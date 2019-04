Exzellenz in 14 Organ und Kompetenzzentren

Der „Medizin Campus Bodensee“ (MCB) stellt die medizinische Grund- und Regelversorgung in der Region Bodensee-Oberschwaben sicher und bietet darüber hinaus diverse medizinische Exzellenzen an den drei Standorten. Durch die interdisziplinäre Versorgung kann beispielsweise die Qualität der Tumorbehandlung oder die Versorgung mit künstlichen Gelenken auf höchstem Niveau sichergestellt werden und gleichzeitig wird die medizinische Behandlung qualitativ nachvollziehbar und transparenter. Im Sinne einer optimalen Patientenversorgung arbeiten interdisziplinäre Ärzteteams und Spezialisten auch standortübergreifend innerhalb des kommunalen Klinikverbunds eng zusammen.

Die Zahl der zertifizierten Organ- beziehungsweise Kompetenzzentren stieg im vergangenen Jahr auf mittlerweile 14 an und steigt mit Sicherheit weiter.

Egal, ob im Adipositaszentrum (Angebot richtet sich an Menschen mit einem Body-Mass-Index, BMI, über 30 und somit an Menschen, die laut Definition der Weltgesundheitsorganisation, WHO, unter Fettleibigkeit, Adipositas, leiden), im zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentrum (behandelt werden Funktionsstörungen im Bereich des Beckenbodens, der Blase und des Darms), im zertifizierten Brustzentrum Bodensee (Brustkrebspatientinnen erhalten eine optimale Behandlung – auch durch die Kooperation mit der Frauenklinik des Klinikums Konstanz seit 2006 ), im zertifizierten Darmzentrum (alle gut- und bösartigen Erkrankungen des Bauchraumes und insbesondere des Darms), im Da-Vinci-Zentrum (seit 2011 roboterassistierte Chirurgie für urologische, gynäkologische und allgemein-chirurgische Patienten), im zertifizierten Diabeteszentrum (Diabetes mellitus Typ 1 und 2 DDG sowie Diabetischer Fuß), aber auch in den beiden zertifizierten Endoprothetikzentren der Maximalversorgung (EPZ max) am Klinikum Friedrichshafen und im Krankenhaus 14 Nothelfer, gemeinsam mit unseren Partnern der Sportklinik Ravensburg und Frei Krämer Orthopädie und Unfallchirurgie Wangen (künstliche Knie- und Hüftgelenke), oder im zertifizierten Gefäßzentrum, dem Wirbelsäulenzentrum beziehungsweise dem kardiovaskulären Zentrum (Friedrichshafen/Weingarten) arbeiten Spezialisten verschiedener medizinischer Disziplinen und Berufsgruppen zusammen. Die beiden jüngsten zertifizierten Organzentren sind das Prostatakrebszentrum und die „Stroke unit“ – das Schlaganfallzentrum.Mit dem Prädikat „Ausgezeichnet für Kinder“ wurde erst jüngst die Klinik für Kinder und Jugendliche, die im Mutter-Kind-Zentrum Friedrichshafen zuhause ist, ausgezeichnet. Ein weiteres Aushängeschild für die mehrfach ausgezeichnete und extern beurteilte Qualität der Leistungen, die in allen drei Standorten und allen Kliniken ebenso erbracht werden.