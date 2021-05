Lebensqualität durch gesunde und schöne Beine

Krampfadern, Besenreiser oder beginnende Hautveränderungen sind ein weit verbreitetes Phänomen und können Menschen jeden Alters und Geschlechts betreffen.

In unserer Venenklinik werden alle Krankheiten und Funktionsstörungen des venösen und arteriellen Gefäßsystems der Beine mittels moderner Diagnosemethoden untersucht.





Die moderne Venendiagnostik bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung der Venenerkrankungen

Anamnese und klinische Untersuchung

CW-Dopplersonographie: Bestimmung und dynamische Darstellung hoher Strömungsgeschwindigkeiten, besonders geeignet zur Diagnostik von Venenklappenschwächen

Farbduplexsonographie: bildgebendes Ul­traschallverfahren, liefert präzise und bildliche Darstellung der Blutgefäße





Die Therapiemöglichkeiten der Venenleiden sind sehr vielfältig und beinhalten sowohl konservative als auch operative Maßnahmen

In unserem modernen und umfangreich ausgestatteten OP führen wir modernste minimalinvasive und konventionelle Operationsverfahren durch. Anstatt erkrankte Venen zu entfernen, führen die Spezialisten heutzutage einen dünnen Katheter in die erkrankte Vene ein. Durch die kontrollierte Abgabe von Hitze durch einen Laserstrahl/Radiowellen, oder eines speziellen Klebstoffs an die Venenwände, werden die Venen von innen verschlossen. Die verschlossenen und nicht mehr gebrauchten Venen werden im Laufe von Wochen und Monaten vom Körper verstoffwechselt und komplett abgebaut. Die nach außen hin sichtbaren Krampfadern werden mit kleinen Schnitten entfernt, Seitenastvarizen und Besenreiser werden durch das Einspritzen eines Verödungsmedikaments verschlossen.

Die fachgerechte Therapie von Venenerkrankungen unterschiedlicher Ausprägung erfordert die Kenntnis und Erfahrung in der Anwendung und gegebenenfalls die Kombination aller Verfahren:

Radiofrequenztherapie

Laserbehandlung

VenaSeal (Venenkleber)

Schaumsklerosierung und Sklerosierung

Konventionelle Venenchirurgie





Kosten der modernen Krampfadertherapie

Mit wenigen Ausnahmen übernehmen alle gesetzlichen Krankenkassen die Kosten der modernen Radiofrequenz- und Lasertherapie. Die Kosten der Venenkleber-Methode oder die Verödung von Besenreisern müssen die Patienten hingegen selbst bezahlen. Private Versicherungen übernehmen die Kosten der modernen Radiofrequenz- und Lasertherapie, sowie in den meisten Fällen auch die Venenkleber-Methode.

Ihr Ärzteteam von links: Dr. med. Johanna Mutschler,Dr. med. Jürgen Holl, Dr. med. Michael Martin (Foto: holldesign)



Treten Sie mit uns in Kontakt.

Das sympathische Team der Dr. Holl Venenklinik ist für Sie da!