagement“, erläutert Bernhard Sorms, Chefarzt und Leiter der Intensivstation. „Daher haben wir unsere 17 Patientenzimmer mit der Lichttherapielösung ‚Vital-Sky‘ ausgestattet.“

Die Fachkliniken Wangen setzen auf ihrer neuen Intensivstation mit 17 „Lichthimmeln“ weltweit die meisten „Vital-Sky“-Lichttherapielösungen zur Delirprävention ein.

Insgesamt wurden auf der neuen Intensivstation 42 Kilometer Kabel verbaut: davon allein acht Kilometer für das ausgeklügelte Lichtsystem und zehn Kilometer für die Datenübertragung. Die bisherige Intensivstation wird in den nächsten Jahren renoviert, umgebaut und ebenfalls auf den neuesten technischen Stand gebracht. Bei der Neugestaltung der Intensivstation wurden auch die Arbeitsbedingungen für das Personal überdacht und Arbeitsabläufe nach aktuellen Erkenntnissen umgestaltet. So sind z.B. alle Zimmer mit einem Patientenliftsystem ausgestattet. Damit können Intensivpatienten von nur einer Pflegekraft ohne hohe körperliche Belastung mobilisiert oder auf einen Stuhl gesetzt werden. Nicht nur die Patientenzimmer, sondern auch die angrenzenden Flure und der Stützpunkt für das medizinische Personal sind mit einem neuen Beleuchtungssystem ausgestattet worden. Damit soll auch das Arbeitsumfeld für die Teams auf der Station angenehmer gestaltet werden.

Ein Teil des Konzeptes „VitalMinds“ ist eine Analyse der Geräuschlast, die auf die Intensivpatienten wirkt. Ruhe und Dunkelheit in der Nacht helfen, ein Delir deutlich zu verkürzen bzw. zu verhindern.