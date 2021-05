Seit 2017 gibt es in Meckenbeuren- Buch die Augenpraxis mit Weitblick. Dr. Valeska Siegler und ihr 15-köpfiges Team kümmerten sich bislang um alle existierenden Augenleiden. Das werden sie auch weiterhin tun - das Hauptaugenmerk wird in Zukunft aber auf der Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration (Makula) liegen. Laut dem Deutschen Ärzteblatt leiden daran rund 7 Millionen Menschen allein in Deutschland. Alle Mitarbeiter von Macuria sind auf die Makula spezialisiert, auch die Geräte zur Diagnostik dieser Fälle sind neu und damit auf dem modernsten Stand. „Wir kümmern uns um den gesamten Patienten inklusive seiner Lebensumstände“, sagt Dr. Valeska Siegler.





Wer ist Dr. Valeska Siegler?

Über 20 Jahre Erfahrung in der Augenheilkunde

Deutsche Facharztausbildung

Internationale Facharztausbildung mit Prüfung in Paris (FEBO)

Über 15 Jahre Spezialisierung auf die Makula

Über 10.000 behandelte Menschen mit Makuladegeneration aus über 20 Ländern

Dr. Valeska Siegler sagt: „In den vergangenen Jahren habe ich zu viele Menschen mit Makula gesehen, die verzweifelt die Suche nach Hilfe aufgegeben haben. Ich sehe Menschen, die komplett gesund aussehen aber nicht erkennen, ob die Person neben ihr ein guter Freund oder ein Fremder ist. Ich höre traurige Stimmen und fühle deren Hilflosigkeit. Durch intensive Suche nach dem optimalen Ort der Hilfe für meine Makula-Patienten musste ich erschrocken feststellen, dass es einen solchen allumfassenden Ansprechpartner nicht gibt.“ So stand fest: „Wenn keiner hilft, muss ich es tun.“ Dies war die Geburtsstunde von Macuria.





Dr. Valeska Siegler

Was ist eine Makuladegeneration?

Häufigste Ursache einer schweren Sehbeeinträchtigung in der westlichen Welt *

Ca. 7 Millionen Betroffene in Deutschland *

Ca. 500.000 Menschen mit Makuladegeneration im Endstadium in Deutschland *

*lt. deutschem Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. und lt. deutschem Ärzteblatt





1) Die Makuladegeneration

Bei der altersbedingten Makuladegeneration verliert die Mitte des Blickfeldes an Funktion. Als Ursachen sind u.a. Vererbung, Sonnenlicht und Rauchen bekannt. Die Folge ist eine Art Durchblutungsstörung am Auge, die den Bereich des Sehens betrifft, der am meisten arbeitet: genau die Mitte.

2) Die trockene Makuladegeneration

Die meisten Menschen mit Makuladegeneration haben die trockene Makula (ca. 85%).

3) Die feuchte Makuladegeneration

Etwa 15% der Betroffenen haben die feuchte Makula.

Im Unterschied zur trocken Makula, wachsen bei der feuchten Makuladegeneration neue Blutgefäße im Auge. Diese sind vom Körper gut gemeint, da sie die Durchblutung verbessern. Sie führen allerdings recht schnell zu einer rasch fortschreitenden Sehverschlechterung.

4) Therapie

Medikamente, die ins Auge hineingegeben werden

Nahrungsergänzungsmittel

Photobiomodulation

Akupunktur

und mehr…

Was ist Macuria?

„Wir helfen Menschen mit altersbedingter Makuladegeneration“

Menschen möchten sehen… Sie möchten die Welt erkunden, die Schönheit der Natur erleben und gemeinsam mit Freunden durch das Leben gehen. Wenn man älter wird, entstehen allerdings die ein oder anderen Herausforderungen. Auch die Augen lassen einen manchmal an Grenzen stoßen – an Angst vor Erblindung, an Angst vor eingeschränkter Lesefähigkeit und nicht zuletzt auch an die Grenzen eines selbstbestimmten Lebens.

Wir von Macuria möchten Menschen mit altersbedingter Makuladegeneration bei der Bewältigung dieser Probleme mit all unserem Wissen und unserer Energie unterstützen. Damit ältere Menschen am Ende das bekommen, was sie auch verdienen: ein bestmögliches Leben mit bestmöglichen Augen. Bestmögliche Augen, um die Schönheit dieser Welt zu genießen. Bestmögliche Augen, um weiterhin dazuzugehören. Ein bestmögliches Leben, in dem die altersbedingte Makuladegeneration keine Angst macht, sondern als Teil des Lebens anerkannt wird. Ein Leben, das nicht von der Angst vor Erblindung bestimmt wird, sondern dass man mit voller Überzeugung sagen kann: „Mit Macuria fühle ich mich sicher“. Alles, was wir tun, ist genau auf dieses Ziel ausgerichtet.

Wie erreichen wir das?

Ein mit Ihnen und für Sie persönlich erarbeiteter Behandlungs-Weg

Therapiemöglichkeiten aus aller Welt

Wir geben Ihnen das Wissen, dass Sie möchten

Schulungen für Betroffene und deren Angehörige/Freunde

Jedes Mitglied unseres Teams ist gezielt auf die Makula geschult

Die Krankenkassen übernehmen mehr, als Sie denken





Das Wichtigste auf einen Blick

1) Warum gibt es uns? Es gibt zu viele Menschen mit altersbedingter Makuladegeneration, die zu spät und unzureichend behandelt und beraten werden.

2) Was tun wir? Wir helfen allen Betroffenen, deren Angehörigen und Freunden und allen, die wissen möchten, ob sie eine Makuladegeneration haben.

3) Wie tun wir es? Wir nutzen das gesamte Wissen zur Makuladegeneration weltweit und stellen ihnen dies in Form von Beratung und Behandlung zu Verfügung.

Fragen zur Makuladegeneration

Werde ich jetzt blind?

„Durch eine Makuladegeneration wird man niemals komplett blind!“ Die altersbedingte Makuladegeneration ist zwar die häufigste Ursache für den Bezug von Blindengeld in Deutschland. Dies heißt allerdings noch lange nicht, dass man hierfür komplett blind sein muss. Das Sehen in der Mitte des Blickfeldes kann stark eingeschränkt bis nicht mehr vorhanden sein. In die äußeren Bereiche schreitet diese Erkrankung jedoch nicht fort -> NIEMALS (s. Bild)

Kann mir wirklich keiner mehr helfen?

„Meistens lautet die Antwort: doch“ Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass Menschen mit Makuladegeneration sehr schnell gesagt wird, dass ihnen keiner mehr helfen kann. Vor allem bei trockener Makuladegeneration. Eine große Seh-Verbesserung ist zwar meist nicht zu erwarten, aber aus welchem Grund sollte man die kleinen, doch so bedeutenden Hilfen einfach vergessen? „Wir können Ihnen nur ans Herz legen, sich Experten zu suchen, die Ihnen wirklich helfen wollen. Sie werden überrascht sein, welche Möglichkeiten es doch noch gibt“, so Dr. Valeska Siegler.

Kostenloses Buch:

Dr. Valeska Siegler hat ein Buch über die Makula geschrieben. Wer Interesse hat, erhält es kostenfrei und muss dafür nur eine E-Mail anbestellung@macuria.de samt Anschrift senden. Solange der Vorrat reicht – danach 12,95 €