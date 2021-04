EMA-Vertreter sieht Zusammenhang zwischen Astrazeneca und Thrombosen

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) erklärt, dass es zwischen der Impfung mit dem Stoff und dem Auftreten von Blutgerinnseln bei einigen Erkrankten eine Verbindung gebe.

Nach gegenwärtiger Sachlage und Untersuchungen sei klar, "dass es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt", erklärte Marco Cavaleri im Gespräch mit der italienischen Zeitung "Il Messaggero".

Der Chef der EMA-Impfabteilung betonte aber auch, dass man noch nicht wisse, wie es zu dieser Nebenwirkung nach einer Corona-Impfung kommt. Eine offizielle Stellungnahme der EMA steht noch aus.

Noch vor einer Woche hatte sich EMA-Chefin Emer Cooke gegen Einschränkungen bei der Anwendung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca, wie Deutschland sind handhabt, ausgesprochen: "Nach dem jetzigen wissenschaftlichen Stand gibt es keine Belege, die dafür sprechen, die Verwendung dieses Impfstoffs in irgendeiner Bevölkerungsgruppe zu beschränken", sagte Cooke.

Nutzen von Astrazeneca laut EMA höher als Risiken

In Deutschland wird dieser Impfstoff seit Dienstag nur noch für Menschen ab 60 Jahren uneingeschränkt empfohlen. Diese Entscheidung obliege den deutschen Behörden, sagte Cooke.

Die EMA hatte am 18. März erklärt, dass der Nutzen des Astrazeneca-Impfstoffs bei der Abwehr von Covid-19 höher sei als die Risiken von Nebenwirkungen.

Nach Angaben der EMA wurden in der gesamten Europäischen Wirtschaftszone EEA bis 22. März 44 Zwischenfälle mit Blutgerinnseln im Gehirn gemeldet - bei einer Gesamtzahl von 9,2 Millionen Impfungen mit Astrazeneca. Die in Deutschland registrierten Fälle seien nicht alle in der Zahl enthalten.

EMA-Experte Peter Arlett wies darauf hin, dass Astrazeneca im Januar, Februar und Anfang März besonders häufig an Frauen verimpft worden sei. "Es gibt ein Verhältnis von etwa zwei zu eins - Frauen gegenüber Männern - und es waren tatsächlich häufig jüngere Frauen", sagte Arlett.

Geimpften riet die EMA, auf die entfernte Möglichkeit der sehr seltenen Blutgerinnsel zu achten. Bei entsprechenden Symptome sollten sie sofort medizinischen Rat einholen, hieß es weiter.