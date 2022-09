Klinik-Neubau startet im kommenden Jahr

Die Rotkreuzklinik wird neugebaut. Für dieses Vorhaben, das im kommenden Jahr ganz offiziell beginnt, erhält das Haus finanzielle Unterstützung vom Freistaat Bayern in Höhe von 41,85 Millionen Euro: Der Neubau auf dem Areal am bisherigen Standort Dr. Otto-Geßler-Platz ist im Sommer 2021 in das Krankenhaus-Bauprogramm der Staatsregierung aufgenommen worden. Mit knapp 42 Millionen Euro erhält das Lindenberger Haus die zweithöchste Fördersumme aller Projekte, die ausgewählt wurden. Der Freistaat hatte angekündigt, zwischen 2022 und 2025 rund 346 Millionen Euro in neue Krankenhausvorhaben zu investieren und die Rotkreuzklinik als eines der „herausragenden Projekte“ benannt. Die Klinik selbst wird einen Eigenanteil von etwa 20 Millionen Euro

Geplanter Baustart für die neue Klinik mit 150 Betten soll Anfang 2023 sein, je nach Witterung auch schon Ende 2022. Erste Schritte zur Vorbereitung sind bereits erfolgt. Die Fertigstellung des neuen Krankenhausgebäudes ist für Ende 2026 vorgesehen. Entstehen soll ein fünfgeschossiges Gebäude mit Flachdächern, von denen 85 Prozent begrünt werden müssen. In der medizinischen Ausrichtung wird es keine fachlichen Veränderungen geben, um eine vollumfängliche ambulante und stationäre Expertise anbieten zu können. Zudem sollen auf dem Areal ein Ärztehaus, eine Kurzzeitpflege und eine vollstationäre Pflege errichtet werden. Die Berufsfachschule für Pflege Lindenberg wird wie bisher neben der Klinik angesiedelt sein.

Krankenhausdirektorin Caroline Vogt erklärt: „Unser Konzept ist abgerundet und genau durchdacht. Wir gestalten diesen Neubau zukunfts- und bedarfsgerecht für die Region, indem wir die medizinische und pflegerische Versorgung der Bevölkerung sektorenübergreifend im Auge haben.“

Strukturierter Ausbau der Abteilung Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

Mit der Anschaffung eines hochmodernen CO2-Lasers sowie der Expertise von deutschlandweit anerkannten Fachärzten hat sich der Fachbereich Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) in den vergangenen Monaten optimiert aufgestellt.

„Bislang waren laserchirurgische Eingriffe im Mundraum nicht möglich, was sich aber nun geändert hat“, erklärt Krankenhausdirektorin Caroline Vogt. Bereits im Vorfeld wurde ein wichtiges Mikroskop angeschafft. Nun kam noch der Laser dazu. Ins medizinische Detail geht Chefarzt Dr. Thomas Meier: „Operationen am Kehlkopfinneren und Rachen inklusiv der Entfernung von kleineren Tumoren sowie weitere Behandlungen, z.B. an der oberen Speiseröhre, bieten wir ab jetzt mit diesem Laser an.“ Damit werde die bestehende Versorgung außerordentlich ergänzt.

Chefarzt Dr. Thomas Meier

Die Eingriffe nimmt Dr. Jochen Patscheke vor, der ebenfalls Chefarzt der Abteilung ist. Hinzu kommt seit einiger Zeit die personelle Unterstützung von Prof. Dr. Friedrich Bootz, der einmal im Monat nach Lindenberg kommt. Der renommierte Universitätsprofessor hat sich unter anderem auf die Schädelbasischirurgie spezialisiert.

Mit Prof. Dr. Bootz, Dr. Jochen Patscheke sowie Dr. Eberhard Biesinger (Leiter der Otologie) ermöglicht die Rotkreuzklinik damit eine umfangreiche Tumorchirurgie im Kopf-Hals-Bereich wie etwa bei Speicheldrüsentumoren oder plastischen Eingriffe am Auge und Gesicht bei Gesichtsnervenlähmungen. Auch die erweiterte Schilddrüsenchirurgie bei Karzinomen gehört zum Spektrum. Erweitert wird das Portfolio zudem durch die Chirurgie bei Schnarchen und Schlafapnoe, insbesondere die Implantation von sogenannten Zungengrund-Schrittmachern zur Nervenstimulation der Zunge bei Erschlaffung im Schlaf.