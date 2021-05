Innovative Techniken in der Zahnmedizin

Dr. med. dent. Stephan Karle bezieht neue Räume in Friedrichshafen und entwickelt zahlreiche Projekte

Ganz neu ist Dr. med. dent. Stephan Karle mit seinem zehnköpfigen Team in das Mikado-Gebäude in Friedrichshafen gezogen. Auf 400 Quadratmetern behandelt er mit seiner Kollegin Dr. Lilian Feuersinger die Patienten in sechs großen, modernen Räumen und deckt dabei alle zahnmedizinischen Fachbereiche ab.

Medizinische Dentalhygiene

Besonders wichtig in der Zahnmedizin ist die Prophylaxe. Wer mit einer professionellen Zahnreinigung vorsorgt, muss deutlich seltener zum Arzt. Dr. Karle hat hier einen Fokus gesetzt und die Medizinische Dentalhygiene sowohl entwickelt als auch patentieren lassen. Überhaupt fühlt der 35-Jährige stets am Zahn der Zeit, ist mit seiner Praxis als einer der wenigen Zahnärzte stark in den Sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram vertreten. „Mir sind Kontakte in die Dentalindustrie wichtig. Daraus ergeben sich regelmäßig Chancen und Kooperationen“, sagt er.

Sportzahnmedizin

Als Sportzahnmediziner hat Dr. Karle in der Region ebenfalls Seltenheitswert. Er behandelt beispielsweise zahlreiche Volleyballer des VfB Friedrichshafen.

Cerec und Implantologie

Mit der Behandlungsmethode „Cerec“ ist es möglich, innerhalb einer Sitzung passgenauen Zahnersatz für den Patienten anzufertigen – und das effizienter und schonender als zuvor.

Das gilt auch für die Implantologie. Zahnlücken können funktionell und ästhetisch geschlossen werden. Die Implantologie stellt seit mehr als 30 Jahren eine sichere Behandlungsmethode dar, die sich millionenfach bewährt hat.

Schienen sind beliebt

Viel Zulauf erfahren auch ästhetische Eingriffe - etwa die Zahnkorrektur mittels Schienen. Dr. Karle sagt: „Wir stellen zur Begradigung der Zähne eine Reihe transparenter, herausnehmbarer Schienen her, die die Zähne der Patienten schrittweise in die ideale Position bringen.“

Aufbau einer Praxisklinik

Mit der Vergrößerung seiner Praxis verfolgt Dr. Stephan Karle die sukzessive Erweiterung seiner Angebote. Ziel der Praxisklinik ist es unter anderem, größere Operationen durchzuführen. Aktuell sucht der Mediziner Verstärkung für sein Team - Bewerber können sich jederzeit melden.

